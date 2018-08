PROVOSERT: Catharina Munthe reagerer på likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøms uttalelser i håndhilse-saken. Foto: Collage / HALLGEIR VÅGENES, VG / Therese Alice Sanne / VG

Håndhilse-saken: - Jeg blir så provosert!

debatt

Publisert: 09.08.18 14:01 Oppdatert: 09.08.18 14:16

Åpent brev til Hanne Bjurstrøm.

CATHARINA MUNTHE, tidligere politisk rådgiver for Høyre.

Hei Hanne Bjurstrøm ,

Jeg sitter her og kan ikke tro hvor provosert jeg har blitt av deg. Egentlig er jeg litt glad, for det er en stund siden politikk fikk blodet mitt til å bruse slik, så takk for det.. og nok om det. Den jobben du har er viktig for samfunnet på mange måter, og jeg er stort sett takknemlig for at ombudet finnes. Likevel; at du utviser en så total mangel på dømmekraft i dine uttalelser i dag gjør meg helt svett.

Mener du virkelig at en mann kan nekte å håndhilse på sine medborgere for å unngå fristelser..? Jeg lurer på om denne begrunnelsen ville vært godkjent hvis det gjaldt noen annen folkegruppe enn kvinner. Kan man nå, men ombudets velsignelse, unngå å ta jøder, barn eller romfolk i hånden for å unngå.. ja, usikker på hva, men du skjønner hva jeg mener.

Mener ombudet på alvor at religion trumfer det arbeidet som har blitt gjort, og fortsatt gjøres for å trygge kvinners likestilling i samfunnet?

Mener hun at religionen kan trumfe likestilling på andre områder? I så fall hvilke? Det er komplett umulig for en semi-sekulær kvinne som meg å forstå hvor du vil med argumentasjonen din.

For til et likestilt Norge kan det umulig være. Jeg trodde samfunnet var enige om at tro er en privatsak, på samme måte som partivalg. Jeg trenger ikke å kjenne en persons partipreferanser før jeg hilser på vedkommende, og det skulle tatt seg ut om jeg nektet å hilse på Arbeiderpartister for å unngå, la oss si provokasjon..

Hva vil du Hanne? Hvor vil du at vi skal ende? Er det ikke din jobb å stå opp for noen ukrenkelige verdier vi sammen har jobbet frem? Jeg håper dagens uttalelser var en glipp. Jeg håper du angrer, men jeg frykter at du svarte på refleks. En refleks som vil føre likestillingen flere tiår tilbake i tid. Og en refleks som i sin ytterste konsekvens vil føre til mer utestengelse, hat og ekstremisme - og da tenker jeg ikke på kvinner.