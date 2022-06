TRIVES BEST ALENE? – Å nei. Hjelp. Jeg er blitt norsk. Nå lever jeg i en verden hvor det viktigste er å være selvstendig, skriver franske Lorelou Desjardins, som har bodd i Norge i mange år og nylig blitt norsk statsborger.

Det er ensomt å være like høflig som en nordmann

Innvandrere får gjerne høre at nordmenn er så direkte. Nei, nordmenn er ikke direkte. Norsk kultur er ikke enkel å forstå. Den er full av sosiale fallgruver som ingen forklarer oss på en tydelig måte.

LORELOU DESJARDINS, jurist og blogger

«Hva driver du med?» spør faren min når jeg strekker armen min ut, rett foran ansiktet hans. Vi spiser middag og jeg prøver å rekke salatskålen uten å be om hjelp.

«Nordmenn kaller det for ’the Norwegian arm’. Det er ikke så uhøflig der», svarer jeg.

Problemet er nemlig at dette er veldig uhøflig i Frankrike.

Her i Norge er det greit ikke å hilse på naboer hvis du har dårlig tid. Vent til du treffer dem på fjellet! Det er uhøflig å hjelpe noen som ikke ber deg om hjelp.

På min første flytur fra Paris til Oslo forventet jeg at de høye mennene rundt meg skulle bære bagasjen min uten at jeg ba om det. Jeg tenkte da at norske menn er uhøflige. Menn i utlandet har lært at de må «hjelpe kvinner i nød». Kvinner forventer hjelp uten å be om det. Alle andre har lært hvor høflig det er, men i Norge er det altså motsatt.

Nå bærer jeg min egen koffert, og hvis noen tar min bagasje uten at jeg ber om det, tenker jeg «tror du at jeg ikke klarer å bære mine egne ting?»

Å nei. Hjelp. Jeg er blitt norsk. Nå lever jeg i en verden hvor det viktigste er å være selvstendig.

En virkelighet der mitt eget behov for å være alene med mine egne tanker, er viktigere enn andres behov for sosial omgang.

Det er en interessant debatt som har nylig nådd internasjonale aviser og sosiale medier. Det påstås nemlig at svenske familier ikke gir middag til barn som er på besøk. Mens familiene spiser, må gjestene være alene i et annet rom. Noe slikt ses på som toppen av uhøflighet i veldig mange land.

Selv om jeg aldri har opplevd noe lignende i Norge, det er noen elementer jeg kjenner igjen fra den norske høfligheten. Svenskene sier at de gjør det for å unngå å rote til middagsplanene til gjestene sine. Og siden de som familie allerede har planlagt sitt eget måltid, må de få beskjed på forhånd om slike endringer.

Det som nå kalles #swedengate, og som har gått viralt, har gjort at svensk kultur raskt har gått fra å bli sett på som kul og moderne, til å fremstå som uhøflig og kald.

Jeg holder ofte workshops for å lære utlendinger om den norske arbeidslivskulturen, men også om de sosiale reglene, som for eksempel grensene mellom høflighet og uhøflighet. Der får jeg mange interessante spørsmål, som mange nordmenn kanskje er for flaue til å svare på.

Hvorfor hilser ikke kollegene mine hver dag når jeg treffer dem på jobb? Hvorfor sier nordmenn «hei» når det er på fjellet, men ikke når du treffer dem på gaten? Hvorfor sitter nordmenn langt fra meg på bussen på vei til jobb, og snakker fritt og åpent med meg noen timer senere på fredagspilsen ute på byen? Hvor mange personer skal det være i heisen for at jeg ikke får komme inn?

«Ikke kom for nær en nordmann. Ikke kyss en nordmann på første møte», er et av tipsene. Jeg strekker armen min foran meg: Så nær kan du komme nordmennene før du krysser intimgrensene deres.

Ja, den norske høfligheten er komplisert. I mange kulturer er det greit å røre personens arm eller bein mens man snakker med vedkommende. Eller kysse vedkommende på begge kinnene allerede første gang du treffer hen, som i Frankrike.

Nordmenn får sosial angst av å være i et rom med fremmede, eller å være fanget i en situasjon hvor de må snakke foran andre mennesker uten å være forberedt. Derfor er det høflig i Norge å «gi rom til andre». Rom til å tenke, rom til å være stille, man gis muligheten til å unngå uønsket sosial samhandling. Men dette anses som uhøflig i mange andre kulturer.

Det hjelper ikke når nordmenn forteller innvandrere at de er så direkte. Nei, nordmenn er ikke direkte. Og norsk kultur og væremåte er ikke så enkel å forstå. Den er full av sosiale fallgruver som ingen forklarer oss på en tydelig måte.

I Frankrike og mange andre land er det veldig viktig å oppdra barna slik at de blir høflige. Franske barn lærer fra tidlig alder å spise opp det de får servert, å sitte stille på restaurant og ikke forstyrre voksne. I Storbritannia og i USA lærer småbarn å si «please» i alle setningene i sosiale sammenhenger.

Hvor mye høflighet kan forventes av nordmenn, som har minst tre ord for regn og nesten ingen ord for «please»? Og så kroppsspråket, da, som oftest er lite entusiastisk. Det er viktig ikke å vise for mange følelser.

Min teori er at Norge historisk sett har vært så spredtbygd at avstanden mellom nordmenn har påvirket væremåten. Nordmenn er ikke så vant med å treffe så mange andre mennesker, og spesielt ikke at de kommer for nær dem. De liker å ha en fjord mellom hver bygd, og et fjell mellom hvert hus. Dette er ukjente tilstander for de fleste i verden, fra Tyskland til India.

Så vi som har kommet hit må tilpasse oss. Det er komfortabelt å leve i sin egen boble med familien og med jobben, og føle en slags trygghet i et kjent sosialt nettverk.

Men det er også litt ensomt å være høflig som en nordmann.

Frykten for å forstyrre andre betyr at man gjerne sitter igjen alene med sine egne følelser. Man ønsker noen ganger å hjelpe andre, men vet ikke om det er sosialt akseptert. Andre ganger er det jeg som trenger hjelp, men den norske høfligheten sier også at man ikke skal plage andre med sine egne problemer.

Alle skal liksom være positive og løsningsorienterte.

Nordmenn kan sikkert lære av andre kulturer og være litt mindre «norsk-høflige», og litt mer «utenlandsk-høflige».

Kanskje vi trenger en #Norwaygate for at folk skal kunne snakke om det!