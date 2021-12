YRKER OG KJØNN: – Vi finner ingen tegn til ansettelses-diskriminering etter kjønn i Norge innen de yrkene som er inkludert i den store kryssnasjonale studien, noe som kan tyde på at kjønnsstereotypier er svakere i Norge enn i andre land, skriver kronikkforfatterne.

Det er ingen tegn til diskriminering av kvinner i Norge

Vi finner ingen tegn til ansettelsesdiskriminering etter kjønn i Norge.

GUNN ELISABETH BIRKELUND, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO)

EDVARD NERGÅRD LARSEN, post-doc ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO)

Hvor mye diskriminering forekommer i det norske arbeidslivet? Vi vet at det finnes kjønnsforskjeller i arbeidslivet, knyttet til lønn, arbeidstid og karrieremuligheter.

Men det er lettere å beskrive slike forskjeller enn å forstå årsakene til dem.

En mulighet er å sette opp eksperimenter for å teste betydningen av kjønn på arbeidsmarkedsutfall. Felteksperimenter kan gi pålitelig informasjon, for eksempel om hvorvidt arbeidsgivere systematisk forskjellsbehandler mannlige og kvinnelige jobbsøkere basert på kriterier som er irrelevante for det arbeidet de skal utføre. Diskriminering måles da som forskjellsbehandling i «callbacks», dvs. positiv respons på jobbsøknader og invitasjoner til jobbintervju.

Vi gjengir resultater fra to ferske studier, en som sammenligner ansettelsesdiskriminering i seks land (publisert i «European Sociological Review»), og en som sammenfatter tidligere felt-eksperimenter av kjønnsdiskriminering i ansettelsesprosesser (publisert i Søkelys på arbeidsmarkedet).

Vi kan sammenfatte funnene i tre punkter:

1. En kryssnasjonal studie viser ingen tegn til diskriminering av kvinner

Vi har gjennomført en omfattende, harmonisert eksperimentell studie av ansettelsesdiskriminering i seks yrker i seks land. Landene varierer med hensyn til institusjonelle, økonomiske og kulturelle dimensjoner som kan tenkes å påvirke arbeidsgiveres sannsynlighet for diskriminering. Vi inkluderte yrker med varierende kompetansekrav og kundekontakt. Og vi inkluderte yrker med varierende manuelt jobbinnhold. Vi finner ingen tegn til diskriminering av kvinner i noen av disse landene.

Derimot finner vi diskriminering av menn i noen av yrkene i Tyskland, Nederland, Spania og Storbritannia, men ikke i Norge og USA. Når vi sammenligner på tvers av land viser det seg imidlertid at den forskjellen som finnes mellom landene er såpass liten at den ikke er statistisk signifikant. Se *figur 1*.

Figur 1. Kjønnsforskjell i ‘callbacks’ etter land. Positive verdier betyr fordel for kvinner. Koeffisienter med 95 prosent konfidensintervall.

2. Menn diskrimineres når de søker jobber i kvinnedominerte yrker

En viktig forklaring på diskriminering er knyttet til yrkessegregering etter kjønn. Dette er et symmetrisk resonnement; vi forventer at kjønnsstereotypier er knyttet til enkelte jobber, slik at egenskaper som forbindes med kvinner/menn ses som nyttige i kvinne-/manns-dominerte yrker.

Vi har sammenfattet tidligere felteksperimenter i Sverige, Australia, Spania, USA, Storbritannia og Kina. Interessant nok viser disse studiene at det er de mannlige søkerne, ikke kvinnene, som blir diskriminert i ansettelsesprosesser. Spesielt er det tegn til at kvinnelige jobbsøkere får et fortrinn fremfor menn når de søker jobber innen kvinnedominerte yrker.

Denne tendensen øker med kvinneandelen i yrket, se *figur 2*.

Figur 2. Forholdstall (callback for kvinner over callback for menn) etter andel kvinner i yrket. (Størrelsen på sirklene viser til omfanget av søknader)

3. Ingen tegn til diskriminering av kvinner i mannsdominerte yrker

De samme studiene viser ikke tegn til diskriminering av kvinner når de søker seg til mannsdominerte yrker. Her trengs imidlertid mer forskning, som inkluderer flere sterkt mannsdominerte jobber.

Slike eksperimentelle studier er ressurskrevende og omfatter vanligvis et begrenset antall yrker. De fanger opp ca. 20–30 prosent av arbeidsmarkedet, og ikke kan brukes til å generalisere til hele arbeidsmarkedet. Ulike studier inkluderer imidlertid ulike yrker, og det samlede bildet tyder på at yrkessegregering etter kjønn er viktig, selv om data fra en rekke eksperimenter i ulike land tyder på at det kun er i de kvinnedominerte yrkene vi får støtte for en slik antagelse. Det kan tenkes det samme mønsteret vil fremkomme i sterkt mannsdominerte yrker, altså at kvinner diskrimineres der, men dette er foreløpig ikke dokumentert.

Vi finner imidlertid ingen tegn til ansettelses-diskriminering etter kjønn i Norge innen de yrkene som er inkludert i den store kryssnasjonale studien, noe som kan tyde på at kjønnsstereotypier er svakere i Norge.

Skal vi vil forstå kjønnsforskjeller i arbeidslivet, tyder disse studiene på at vi må lete andre steder enn i de første stadiene av ansettelsesprosessen.