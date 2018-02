Bjørn-Kristian Svendrud Foto: Wikøren, Petter Emil

Historieløs intoleranse!

debatt

Publisert: 04.02.18 22:26

MENINGER 2018-02-04T21:26:53Z

I går ble jeg stolt da min partileder ble kåret til «årets faghag». I dag ble jeg flau over manglende raushet fra enkelte norske kjendiser.

BJØRN-KRISTIAN SVENDSRUD, formann, Fremskrittspartiets Ungdom

Det er kommet en rekke reaksjoner på lørdagens prisutdeling av prisen «Årets faghag» under GayGalla, hvor LHBTIQ-miljøet som seg hør og bør feiret seg selv. «Årets faghag» gikk til Frps partileder, Siv Jensen . Personlig syns jeg dette var veldig gøy, ettersom jeg vet at hun i en årrekke har vært nettopp mange homofiles bestevenninne. Juryleder Yngve Marcussen forklarer prisen til VG med at det er en sosial, og ikke politisk pris. Den er gitt til Jensen som privatperson, hvor hun har vært en som sosialt har stilt opp for sine skeive venner. Men dette falt ikke i god jord hos enkelte av kjendisene som deltok under årets GayGalla.

Komiker Lisa Tønne gjør det klart at hun mener homobevegelsen og Frp er motsetninger. VGTV-profil Morten Hegseth mener det er flaut, og sier at Frp hele tiden har jobbet mot homobevegelsen. Sofa-, Farmen- og Skal vi danse-kjendis Tore Petterson blir uvel av at lederen for et parti, som (visstnok) har endret mening i homosaken på «populistisk vis» vinner prisen. At denne prisen er en personlig pris, og ikke en politisk pris ser ingen av disse kjendisene ut til å bry seg nevneverdig om.

Hvis du først skal bruke homohistorien som en forklaring på din avsky mot et parti må du kjenne hele historien, og ikke bare velge den delen av historien som passer deg best.

Forløperen til endringene i ekteskapsloven var partnerskapsloven. Partnerskapsloven, hvor homofile og lesbiske ble gitt anledning til å inngå sivilt partnerskap ble vedtatt i 1993, og var ansett for å være et gedigent gjennombrudd for homobevegelsen. Allerede i 1990 ble rett til å inngå partnerskap for lesbiske og homofile vedtatt politikk på landsmøtet til Fremskrittspartiets Ungdom. Det var kun Unge Venstre som var tidligere ute enn FpU med et lignende vedtak. Da loven ble foreslått i Stortinget, var det med en stortingsrepresentant fra Frp, Jan Erik Fåne, som medforslagsstiller. Loven hadde ikke fått flertall i 1993 hvis ikke det hadde vært for at halvparten av Frps stortingsgruppe hadde stemt for lovforslaget. Merkelig nok er dette noe som sjeldent nevnes når homohistorie og FrP nevnes i samme setning.

Frp var etter 1993 ingen forkjemper for homofiles rettigheter i mange år. Jeg har ikke behov for å bestride dette, ettersom det er tilfelle. Det at Frp stemte i mot ekteskapsloven i 2008 mener jeg var et feilgrep, men så endret også partiet standpunkt fire år senere. I år er det hele ti år siden loven ble vedtatt.

Da Frp kom i regjering i 2013 var det flere, særlig på venstresiden, som dømte Frp nord og ned hva gjaldt kampen for LHBTIQ-miljøet. Men hva skjedde? Med en homominister fra Frp ble Norge kåret til verdens nest beste land for skeive å bo i. Det ble vedtatt en handlingsplan med tiltak for å forbedre livskvaliteten til skeive mennesker. Og nå kan transpersoner endre juridisk kjønn uten å foreta en eller flere potensielt farefulle operasjoner mange ikke ønsker. Dette ble foreslått av en Frp-regjering, og vedtatt med en enstemmig stortingsgruppe fra Frp. Også blir partiet anklaget for å «hele tiden ha jobbet mot homobevegelsen»? Det har for det første ingenting med prisutdelingen å gjøre, og for det andre er det en historieløs påstand.

På lørdag ble jeg stolt da min partileder ble kåret til «årets faghag». På søndag ble jeg flau over manglende raushet fra enkelte norske kjendiser. Kudos til juryen som selv med flere Ap-medlemmer valgte Siv Jensen som årets faghag. Det viser integritet.