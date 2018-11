Fellesforbundet og EØS

Norges viktigste fagforbund kan til neste år vedta at Norge bør forlate EØS. Den viktigste handelsavtalen vi har er nok en gang i spill.

Avdeling 5 i Fellesforbundet har vedtatt at Norge bør melde ag ut av EØS. Avdelingen organiserer industriarbeidere på Vestlandet, og har til nå vært tilhengere av avtalen. Men etter at overvåkingsorganet ESA har besluttet at norske ordninger for reisegodtgjørelser var i strid med avtalen, har stemningen skiftet. Avdelingen mener at de ny bestemmelsene som Norge er tvunget til å innføre, vil gjøre det enda gunstigere å skifte ut norsk arbeidskraft med utenlandsk. Etter at avdeling 5 snudde, kan det nå gå mot at Fellesforbundet på sitt årsmøte til neste år vedtar at Norge bør forlate EØS. Da vil sannsynligvis hele LO følge etter, noe som igjen kan påvirke Arbeiderpartiet. EØS-avtalen er med andre ord i spill.

Et fagforbund skal selvfølgelig kjempe for medlemmenes interesser. Det er forståelig at Fellesforbundet mener det er problematisk at tariffavtaler som er fremforhandlet i Norge nærmest med et pennestrøk kan gjøres verdiløse av EU. Prinsippet om fri flyt av arbeidskraft i Europa har gitt flere land, også Norge, store gevinster, men det har også en kostnad.

Likevel håper vi Fellesforbundet ikke ender på et standpunkt om at Norge skal avvikle den viktigste internasjonale avtalen vi har. Det er umulig å se at norsk næringsliv og økonomi kan finne noen bedre og mer gunstig tilknytning til det europeiske markedet enn EØS-avtalen. Bortsett fra fullt medlemsskap i EU, men det er lite tenkelig at det der en politisk mulighet for tiden. Spesielt den konkurranseutsatte industrien i Norge vil bli skadelidende dersom EØS-avtalen faller. Det kan bety at arbeidplasser flyttes ut av Norge, og at viljen til å investere i norske bedrifter svekkes.

EØS-avtalen er en dynamisk avtale. Norske politikere bør jobbe systematisk og målrettet for å ivareta våre nasjonale interesser så langt det er mulig. Den jobben kan gjøres bedre enn i dag. Men i en tid der internasjonal handel og internasjonalt samarbeid er under press, er det blitt stadig tydeligere for små stater som Norge hvor sterkt det er i vår interesse at disse avtalene opprettholdes. Alternativet er at de store og mektige blir enda større og mektigere. Å melde Norge ut betyr at det vil bli stor usikkerhet om hvordan vår tilknytning til EU skal være. De kaotiske Brexit-forhandlingene viser at de lettvinte påstandene fra nei-siden om at EØS-avtalen enkelt kan erstattes med en ny handelsavtale ikke henger på greip.