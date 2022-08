Kommentar

Sirkuset må ta slutt

Både sikkerhet og dyrevelferd tilsier at Freya ikke lenger kan være sommerens store attraksjon. Enten må hvalrossen avlives eller flyttes langt unna.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Dersom Freya må dø, er det vi mennesker som har skylden.

Likevel taler mye for at avliving er den beste løsningen.

Dessverre har vi nå kommet dit at situasjonen begynner å bli uholdbar.

Fiskerimyndighetene har gjentatte ganger bedt folk holde god avstand til en hvalross langt hjemmefra. Men den oppfordringen har folk ikke akkurat fulgt, for å ty til et understatement.

Etter at en hvalross med naturlig tilhold rundt Svalbard dukket opp i Kragerø i vår, har oppmerksomheten rundt dyret blitt større og større.

Den siste tiden har Freya oppholdt seg nær mine hjemtrakter i Bærum. Det har ikke gått så bra.

Gjestens nærvær har tidvis medført en ren folkevandring, og ved Kadettangen i Sandvika har «Freya-turismen» virkelig tiltatt.

TAR OVER STRANDA: Kjendishvalrossen har tilbrakt den siste uken ved den populære badestranden på Kadettangen i Sandvika, som ofte vrimler av folk på sommeren.

Det er ikke så rart at folk er nysgjerrige, og mange har bidratt til å hype hele hvalross-fenomenet i sommer.

Men det som begynte som noe artig og eksotisk, har nå blitt både trist og alvorlig.

Fiskeridirektoratet ser klare tegn til at Freya lar seg stresse av all viraken rundt henne. En rundt 600 kilo tung hvalross som henne er ikke vant til mennesker.

Alt oppstyret fremstår tiltagende usunt fra et dyrehelseperspektiv.

Dersom vår nysgjerrighet i sum ender i dyreplageri, og det er det mer og mer som tyder på. er hele Freya-saken noe vi slett ikke bør være stolte over.

Freya har ikke gjort noe annet enn å være hvalross. Hun spiser seg opp på bunnen av Oslofjorden og har behov for hvile mellom slagene.

Dersom dyret oppsøker rib-båter eller flytebrygger, med de materielle følgene det kan få, har det trolig en sammenheng med at det er det nærmeste hun kommer de hjemlige forholdene det hadde vært naturlig å ligge på.

Dersom et mer vanlig dyr hadde dukket opp på samme måte utenfor sitt naturlige biotop, hadde trolig avlivning vært valgt langt tidligere. Uten protester.

Det er til å forstå at myndighetens holdning fra start har vært å la Freya være Freya, og håpe på mest mulig fred for henne.

FARLIG FARVANN: Folk strømmer til badestedene i varmen, men Freyas tilstedeværelse skaper utfordringer for de badelystne. I forrige satte politiet opp sperrebånd foran hoppetårnet på Kadettangen, og vektere holdt vakt utover kvelden.

Hvalrosser er en sårbar art som har vært fredet i lange tider. Riktignok er bestanden stigende igjen, men likevel skal det sitte langt inne å velge å avslutte livet hennes.

Men om dyrevelferden tilsier at det er det mest humane, er det en diskusjon som må tas på alvor.

Vi ser da også de siste dagene en endret tone fra Fiskeridirektoratet. Nå anses det som et reelt alternativ at Freya må dø.

Om det blir løsningen, vil det garantert vekke reaksjoner, men av og til er det myndighetenes oppgave å ta upopulære valg.

En annen mulighet som vil være mindre kontroversiell, er om det lar seg gjøre å flytte Freya til roligere farvann enn dem hun har valgt å oppsøke.

Havforskningsinstituttet har tidligere uttrykt bekymring for hvordan Freya ville takle en bedøvelse og flytting, og blant annet være redde for at hun ikke ville overleve det.

Spørsmålet er om det lar seg gjøre å finne en løsning som både er trygg og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Her må naturligvis både ressursspørsmål og realisme vurderes nøye av den fremste ekspertisen vi har.

Poenget er at vi uansett ikke kan fortsette med dette fesjået dag ut og dag inn.

I tillegg til hensynet til hvalrossen, er det et rent sikkerhetsspørsmål for mennesker. Det har vært rapportert om flere lite hyggelige hensikter, og det er faktisk en ordentlig fare for at noe kan gå galt. Dersom noe skulle skje, som om barn skulle være maks uheldige, vil det selvsagt være uutholdelig.

Det er ikke Freyas skyld at hun må bort fra der hun er nå, men noe må gjøres med dette sirkuset.

På den ene eller andre måten. For hver dag som går blir det mer og mer sannsynlig at Freya må bøte med livet.

Synd, men sant.