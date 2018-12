KLARE FOR KAMP: Med utsikt til en snødekket Ullevaal-matte, sitter landslagsgutta og vurderer norske spillere foran tirsdagens kamp mot Frankrike. Fra venstre: Magnus Myhrhaug Kristiansen, Arkan Resul, Marius Hjerpseth og Mats Theie Bretvik. Foto: Yngve Gjerde, VG

Debatt

Derfor satser NFF på e-sport: Kan gaming få ungdom opp av sofaen?

For mange høres det ut som en selvmotsigelse at e-sportspillene FIFA eller Pro Evolution Soccer skal få folk ut i fysisk aktivitet. Men e-sport og tradisjonell idrett har faktisk mer til felles enn mange tror.

Publisert: 18.12.18 12:05

MATS THEIE BRETVIK, E-sport ansvarlig i NFF.

SVEIN GRAFF, Direktør for kommunikasjon og samfunn, NFF.

E-sport er et raskt voksende fenomen. 20 millioner forsøkte å kvalifisere seg til VM-sluttspillet i FIFA i august 2018. 32 kom med. VM-finalen i London ble sett av millioner. Kommentatorene snakket engelsk, spansk og tysk og kinesisk (mandarin).

I NFF har fenomenet skapt nysgjerrighet. Myten om «gaming», er ungdommer som sitter foran skjermen i mørke rom med brus og potetgull, heller enn å ta seg en tur på løkka. Vår tilnærming har vært å søke kunnskap, og se bak mytene og retorikken.

Innsikten har bidratt til at vi ser på e-sport som en mulighet for å aktivisere nye målgrupper. Dette har dannet grunnlag for vår nye satsing på e-sport, eller kanskje man skal kalle det e-fotball.

les også Fire landslagsdebutanter i en ny æra for NFF: – Man er selvfølgelig nervøs

Denne uka sender NFF sitt første landslag i e-sport til en offisiell landskamp. Vi skal møte Frankrike, som ikke bare er regjerende verdensmester i fotball. De er også verdensledende i konsollspillet FIFA. Tilfeldig? Ikke nødvendigvis. Man kan sikkert si at Frankrike er et stort land, og har mange å ta av. På den måten er det ikke så rart at noen av de beste FIFA-spillerne i verden er franske.

Men vi ser også en klar sammenheng mellom å mestre fotball på feltet, og å mestre e-fotball i stua. Og her er kanskje noe av forklaringen.

I forbindelse med Nations League-kampen mot Slovenia på Ullevaal, arrangerte NFF en stor FIFA-turnering med 64 deltakere. De 64 hadde gjennom ulike turneringer i vår kvalifisert seg til det store sluttspillet på Ullevaal. Nedre aldersgrense var 16 år. Det var ingen øvre, men gjennomsnittsalderen var likevel ikke høyrer enn 21,3 år. Flere av kampene i sluttspillet ble direktesendt på TV 2 Sumo med imponerende høye seertall, og med langt lavere gjennomsnittsalder på seerne enn det TV 2 er vant med.

les også Stor guide: Slik knuser du kompisene i FIFA 19

Under turneringen gjorde NFF noen undersøkelser for å finne ut mer av hvem deltakerne var, og mange av funnene var overraskende. Vi lærte blant annet at det er kortere vei fra spillkonsollen til nærmeste fotballbane, enn de fleste er klar over. To av tre av deltakerne spiller fysisk fotball i snitt fem timer i uka.

Turneringen ble vunnet av Anders Rasmussen fra Bergen. Til vanlig er han student. Han spiller fotball 10 timer i uka, og er i tillegg både dommer og trener.

Innenfor e-sport gjelder mange av de samme mekanismene som i tradisjonell idrett. Konsentrasjonsnivået må være skyhøyt. Man må derfor spise sunt, sove godt, og være i god fysisk form for å prestere på høyt nivå.

På dette området har NFF noe å tilby. I flere år har vi bygget og formidlet kunnskap om kosthold og aktivitet, blant annet gjennom prosjektet Eat Move Sleep. Dette er kunnskap som e-sportutøvere kan nyte godt av.

les også VG sender FIFA-landslagets historiske kamp

Og på samme måte som i tradisjonell fotball, er de beste e-sportutøverne forbilder og setter standarden for de mange som følger dem, og som ønsker å bli like gode. Det gir oss mulighet til å formidle vår kunnskap til nye målgrupper, og forhåpentligvis inspirere enda flere til å spise sunt, få nok søvn og være i fysisk aktivitet.

Folk som er interessert i fotball har tradisjonelt vært til stede på tre arenaer. Man spiller selv, man er supporter, og man er publikum. E-fotball bringer inn et fjerde element i fotballinteressen - deltakelse gjennom e-sport.

Vårt langsiktige mål er å få til noe som ligner på den tradisjonelle organiseringen i fotballen, med e-sportutøvere på klubblag som deltar i seriespill, hvor de beste blir tatt ut på landslaget. Slik gjør de det i USA og Tyskland.

les også Interne dokumenter viser: Hegerberg skapte FIFA-kaos

Foreløpig er det for få jenter med, men det er ingen begrensninger med hensyn til deltakelse og konkurranser. Her kan jenter og gutter delta på like vilkår. Vi vet likevel at det kan være utfordrende for jenter å gå inn i miljøer som er dominert av gutter. NFF vil derfor se på om det kan være aktuelt med et eget jenteprosjekt for å fange opp jentene som ønsker å utvikle seg innen denne raskt voksende aktiviteten.

I Norge har vi 375 000 aktive fotballspillere. De deltar i trening og konkurranse basert på tanken om at alle skal få muligheten til å bli så gode som mulig, i et miljø preget av fotballens felles verdigrunnlag om trygghet, glede, respekt, likeverd, folkelighet og fair play. På dette grunnlaget skal vi også bygge vår nye e-sportaktivitet.

Landskampen mot Frankrike skal sendes på VGTV. Fire kamper en mot en, og en kamp to mot to. Vi er spente på interessen. Følg med da!