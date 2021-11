Leder

Interpol hvitvasker overgrep

POLITISJEF: Den torturanklagede generalmajor Ahmed Nasser Al-Raisi er ny Interpol-president.

En torturanklaget offiser fra De forente emirater er valgt til ny president i Interpol, den internasjonale kriminalpolitiorganisasjonen.

Ahmed Nasser Al-Raisi er generalmajor i emiratenes sikkerhetsstyrker. De neste fire år vil han være Interpols ansikt utad. Anklager om direkte delaktighet i overgrep utført av den arabiske føderasjonens fryktede sikkerhetspoliti, kaster problematiske skygger over presidentskapet.

Norge er ett av Interpols 194 medlemsland. Nå reagerer justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sterkt på valget av den omstridte sikkerhetsoffiseren. Vi deler statsrådens bekymring.

«Denne typen posisjoner i justissektoren må ikke brukes til å hvitvaske aktører med et bekymringsfullt forhold til menneskerettighetene», sier hun i en kommentar til NTB.

Dessverre føyer valget av Emiratenes kandidat seg inn i rekken av tilsvarende forhold. Det være seg valg av land til å arrangere store idrettsevenementer, som Fotball-VM og Olympiske leker.

Eller som da FNs generalforsamling presterte å stemme Saudi Arabia inn i lederskapet av organisasjonens menneskerettighetsråd. Et land med flere halshugde på samvittigheten enn IS, ifølge Genève-baserte UN Watch.

Å premiere land som ikke bare ignorerer internasjonal lov og universelle menneskerettigheter, men som aktivt bryter begge deler, er helt absurd.

To britiske statsborgere, som ble arrestert i Emiratene for tre år siden, og som hevder Al-Raisi personlig var involvert i mishandlingen av dem, har anlagt sak mot generalen i flere land og bedt om at det iverksettes strafferettslige forføyninger.

Ifølge The Guardian skal både Norge og Sverige være blant de nasjoner hvor det forberedes søksmål mot den nyvalgte Interpol-presidenten.

«Han er absolutt ansvarlig for tortur», hevder den britiske akademikeren Matthew Hedges som satt fengslet i Emiratene i syv måneder, mistenkt for spionasje. Hedges er en av dem som har bedt europeiske påtalemyndigheter granske den arabiske generalen.

Menneskerettsorganisasjonen Gulf Centre for Human Rights (GCHR) har beskyldt Al-Raisi for «tortur og inhumane handlinger», og påpeker i en rapport at De forente arabiske emirater står bak den største enkeltdonasjon til Interpol; et beløp på nærmere en halv milliard kroner. GCHR frykter at emiratene kan ha kjøpt seg velvilje under presidentvalget før helgen.

Dette benektes på det sterkeste av Interpols generalsekretariat. Samtidig har Interpol avvist en innsigelse fra 19 menneskerettighetsorganisasjoner som har advart mot Al-Raisi.

En rapport fra den tidligere statsadvokaten i England og Wales, sir David Calvert-Smith, hvor den arabiske generalen karakteriseres som «uskikket til rollen», er heller ikke tatt til følge.

At Interpol ser seg tjent med en president fra et regime som systematisk ignorerer menneskerettighetene, og overgrep inngår som en del av strafferettspleien, er ikke bare ille i seg selv. Det bidrar også til å destabilisere Interpol og frata det internasjonale politisamarbeidet legitimitet.