FERDIG I RETTEN: Neste uke faller dommen mot ekspolitimannen Eirik Jensen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Et siste rop om hjelp

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensens kamp mot tingrettsdommen på 21 år er over. Han avsluttet med å bønnfalle juryen.

Da det ikke var mer å krangle om , lente forsvarer John Christian Elden seg tilbake med lukkede øyne. De tre i påtalemyndigheten stirret for en gangs skyld ikke ned i skjermen, men snudde seg oppmerksomt mot vitneboksen. Der sto mannen de har angrepet i måned etter måned.

Eirik Jensen vendte seg mot juryen og bent ut bønnfalt dem. Han snakket om hvor mye han har ofret. Han sammenlignet med «Min Kamp». Av Karl Ove Knausgård.

– Jeg håper av hele mitt hjerte at dere forstår at jeg ikke ville satt min karriere, ettermæle og hele mitt liv på spill for det denne saken handler om, sa Jensen.

Han la livet sitt i potten. Sterkere kunne han ikke si det.

Og han fikk uventet hjelp i sin følelsesappell fra paragrafrytter Elden, som tok en pause fra Norsk Retstidende for å be om jurymedlemmenes medfølelse. Tenk om narkobaronen Gjermund Cappelen senere innrømmer at han fant opp alt sammen! Tenk å leve med å ha dømt en uskyldig til 21 års fengsel!

Forsvaret avsluttet rettssaken forrykende. «Her er Elden helt vill», noterte jeg i margen under prosedyren.

For alle, inkludert Cappelen, lo høyt da forsvareren snakket om det han mener er narkosmuglerens løgner for å få strafferabatt. - Hadde han kommet med 100 tonn hasj til, hadde han kanskje vært straffri, sa Elden lakonisk, før han noe overraskende gikk over til å pynte på Cappelens CV.

Med frekkhetens nådegaver beskrev Elden Cappelen som en «kollega i kriminalitetsbekjempelse». Et lite øyeblikk glemte vi innsveisede hasjtonn i trailere i skytteltrafikk over grensen. For Cappelen og Jensen jobbet så mye sammen for å fakke tjuvpakk, at det var helt naturlig for Jensen å be Cappelen om hjelp til å pusse opp badet.

Antydningens kunst preget ikke sal 250 på sakens siste dag. Som bestilt landet Elden på at det ikke finnes bevis. Da det var over, sa Jensen at alle hadde gjort en fantastisk jobb.

De gjorde det beste ut av det. På sakens siste dag slo forsvarerne små sprekker i flere av påtalemydighetenes påstander om gaver og korrupsjon.

At aktoratet i det hele tatt har snakket om at Cappelen betalte 800 kroner for en klokkereparasjon for Jensen, har forsvarerne selvsagt brukt for det det er verdt. Og den andre luksusklokka? Jensen leverte den jo tilbake. Den tredje da? Den er ikke i tiltalen en gang.

Isolert høres det rimelig ut. Litt som i «Min Kamp». Det handler om livets irriterende trivialiteter. Men når det hele slås sammen kan det virke mer som sci-fi enn reality. For hva er sannsynligheten for det liksom, at man gang på gang på gang tråkker i salaten?

Men forsvarets oppgave er ikke å skrive en sammenhengende historie. De skal skape tilstrekkelig tvil.

Om de har klart det, får vi vite en gang etter lagdommer Heyerdahls rettsbelæring onsdag. Fire jurymedlemmer er det som skal til. Svarer de «nei», skal Eirik Jensen ikke dømmes. Og uansett utfall, er det noen som må sone.