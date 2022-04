Leder

Et nødvendig taktskifte

Høyre vil bruke mer penger på forsvaret, og ta en ledende rolle i en ny, norsk EU-debatt. Alt annet ville også vært uforståelig i dagens situasjon.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Som første parti ut etter Russlands fatale angrep på Ukraina, holdt Høyre landsmøte i helgen. Selv om det særlig er partiene på venstresiden som i disse dager revurderer sine gamle standpunkt, kan heller ikke Høyre lene seg tilbake.

«Det kan ikke være Raymond Johansen som leder an i debatten!» Ordene falt fra stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde etter at Aps byrådsleder i Oslo tok til orde for en ny EU-debatt i Norge. Lunde, som også er leder i Europabevegelsen, var en av mange delegater som etterlyste at Høyre skulle ta en mer aktiv og ledende rolle.

Partiet overkjørte både resolusjonskomiteen og partileder Erna Solberg som mente tiden ikke var moden.

Men som det stadig ble gjentatt fra talerstolen: Hvis det ikke passer nå, når passer det? Situasjonen viser mer enn noen gang hvor viktig det er at demokratiene i Europa står samlet i forsvar for grunnleggende verdier, som det heter i vedtaket.

Og for å legge til: Hvis ikke Høyre evner å løfte debatten og jobbe for medlemskap her hjemme, hvem skal ellers gjøre det?

Erna Solberg på landsmøtet i helgen.

Les også Kuler og krutt. Og litt skattekutt. GARDERMOEN (VG) Krigen og den nye situasjonen i Europa gjør det lettere for Høyre å være Høyre.

I disse dager er det nesten uforståelig at vi har en regjering som har vært mest opptatt av å utrede erfaringene andre land har med alternative avtaler med EU.

Men tidene forandrer seg fort, og alle politiske partier må forholde seg til den virkeligheten vi er i, ikke den vi skulle ønske vi hadde. Krig i Europa er en påminnelse om hvorfor EU i det hele tatt ble stiftet.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide minnet i sitt innlegg om at stadig flere beslutninger som angår og påvirker Norge sterkt, kommer til å tas i forum der Norge ikke er.

Eksempler på dette er forholdet til Russland, europeisk sikkerhetspolitikk og klima. Det er et stort paradoks at ledere som angriper demokratiet fra innsiden i Europa – som Ungarns Viktor Orban – får mandat til å bestemme på våre vegne.

Også i forsvarspolitikken var det et tydelig taktskifte med økte bevilgninger, øke inntaket av vernepliktige i Forsvaret.

Før helgen foreslo regjeringen å bevilge 3 milliarder kroner ekstra for raskt å styrke evnen til avskrekking og forsvar. Statsminister Jonas Gahr Støre kalte dette et vendepunkt.

I mange år har politikerne kommet med gode intensjoner om å følge opp målsettingen fra Wales-erklæringen om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. Nå må den også følges opp med en mer forpliktende opptrappingsplan.

For som stortingsrepresentant Hårek Elvenes minnet landsmøtet om: Vi vinner kanskje ikke stortingsvalg på forsvarspolitikk, men vi kan tape friheten.

Hør mer i podkasten Giæver og gjengen: