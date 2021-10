Kommentar

Viken-oppvåkningen

Av Hans Petter Sjøli

HØR PÅ HAUGEN: – Det er jo ikke sånn at Aslag Haugens Hallingdal ble borte da Buskerud ble erstattet av Viken, skriver VGs kommentator.

Hva med å høre på han fra Hellbillies?

Bård Tufte Johansen: «Viken kan oppløses hvis Viken selv vil, men vil vi? Du er fra Ål, tenker du ’endelig’?» Aslag Haugen: «Ærlig talt: I couldn’t care less.»

Det er sjelden man tar seg selv i et lite jubelrop i sofaen på en ellers dorsk fredagskveld. Men Hellbillies-vokalist Aslag Haugens kontante svar på Viken-spørsmålet fra «Nytt på Nytt»-programleder Bård Tufte Johansen, fikk jammen meg det vintempererte blodet til å bruse i et sekund eller to.

«Endelig», mumlet jeg, og tenkte så visst ikke på den varslede oppløsningen av det såkalte kjempefylket (fem fylker er større).

Nei, mitt «endelig» skyldtes den utmerkede bygderocker Haugens tilsynelatende oppriktige dette-gir-jeg-faen-i-svar på vår tids kanskje underligste politiske debatt – skjebnen til den norske forvaltningens aller minst påaktede styringsnivå: Fylkeskommunen.

For reverseringsregjeringen – undertegnedes tendensiøse økenavn på Støres ferske kabinett – derimot, er fylkeskommunen og fylkesgrensene gjort til noe særdeles viktig, ja, nesten eksistensielt. For første gang i norsk politisk historie har vi fått en regjering der tilbakeskuing er et bærende narrativt element.

Senterpartiet er for så vidt unnskyldt. Det er et verdikonservativt parti med tydelig brodd mot modernitetens endringsagenter.

Men Arbeiderpartiet er annerledes, forsiktig sagt. Der er blikket tradisjonelt alltid rettet fremover, gjerne flere tiår inn i fremtiden. Ikke mot perfeksjon, slik de marxistiske partiene har søte drømmer om, men mot en stadig mer rasjonell og fornuftig samfunnsorganisering, der målet er viktigere enn virkemidlene.

Nå begynner Ap-folk å si i fra. «Verden blir ikke bedre av å gå tilbake», sier Ap-ordføreren i Flå kommune, Merete Gandrud. Som generell politisk betraktning er det en sjelden presis setning. Flå er dessuten interessant i kraft av å være den sørligste kommunen i Hallingdal – Aslag Haugens barndomsdal, og trolig en av hans primæridentiteter.

For det er jo ikke sånn at Hallingdal ble borte da Buskerud ble erstattet av Viken.

Ap-ordføreren i Ås, Ola Nordal, er enig med kollegaen i bjørnebygda i nordenden av Krøderen: «Jeg ønsker ikke oppløsning av Viken. Det vil være dårlig bruk av samfunnets ressurser og av de ansatte i fylkeskommunen å rive opp igjen det som er etablert nå».

Ås er en del av Follo, en annen identitetsmarkør som lever videre etter opprettelsen av Viken. Det er mulig at de (vi) som bor i (utskjelte) Follo omtaler området med en viss ironi, men gi meg ett eksempel på en Follo-person som savner det å tilhøre Akershus.

Jeg vil tippe at ni av ti vil si som han Aslag: I couldn’t care less.

Tidligere i sommer advarte Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik mot å prioritere oppløsning: «Vi kan ikke miste tid på å tegne kart. Vi må handle for framtida.»

Trøndelag er et eksempel på en nokså sømløs fusjon av to fylker (som til sammen er mye større enn Viken!). For meg som vokste opp i Steinkjer, hovedstaden i det gamle Nord-Trøndelag, var det viktig at sammenslåingen ikke førte til en sentralisering av de fylkeskommunale oppgavene til Trondheim, men det har handlekraftige politikere i norddelen i det store og hele klart å unngå. Nå skal det etter planen bygges et nytt Fylkets hus i Steinkjer.

Dermed har man unngått sentralisering av typen landbrukssamvirket Norturas vedtak om å flytte svært viktige industriarbeidsplasser fra Steinkjer til Tønsberg, med bemerkelsesverdig få fyrop fra Senterparti-hold.

Innherred kalles det dessuten, området i de indre delene av Trondheimsfjorden. Noen bruker betegnelsen Inn-Trøndelag. Lenger nord i det gamle Nord-Trøndelag heter det Namdalen. Dette er gamle betegnelser som har overlevd diverse administrative grep opp gjennom historien, og det samme gjelder områder eller distrikter eller landskap (eller hva man ønsker å kalle det), som Romerike, Solør, Hadeland, Haugalandet, Ryfylke, Sunnmøre, Salten, og så bortetter.

Ingen vil, eller kan, fjerne disse. De administrative grensene for det for mange uforklarlige leddet mellom kommunen og staten, derimot, kan endres uten at det har stort å si for hverdagsutfordringene for både vanlige og mer uvanlige folk i dette landet vi alle er så glade i. Som den mytiske bygderapperen Sirkel Sag fastslo i den legendariske låta «Ørsta rådhus»: «Det tek en time å gå ned te Ørsta Rådhus. Ikkje at ej he nokke der å gjer.»

Om man har lite i rådhuset å gjøre, har man enda mindre å gjøre i fylkeshuset.

Politikk er ikke bare fornuft, selvsagt, noe Sirkel Sag understreker med bred penn i nevnte låt. Mye er følelsesstyrt, og politikerforakt og både reelle og metaforiske kamper mellom periferi og sentrum er et helt sentrale innslag i den norske politiske kulturen. Å kødde med folks daglige bestrebelser og tilhørighetsidentiteter er en øvelse politikere bør være ytterst varsomme med. Solberg-regjeringen forsøkte – og gikk på en nesestyver av historiske dimensjoner.

Men det betyr ikke at å snu og gå tilbake er det lureste svaret. Viken – og Vestland og Innlandet, for den del – er muligens vanskapte kreaturer, men gjort er gjort, skiltene er endret, og dataprogrammene har så smått begynt å snakke med hverandre. De svært mange av oss som ikke er hundre prosent sikker på forskjellen på en fylkesordfører og en statsforvalter, burde ikke gi etter for dem som drives av manglende endringsvilje, nærmest som prinsipp.

Det er muligens en tapt sak allerede, både for Ap-ordførerne og aviskommentatoren, men det er ingen grunn til resignasjon før vedtakene er fattet. Politikk er det (u)muliges kunst.

Så parolen lyder stadig: La Viken bestå. I all sin pussige prakt.