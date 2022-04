FORLIK: – Det må på plass en forsikring om at tiltakene i regjeringens kriseproposisjon ikke dekkes inn av midler fra bistandsbudsjettet, for at den skal få MDG og KrFs støtte.

Norge må ikke bli den største mottageren av norsk bistand

Regjeringen inviterer til et bredt forlik om en krisepakke med økonomiske tiltak for å møte situasjonen som Russlands uakseptable angrep på Ukraina har skapt. De må i så fall garantere at de ikke vil sende regningen for tiltakene til verdens fattigste.

UNE BASTHOLM, leder i MDG

DAG INGE ULSTEIN, stortingsrepresentant og tidligere bistandsminister (KrF)

Regjeringen har lagt fram en pakke med viktige bevilgninger til å styrke sivil og militær beredskap og til mottak og inkludering av flyktninger som nå kommer fra Ukraina. I og med at vi står i en ekstraordinær krise er det på mange måter naturlig at Stortinget slutter opp om disse forslagene til økonomiske tiltak.

For MDG og KrF er det imidlertid en betingelse for å støtte regjeringens opplegg. Det er at tiltakene til å ta imot flyktninger i norske kommuner ikke finansieres ved å ta mat, helse og skolegang fra verdens aller fattigste og sårbare grupper.

Dessverre signaliserer regjeringen at det er nettopp dette som er planen. De vil bruke bistandsbudsjettet som salderingspost for å dekke ekstrautgiftene for norske kommuners flyktningmottak. Dette vil kunne redusere Norges bidrag til internasjonal fattigdomsbekjempelse med over en fjerdedel.

Samtidig vil Norge gå forbi både Syria og Etiopia, og bli den største mottageren av norsk utviklingshjelp.

Vi vet at krigen i Ukraina får enorme konsekvenser for fattige land. Ikke minst rammes verdens matproduksjon. Spørsmålet er ikke lengre om det blir en sultkrise, men hvor stor den blir. Verdens matvareprogram melder at prisene på mat går i taket. De må betale 620 millioner kroner ekstra hver eneste måned, for samme mengde mat.

Samtidig øker behovet for matvarehjelp i verden kraftig. På toppen av dette varsler flere rike land nå kutt i støtte, på grunn av krigen i Ukraina.

Når vi i tillegg vet at store deler av verden fortsatt sliter for å komme på bena etter corona-pandemien, blir kutt i livreddende bistand enda mer alvorlig. Pandemien har gjort at millioner av barn har falt ut av skolen, arbeidsplasser har gått tapt og både landbruk og helsevesen ligger nede.

En blodig urettferdig fordeling av vaksiner mot covid-19 bidrar til problemene. Skjevfordelingen og mangelen på solidaritet har også skapt mistro og manglende tillit mellom nord og sør. Dersom Norge og andre rike land i tillegg velger å trekke bort bistanden, vil det være et svik.

Det er åpenbart at Norge bør ta imot mange av de som nå flykter på vårt eget kontinent. Det burde være like åpenbart at kostnaden ikke kan dekkes inn gjennom kutt til verdens fattige.

Derfor må det på plass en forsikring om at tiltakene i regjeringens kriseproposisjon ikke dekkes inn av midler fra bistandsbudsjettet, for at den skal få MDG og KrFs støtte.