DØMT: Her er Choi Soon-sil på vei til retten i Seoul. Nå er hun dømt til 20 års fengsel. Foto: REUTERS

Skandale-oppbluss midt under OL

Publisert: 14.02.18 08:06

MENINGER 2018-02-14T07:06:12Z

PYEONGCHANG (VG) Mens president Moon Jae-In soler seg i glansen over en mild forsoningsbris med naboen, kaster skandalen som kostet forgjengeren jobben igjen skygger over sørkoreansk politikk.

Her i Sør-Korea er det ikke langrenn og skiskyting som preger nyhetsbildet for øyeblikket, for å si det sånn.

Midt i OL har det falt en avgjørende dom, på 20 års fengsel, i korrupsjonssaken som satte det politiske bildet på hodet i 2016.

Landets første kvinnelige president, Park Geun-hye, ble avsatt på grunn av samkvemet med Choi Soon-sil, kvinnen som nå har fått en knusende dom.

De to kvinnene nekter straffskyld. De var nære allierte, etter at familiene deres har hatt et vennskapsbånd i 40 år..

Retten har nå kommet til at rikmannsdatteren Choi har brukt forbindelsene til Park i en korrupsjons- og utpressingssak, som omfatter sentrale personer i den sørkoreanske eliten, og der gigantselskaper som Samsung, Hyundai og Lotte er trukket inn.



62-åringen ble funnet skyldig på 18 tiltalepunkter, derav maktmisbruk, korrupsjon og utpressing, og er dømt til å betale et enormt erstatningsbeløp.

Saken handler om hvordan Choi Soon-sil skal ha fått tilgang til regjerings-gemakker, der hun slett ikke hadde noe å gjøre. Hun skal ha fått påvirke politikk, og til og med hatt innflytelse på innholdet i taler.

Forbindelsene helt til topps skal hun ha brukt til å tilegne seg penger fra en rekke store selskaper, ved å få dem til å overføre midler til to stiftelser hun kontrollerer, i bytte mot politiske tjenester.

Mens dommen mot eks-presidenten ennå ikke er klar, ble også styreformannen i forretningskonglomeratet Lotte, Shin Dong-bin, funnet skyldig av Seoul Central District Court.

Dommen ble på to år et halvt år.

Ennå er det lenge til siste ord er sagt om skandalen.

Men for eks-advokaten som overtok for Park, Moon Jae-In, var det neppe optimalt at det måtte sies noe akkurat nå.

For timingen flytter naturlig nok en det av fokuset fra det pågående idrettsarrangemenet her i Pyeongchang.

Moon Jae-In har bedring av forholdet til nord som en av de viktigste politiske sakene, og det er derfor viktig å benytte seg av den politiske pasningen det var at Kim Jong-Un plutselig ble OL-vennlig.

For dagens president er det et åpent spørsmål om de små positive tegnene vil gi noen varig effekt, eller om optimismen er over når OL-ilden slukkes.

For den forrige presidenten er ingenting over. Neste kapittel i sagaen om det problemfylte vennskapets konsekvenser blir skrevet i mars.