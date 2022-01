Kommentar

Pandemien er ikke over

Av Astrid Meland

VAKSINE-KØ: Oslo har åpnet opp for drop-in vaksinering av alle mellom 18 og 44 år. Her fra vaksinesenteret på Stovner onsdag formiddag.

Men varianten som dominerer nå er den som gir minst sykdom.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Starten på 2022 har ikke vært den aller beste. Hjemmekontoret må graves frem bak et berg med selvtester. De gøyale festene er avlyst. Et bryllup jeg hørte om, er utsatt for tredje gang. Barnebursdagene henger i en tynn tråd. Og det er stengt på puben.

Hjemme hos meg har vi begynt å baksnakke katten. Det er ikke noe annet å ta seg til. Og katten har lagt på seg i julen.

Samtidig kommer meldinger om at omikron er den mildeste av de variantene vi har hatt å gjøre med til nå.

Og det er noe å snakke om!

Immunolog Gunnveig Grødeland sa på Dagsrevyen onsdag at for de fleste i befolkningen er pandemien over. Statsminister Jonas Gahr Støre avviste like etterpå dette.

Men Grødeland og Støre snakker kanskje om litt forskjellige ting?

MENER PANDEMIEN ER OVER: Gunnveig Grødeland forsker på immunologi og vaksineutvikling på Immunologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Grødeland kan ha rett på individnivå. Friske og relativt unge mennesker som er vaksinert med to eller tre doser, har forsvinnende liten risiko for å bli innlagt på grunn av coronaviruset.

I danskens nye risikorapport ser vi at andelen som legges inn, har rast etter at omikron tok over. Norge henger etter og har dessverre ikke oversikt over det samme.

Men omikron er utvilsomt mildere i utlandet. Ekspertene sammenligner folk som har omikron og delta, og tar høyde for alder, vaksinestatus også videre. Kanskje er den nye varianten halvparten så sykdomsskapende, kanskje enda mildere.

FHIs Frode Forland sa på Dagsnytt 18 onsdag at omikron er den minst sykdomsskapende av alle de variantene vi har stiftet bekjentskap med. Og VGs egne beregninger med tall fra utlandet tyder på det samme.

Og dette er oppmuntrende. Særlig for den som er ung, frisk og vaksinert.

VIL IKKE AVVIKLE TILTAKENE: Jonas Gahr Støre beholder skjenkestoppen og andre tiltak. Innstrammingene gjelder i første omgang til neste fredag.

Men det betyr ikke at pandemien er over.

For du kan bli smittet, havne i karantene, skolene kan bli stengt, sykehusene fulle og det kan bli mangel på bussjåfører, lærere eller annen viktig arbeidskraft.

Derfor har Støre rett også. Deler av samfunnet står i fare for å stoppe opp om vi får svært rask smitte.

Vi ser problemer med dette i Storbritannia nå, hvor de sliter med bemanningen på sykehusene, i kollektivtransporten og i andre bransjer. I amerikanske delstater er det kø for å ringe 911 og stort fravær i helsevesenet.

Om en stor del av befolkningen havner i isolasjon og karantene, påvirker det oss alle. I Sverige forbereder kommuner seg på massesykefravær.

Derfor bør smittepilen ikke se helt ut som en flaggstang.

PREGER USA: Ekteparet Kat Keto og Michael Keto drikker møtte VG mens de drakk store drinker på en uteservering på Ocean Drive. Men omikron fører til smitterekorder også i USA.

Og selv om omikron er mildere, har folk med lav immunitet fortsatt mye høyere risiko for å bli alvorlig syk. Det gjelder både uvaksinerte og folk med svekket immunforsvar.

De som er innlagt på sykehus nå er stort sett i denne gruppen. De har ikke vaksinert seg. Eller vaksinene hjelper dem ikke.

For dem bør vi sørge for å ha klart et lager av medisin som hindrer innleggelse. For eksempel de nye coronapillene.

Selv om dette ikke er over, er det som har skjedd på coronafronten i vinter oppmuntrende.

I løpet av de to årene som har gått har viruset mutert til mer sykdomsfremkallende og smittsomme varianter. Delta er en versting.

Omikron snudde den utviklingen. Varianten sniker seg unna vaksinene, men er altså mildere.

Og derfor kan Grødeland si at pandemien er over for en god del av oss. Det er i alle fall greit å begynne å venne seg til den tanken.

Unge friske folk trenger ikke gå rundt å være livredd for helsen sin om de smittes av omikron. Man blir nok infisert på et eller annet tidspunkt. Men med to og tre doser i armen, gir det god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

VENTER MER SMITTE: Folkehelseinstituttet mener flere vil få slike prøver fremover. De spår en stor bølge, men er usikre på når toppen kommer.

Samtidig kan vi godt minne oss selv på at det kan bli ganske upraktisk med mye smitte, og at det fremdeles ikke er forkjølelse eller influensa vi snakker om.

Og selv om omikron oppfører seg mildere, har vi fortsatt en variant som er omtrent like tøff som originalen som dukket opp i Kina i 2020. Og dessuten med en formidabel evne til å spre seg.

Derfor vil smittetallene bli høye fremover.

Om målet er å flate ut kurven, er nok dessverre ikke tiden inne for lettelser. For FHI anslår i sin ukesrapport at smittetallet for omikron ligger på mellom 1,4 og 1,8.

Det er høyt og betyr raskere vekst enn vi har vært vant til gjennom pandemien.

Antagelig vil det bli færre krav om skjenking og lettelser når vi får flere dager med rekordsmitte.

Men er det farlig med så mye smitte?

Det store spørsmålet fremover er hvor mange av de smittede som blir alvorlig syke og innlagt i Norge.

I Danmark og Storbritannia ser sykehusene så langt til å klare å behandle pasientene, selv om det er svært travelt. Innleggelsene gikk ned i Danmark sist døgn. Intensiven er heller ikke oversvømt av syke. Og midt i denne bølgen krever danskene lettelser i tiltakene.

Hvordan blir det i Norge? Vil vi få flere alvorlig syke og innlagte på sykehus her?

Vi har dårligere immunitet enn begge disse landene. Men vi vaksinerer videre mens vi holder oss med strengere tiltak.

Og om et par – tre uker har vi kanskje svaret, også her. Det blir i det minste mer å snakke om enn katten fremover.