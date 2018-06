LEDER INNOVASJON Norge: Anita Krohn Traaseth, som kaller seg Tinteguri på Instagram, her sammen med kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Nilsson, Thomas / VG

Ingen sak for næringsministeren – men Tinteguri er alltid en sak

Publisert: 27.06.18 18:25 Oppdatert: 27.06.18 18:44

Ansettelsen av Norges rikeste kvinne er ingen sak for næringsministeren. Men Anita Krohn Traaseth er alltid en sak.

Det er bråk rundt Innovasjon Norge , igjen. Den statlige etaten har brukt våre skattepenger på å ansette Norges rikeste kvinne .

Det skjedde ikke etter boken. Stillingen var ikke utlyst. Og mens nyutdannede står i kø for jobb der, har ikke Katharina Andresen (23) utdannelse. At Innovasjon Norge forkortet engasjementet fra ti til seks måneder for å gjøre dette lovlig, gjorde det bare verre.

Likevel, noen stor skandale er det ikke. Slikt skjer stadig rundt i byråkratiet, enten det dreier seg om tidsnød eller ønske om å få ansatt en spesiell person. Det er ikke helt bra. Men nepotisme? Så vidt jeg vet er Traaseth og Andresen hverken venner eller slekt. Andresen skal flytte papirer i HR-avdelingen et par dager i uken. Det er ikke akkurat glamorøst.

At Traaseth lager så mye støy at det snart må opprettes også faste stillinger i HR, er uansett ikke næringsministerens problem. Han får ikke engang bestemme hvem som skal være direktør. Han må i hvert fall ikke blande seg borti sekretærene.

Når det blir så mye spetakkel, er det fordi ingen forholder seg nøytral til sjefen i Innovasjon Norge. En forhistorie med kontroverser gjør at folk iler til for å bære vann eller bensin til bålet.

Traaseths posisjonering og nettverksbygging har foregått i offentligheten, til forskjell fra mange lederkolleger som gjør dette mer diskret.

Dette har gitt henne mange likes. Men også mye bråk. Departementet fikk problemer med henne alt i 2015, da hun på sin private blogg om ledelse, kalt Tinteguri, skrev innlegget «Ær’e her’e er party». Hun fortalte at det pågikk en svertekampanje mot henne internt.

Departementet sørget med en telefon til styreleder for at bloggen ble lagt ned.

Men Traaseth begynte med kronikker. Og kom på kant med oljebransjen og alle dens støttespillere – altså hele etablissementet. Det var nok ikke særlig klokt å omtale norsk olje- og klimapolitikk som usammenhengende og noe som setter oss i en «strutseposisjon». Uten oljepenger, lite Innovasjon Norge.

Det toppet seg i mars i år da Traaseth holdt på å få sparken etter det som beskrives som en langvarig konflikt med deler av styret om lederstil og kontroversielle utspill. Traaseth vant den runden. Det var styrelederen som endte med å gå.

Og den blåblå regjeringen må ha merket seg den prestasjonen det er, å få det gamle Distriktenes Utbyggingsfond til å bli trendy. Før var dette fylkeskommune og melkeroboter. Nå er det mer app-utvikling i Singapore. Sidrumpetheten fikk en plastisk løft av Traaseth.

Og for å være grei, det er ikke hennes skyld at andre fortsatt baler med å få legge ved vedlegg i e-post. Eller aldri har blitt kalt «fina». Man skal være surmaget for å bli provosert over Traaseths multimediale raushet.

Og det er vi jo.

Mens noen synes Traaseth er inspirerende og frisk, ser tilsvarende mange bare innholdstomme begreper og posisjonering.

Traaseth har begge deler. Med sin politikermåte å fremstå på, har hun gjort Innovasjon Norge synlig. Ulempen er støy og mindre arbeidsro.

Om det er verdt det, må man nesten spørre en ledelsesekspert om. For eksempel Tinteguri. I 2012 blogget hun om at toppledere skal sitte i maks fem år.

Hun begynte i jobben i Innovasjon Norge i 2014.