Leder

Vi kan ikke vaksinere rikinger mot forkjølelse

TREDJE DOSE TIL FOLK OVER 40 ÅR: Israel har allerede begynt å gi folk en tredje dose med coronavaksine. Her får en kvinne vaksinen for tredje gang ved et helsesenter i Jerusalem.

En tredje dose mot corona virker som en unødvendig luksus mens resten av verden mangler vaksiner.

Den amerikanske presidenten Joe Biden sier at både han og kona skal ta sin tredje dose vaksine mot corona. Det går han ut med etter at Det hvite hus denne uken sa at de vil tilby alle en tredje vaksinedose fra september.

Offentliggjøringen kommer ettersom flere tall som tyder på at beskyttelsen vaksinene gir mot å smittes blekner noe med tiden.

Mange hundre tusen amerikanere har også ordnet seg en tredje dose på egen hånd, ifølge amerikansk mediene. Ikke minst har vaksineprodusentene tatt til orde for en tredje dose. Og smitten øker og sykehusene er belastet i flere delstater.

Men det kommer ikke av at vaksinen svikter. Men at folk ikke har tatt den i det hele tatt.

FIKK FØRSTE DOSE I DESEMBER: Joe Biden sier han og kona nå er klar for å ta dose tre. USA anbefaler å ta dosen når det har gått åtte måneder etter forrige dose.

Å rulle ut en tredje vaksinedose bredt alt nå har ført til mye kritikk fra virologer og immunologer. Beslutningen er også blitt tatt før fagmyndighetene hadde gitt sitt råd om saken.

Vi synes det er uheldig om dette skaper et press i hele den vestlige verden om å sette i gang å vaksinere folk for tredje gang.

For dette skjer altså samtidig med at en rekke land ikke engang har fått vaksinert ferdig helsepersonell eller eldre. Disse har en vesentlig større fare for å få alvorlig sykdom enn dobbeltvaksinerte i Vesten. Og mange har heller ikke tilgang til den samme helsehjelpen om de blir syke.

Og foreløpig sier ekspertene at vaksinene beskytter godt mot alvorlig sykdom. For selv om beskyttelsen mot å bli smittet kan se ut til å ha dalt i takt med at vi har fått nye varianter av viruset, hjelper to doser fortsatt svært godt mot innleggelser.

Derimot kan det godt være at eldre, syke og folk med svekket immunforsvar, trenger en tredje dose tidligere. Israel har for lengst begynt. Snart vil de starte opp med også i Storbritannia.

Det har vi større forståelse for.

Det kan bli aktuelt også i Norge. Men vi er noe lenger bak i løypen enn land som Israel, som var svært tidlig ute med å vaksinere befolkningen sin.

Per nå synes det unødvendig å sette i gang med vaksinering bredt.

Vi kan ikke vaksinere folk flest med tre doser i skulderen for å unngå at de skal bli forkjølet. Ikke mens uvaksinerte folk dør på overfylte sykehus i andre deler av verden.