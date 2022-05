FYR PÅ SVERIGE: – Nei, det finnes ikke noe forsvar for opptøyene som fulgte etter koranbrenningene, men det finnes heller ikke noe forsvar for samfunnspyromanen som tente på.

Er noe hellig?

Noen mener visst at ikke noe kan være så dyrt og hellig at det ikke kan tåle å bli hånet, fornedret og provosert – og at koranbrenning faller inn under ytringsfriheten. Selv mener jeg at koranbrenninger i denne sammenhengen bør anses som en undergravning av ytringsfriheten.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Foreta et tankeeksperiment om at noen kommer bort til deg og ber deg fortelle om noe som ligger ditt hjerte nær. Ja, rett og slett noe som du med et litt gammelmodig uttrykk holder dyrt og hellig og er villig til å beskytte og forsvare med din heder og ære som pant.

Noe som jo i prinsippet er det vi alle gjør når vi avlegger ed i en rettssal; vi setter vår heder og ære i pant for å beskytte og forsvare sannheten.

Fram til midten av 1970-tallet lå det i svenske rettssaler en bibel man kunne legge hånden på når man avla eden og på den måten vise at det man satte i pant var noe dyrt og hellig.

Den rollen har ikke Bibelen lenger, heller ikke noe tilsvarende symbol, siden det ikke lenger finnes noe åpenbart symbol for hva som er dyrt og hellig, i hvert fall ikke for alle, og kanskje ikke for noen, siden selve uttrykket som sagt har fått noe gammelmodig og avleggs over seg.

Dog er det ikke vanskelig å tenke seg at det for hver og en av oss likevel kan finnes noe som står oss så nær at vi spontant ville kunne påberope oss det, for eksempel for å understreke at det vi sier er sant eller at vi mener alvor med det vi gjør hvis noen skulle spørre.

Jeg sverger ved min mor eller far eller mine barn, eller noe lignende.

Uansett, fortsett nå tankeeksperimentet og forestill deg at noen som har fått vite hva som står deg særlig nær og betyr særlig mye for deg, oppsøker deg og stiller seg opp og, billedlig eller rent ut bokstavelig talt, pisser på det, i den uttalte hensikt å ydmyke, såre og provosere deg.

Det er vel omtrent slik jeg vil oppfatte det dette mennesket som reiser land og strand rundt og brenner koraner innsurret i bacon, driver med. Han brenner dem ikke hvor som helst, men i områder der han kan være trygg på at det bor mennesker som har Koranen som et symbol for noe som står dem nær.

Ikke nødvendigvis fordi det som står i Koranen betyr spesielt mye for dem, mange vet kanskje ikke engang hva som står i den, og de har i hvert fall ingen tanker om å benytte seg av Koranen som et argument for verken det ene eller andre.

DANSK PROVOKATØR: – Han som reiser rundt og brenner baconsurrede koraner (Rasmus Paludan, bildet), har ikke til hensikt å fremføre et kritisk debattinnlegg om islam. Han har til hensikt å pisse på menneskene som bor der, ydmyke, såre og provosere dem, skriver kronikkforfatteren.

Likevel er Koranen et symbol for det fellesskapet de har vokst opp i og blitt preget av, og i et land som Sverige altfor ofte også symbolet på den ringeakten og forakten som rettes mot muslimer som gruppe, uansett hva de som individer mener og tror.

Det er unødvendig å si at Koranen også kan være en kilde til ekstremisme og vold, og at det finnes mildest talt gode grunner til å bekjempe og om nødvendig forsvare seg mot islamister som bruker Koranen for å rettferdiggjøre terror.

Men mannen som reiser rundt og brenner baconsurrede koraner i det vi i Sverige pleier å kalle «utsatte områder», har ikke til hensikt å fremføre et kritisk debattinnlegg om islam. Han har til hensikt å pisse på menneskene som bor der, ydmyke, såre og provosere dem.

Få dem til å føle seg mer utsatt i sine utsatte områder enn det de allerede er.

Jeg sier ikke at det skal være forbudt å brenne Koranen eller Bibelen eller noen annen bok, selv om historien har vist oss at det er noe i det poeten Heinrich Heine skrev allerede for to hundre år siden: «Der man brenner bøker, brenner man til slutt også mennesker.»

I Heines Tyskland gjorde man til slutt nettopp det.

Men til syvende og sist er det sammenhengen som avgjør hva bokbrenning kan føre til.

I denne sammenhengen er det åpenbart at hensikten har vært å ydmyke, håne og fornedre – med et mål om å provosere til vold.

Mindre åpenbart er det hvordan vi skal hanskes med provokasjoner av denne typen.

Noen mener visst at ikke noe kan være så dyrt og hellig at det ikke kan tåle å bli hånet, fornedret og provosert – og at koranbrenning faller inn under ytringsfriheten.

Selv mener jeg at koranbrenninger i denne sammenhengen bør anses som en undergravning av ytringsfriheten. Det har i hvert fall ikke noe med ytringsfrihet å gjøre.

UTSATT: De voldsomme koran-opptøyene har funnet sted i det som i Sverige kalles «særlig utsatte områder». – Provokasjonene er ment å få dem som bor der til å føle seg mer utsatt i sine utsatte områder enn det de allerede er, skriver Göran Rosenberg.

For hva skal man svare en som kommer hjem til deg og symbolsk stiller seg opp og pisser på noe du faktisk holder litt dyrt og hellig?

En fotballtrøye. Et regnbueflagg. Et nasjonalflagg. Eller hvorfor ikke Bibelen?

Ja, hva annet kan man gjøre enn å knytte neven i lommen – og i verste fall ta den opp.

Nei, det finnes ikke noe forsvar for opptøyene som fulgte etter koranbrenningene, men det finnes heller ikke noe forsvar for samfunnspyromanen som tente på.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad