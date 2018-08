NYE PENGER: President Nicolas Maduro viser frem den nye valuta, som han mener vil løse Venezuelas krise. Foto: HO / Venezuelan Presidency

Katastrofen Venezuela

2018-08-23

En av de største folkevandringer i latin-amerikansk historie er i gang. Hundretusener flykter fra en menneskeskapt katastrofe i Venezuela. Det pågår en fullstendig økonomisk nedsmelting i landet mange venstreradikale i vestlige land anså som en sosialistisk mønsterstat.

leder

Publisert: 23.08.18 05:10

Den enorme oljerikdommen er skuslet bort. Oljeproduksjonen er raskt synkende og på det laveste nivå på 30 år. Venezuelas økonomi er halvert på fem år og landet klarer ikke å betjene sin utenlandsgjeld. Statskassen er nesten bunnskrapt og venezuelanerne er rammet av verdens verste hyperinflasjon i vår tid.

Katastrofen rammer nær sagt alle. 90 prosent lever nå i fattigdom. I en undersøkelse foretatt av tre av landets universiteter tidligere i år oppgir 60 prosent av de spurte at de ikke har penger til å kjøpe nok mat. Det er akutt mangel på medisiner og basisvarer. De som har arbeid ser at lønnen blir spist opp av en gallopperende prisstigning. At nød og underernæring er blitt utbredt i et land rikt på naturressurser er et resultat av feilslått politikk satt i scene av et stadig mer autoritært og egenrådig regime.

Folkevandringen har pågått lenge, men er blitt intensivert i år. Mer enn en halv million mennesker har hittil i år flyktet fra Venezuela til Ecuador via Colombia. Andre har strømmet over grensen til Brasil, der det har oppstått voldelige sammenstøt mellom lokalbefolkning og migranter.

President Nicolas Maduro sier at han raskt kan fikse problemene med sin “revolusjonære oppskrift”. Han innførte denne uken en ny valuta og lovet en minstelønn som er 60 ganger høyere enn i dag. Den nye valutaen er verdt 100 000 så mye som den gamle, men å stryke fem nuller på pengesedlene løser ikke landets grunnleggende problemer. Mynten skal knyttes til regimets verdiløse kryptovaluta Petro. Maduro driver det George H. W. Bush i sin tid nedsettende kalte voodoo-økonomi, økonomisk overtro uten virkelighetsorientering.

Maduro ble nylig gjenvalgt i en valgfarse som ble boikottet av store deler av opposisjonen fordi ledende kandidater ble nektet å stille til valg. Presidenten kalte dette en seier over imperialismen. De eneste som vinner på kort sikt er partieliten. Folket taper hver dag på grunn av vanstyre. Det er en menneskeskapt katastrofe som utspiller seg i Venezuela.