Kommentar

Dette var et helt uvanlig julebord

Av Astrid Meland

HALVE JULEBORDET SMITTET: Etter et julebord på denne restauranten på Aker Brygge sist fredag ble halve selskapet smittet. En god del har fått påvist omikron.

En supersprederhendelse i hjertet av Norge går verden rundt. For den kan gi oss svar om omikron.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i Oslo skjedde det noe høyst uvanlig på fredag. På julebordet til solenergiselskapet Scatec med 120 deltagere ble halvparten av gjestene smittet av corona.

Det er mange.

Og det var omikron. Vi vet ennå ikke om alle har fått den nye virusvarianten. Men myndighetene jobber ut fra den hypotesen. Flere av deltagerne har fått varianten påvist. Og to av deltagerne hadde nylig vært på en reise til Sør-Afrika.

Omikron er fortsatt litt av et mysterium.

Tidligere denne uken varslet Det europeiske smittevernbyrået at de bare kjente til 44 omikron-tilfeller totalt på kontinentet.

Så har vi altså fått 60 på ett utested i Oslo. Det tyder på at vi har et virus som smitter svært lett. Og enda mer bekymringsverdig: Svært mange var vaksinert.

Mange hadde også brukt hurtigtester. Alt virket altså på stell. Likevel har en uvanlig stor andel blitt smittet.

TRÅKKET PÅ BREMSEN: Helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre tok fredag over styringen og innførte strenge tiltak i Oslo-regionen.

Og derfor har julebordet vakt stor internasjonal interesse. For denne supersmittehendelsen kan fortelle oss mer om variantens egenskaper.

Det både vitenskapsfolk og politikere temmelig desperat søker etter nå, er mer informasjon om omikron.

Og det er tydelig at disse juleborddeltagerne ikke var særlig godt beskyttet mot coronasmitte.

Det kan bety at viruset har blitt enda mer smittsomt enn hypersmittsomme delta.

Eller at vaksinene ikke beskytter like godt mot smitte lenger.

Slik det ser ut per nå virker den siste forklaringen mest aktuell. Viruset er en såkalt «escape mutant». Den har mutert så mye at den ikke oppdages av kroppens antistoffer.

GIR OPP JULEBORDET: Tidligere denne uken ba Oslos byrådsleder Raymond Johansen Oslofolk om å puste med magen og på julebord. Nå stopper tiltakene mot corona kommunens planlagte julebord.

Det kan føre til at vi får mange som smittes for andre gang. Og kanskje at vi må lage nye vaksiner.

Det skremmer. Og omikron var det som fikk helseminister Ingvild Kjerkol til endelig å tråkke på bremsen og innføre tiltak torsdag. Og like etter tok Oslos byrådsleder Raymond Johansen brekksladd.

For i Oslo har budskapet helt frem til nå vært at innbyggerne bare skal gå ut og kose seg i førjulstiden. Så snudde det. For etter julebordet med omikron avlyses arrangementene, og hjemmekontorene er tilbake.

Det er sørgelige tider. Johansen avlyser også sitt eget julebord. Det ville han ikke dagen før. Det var mutanten som kom og feide tvilen unna.

STOR PLASS: Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge i Oslo har plass til opp til tusen gjester.

Og det selv om den ikke har smittet mer enn rundt 60 vi vet om så langt.

Årsaken til at staten tar over smittevernet på Østlandet, er for å være føre var. Myndighetene kan ikke stoppe mutanten, men de kan muligens forsinke spredningen.

I beste fall kan det vise seg å være masse oppstyr for lite. Vi vet ikke at den nye varianten vil snu opp ned på alt.

Men det at så mange ble smittet her på denne restauranten, det er urovekkende.

Kanskje har det andre forklaringer enn at vaksinene ikke virker mot smitte lenger. Som at det var mye trengsel og mindre lufting i vinterkulden på restauranten.

Det som også er positivt at deltagerne ikke har fått alvorlig sykdom. Det er litt tidlig å si, men kan tyde på at vaksinene fortsatt beskytter mot sykdom.

For kanskje er omikron en svært smittsom variant som gir bare mild sykdom? Det hadde vært topp. Men det kan vi slett ikke fastslå.

Litt paradoksalt må vi har mer smitte før vi blir sikrere. Unge, vaksinerte folk blir generelt gjerne ikke så syke av corona. Det er ikke før omikron sprer seg til eldre og sårbare, vi virkelig vet hva vi har med å gjøre.

Og det kan bli ille. Så om alle kun blir forkjølet etter julebordet, kan vi altså puste lettet ut.