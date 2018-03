8 om 8. mars: Ikke kall det en sex-skandale!

Publisert: 08.03.18

Det er noe grunnleggende galt med et samfunn som setter en overgriper i ministerstolen og velger å bagatellisere historien til et offer.

LENE WIKANDER (49), journalist og blogger i Tara

8. mars er det fire måneder siden #metoo kom til Norge. Likevel har vi enda ikke forstått det strukturelle problemet #metoo avdekker ved å vise oss hvor vanlig seksuell trakassering og overgrep er. Og ting blir bare vanlig når folk flest aksepterer dem.

I år er det førti år siden vi fikk likestillingsloven. Førti år er ikke lenge i historisk sammenheng. Fire måneder enda mindre.

Etter førti år med likestillingslov og fire måneder med #metoo, snakker vi fortsatt om det faktum at Terje Søviknes og hans partikollega utnyttet en beruset 16-åring seksuelt som en «sex-skandale», når jenta selv kaller det overgrep.

Folk flest er mest opptatt av å snakke om Søviknes og hans rett til en ny sjanse. Ingen vil snakke om jenta og hennes rett på en ny sjanse til å få rettferdighet.

Folk flest vil heller snakke om at voldtektssaken mot Søviknes ble henlagt enn å snakke om at de aller fleste voldtektssaker blir henlagt.

Folk flest vil heller snakke om hva som er lov enn hva som er rett - og har glemt at loven også er til for å endres, slik den blant annet ble endret for førti år siden.

Det er ikke først og fremst Søviknes og Frp som er problemet. Problemet er oss. Samfunnet som aksepterer at Norge setter en overgriper i ministerstolen og velger å bagatellisere overgrepshistorien til et offer.

Førti år og fire måneder er ikke nok. Fremtiden begynner nå!