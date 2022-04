Leder

Nav-ansattes sikkerhet

Nesten syv av ti Nav-ansatte har mottatt trusler på jobb. En av åtte er blitt utsatt for vold.

En fersk undersøkelse gjennomført blant Fagforbundets ansatte i Nav, gjengitt her i VG, er urovekkende lesning.

Bakteppet er knivdrapet på en avdelingsleder ved Nav Årstad i Bergen i fjor høst, der også en yngre kollega ble skadet.

I 2013 ble en kvinnelig saksbehandler ved Nav-kontoret på Grorud stukket ned. Om lag et år etterpå ble drapsmannen, hennes 27-årige klient, dømt til tvungent psykisk helsevern.

I kjølvannet av Årstad-angrepet kom Arbeidstilsynet til at «det ikke er gjennomført tilstrekkelige systematiske tiltak for å forebygge vold og trusler og ivareta sikkerheten for ansatte» ved dette kontoret.

Konklusjonen er til forveksling lik den som ble trukket etter Grorud-drapet, da det ble satt ekstra søkelys på arbeidsvirkeligheten til Nav-ansatte.

Bare i årets første fem måneder, rapporterte saksbehandlerne ved norske Nav-kontor om 600 tilfeller av vold og trusler.

Sikkerhetsnivået er hevet betraktelig som følge av disse drapene. Samtidig kan fysiske beskrankninger og tiltak som altfor tydelig signaliserer at saksbehandleren skjermes fra klienten ha en negativ innvirkning på den som kommer for å be om hjelp.

Situasjonen for førstelinje-personell, som Nav-ansatte, er særdeles delikat, fordi de møter folk i den ytterste nød. Noen kan ha vegret seg i det lengste for i det hele tatt å dukke opp.

Dersom vanskeligstilte mennesker i et sårbart øyeblikk kommer til et offentlig kontor som signaliserer avvisning, eller som byr på så mange portvoktere at de snur i døren, da får ikke Nav anledning til å hjelpe dem. Da har systemet feilet.

Samtidig er det uholdbart at folk som har valgt et yrke der hovedoppgaven er å hjelpe andre, risikerer å bli utsatt for vold og trusler bare ved å møte opp på arbeidsplassen.

Nav-ansatte gjør en svært viktig jobb. Men de har også et regelverk å forholde seg til, og budsjettrammer å respektere. Regler andre har laget. I en fortvilt situasjon er det ikke alltid en presset klient makter å akseptere den forklaringen.

Nav-systemet har allerede en god del utfordringer nettopp hva tilgjengelighet angår. Å lukke seg enda mer for brukerne er ingen løsning.

Mot forstyrrede mennesker, psykisk syke eller folk som bare har bestemt seg for å lage kvalm, er det dessuten vanskelig å gardere seg hundre prosent. Vi må likevel akseptere at Nav-kontorene i større grad iverksetter egne forholdsregler.

Klientens ve og vel vil alltid ha førsteprioritet. Men en arbeidssituasjon som setter ansattes liv og helse i fare hjelper ingen.