Kommentar

Boligjakt med seniormakt

Av Leif Welhaven

Godt voksne kan ofte stille med sterke økonomiske muskler i budrunder.

Folk over 60 flytter oftere enn før. Hvis du håper å vinne en budrunde, kan besteforeldregenerasjonen være motstanderen du absolutt ikke vil ha.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mye er usikkert rundt utviklingen av boligmarkedet i 2022.

Men én faktor vil trolig være tydelig også fremover - at den eldre generasjonen er blitt mer mobil enn den var tidligere.

Trenden viser at stadig flere velger å bytte bolig i alderen 60 til 75 år.

Ifølge en rapport fra Oslo Met handler bevegelsen i stor grad om å flytte fra en enebolig til en mer håndterlig leilighet.

Forskerne kaller dette en «strategisk boligtilpasning gjennom flytting».

Motivasjonen er ikke vanskelig å forstå.

Farvel til luking, hekkestell og tunge trapper.

Hallo til en bolig som er bekvemmelig når kroppen blir preget av tidens tann.

Fra et folkehelseperspektiv kan utviklingen være riktig så sunn. Med mer praktiske og aldersvennlige boforhold kan det være lettere å bli boende hjemme lengre også når det skranter skikkelig.

Men også rent økonomisk kan eldreboligbølgen ha betydning. Flere kjøpesterke seniorer kan påvirke maktforholdene, i alle fall i sentrale og høyt prisede områder av landet.

Med seg på veien før jo eldre fort svulmende økonomiske muskler i boligjakten, dersom de kan selge et hus med lite eller ingen gjeld.

Det betyr at unge og middelaldrende kan få en lang vei fra boligdrøm til realitet bli veldig lang, dersom bestemor og bestefar blander seg inn i budrunden.

I et skyhøyt boligmarked underbygger en undersøkelse at mange i alderen 60-75 opplever få alvorlige begrensninger knyttet til økonomi når de skal få seg et nytt sted å bo.

Her er det imidlertid forskjeller på by og land, og det er særlig i sentrum av storbyer at pensjonister oftere er på flyttefot.

Dette kan bidra til å forsterke den store forskjellen på boligpriser i ulike områder av landet, og naturligvis er utvalget av lettstelte leiligheter større i byene enn på bygda.

Selv om det er helt fair at eldre vinner budkampene om de har mest å rutte med, har det ikke bare heldige konsekvenser dersom for mange i samme livsfase tar tilsvarende type valg i ett og samme område.

Ikke så langt fra mitt eget nærmiljø ser vi et eksempel på en utvikling som ikke nødvendigvis er udelt heldig.

Bekkestua er et knutepunkt i Bærum.

Da jeg bodde der som barn var det et noen få butikker, et samvirkelag og en bensinstasjon der.

Nå er det blitt et handelssentrum som omkranses av stadig flere nye leiligheter.

Det er lenge igjen til alt står klart, og vi har ikke fasiten på hvem som kommer til å flytte inn ennå. Men med alt i nærheten og et skyhøyt prisnivå er det en fare for at den demografiske sammensetningen blir veldig, veldig voksen på et komprimert område.

Det er i tilfelle litt synd for mangfoldet.

Selv om mange eldre også vedlikeholder egen bygningsmasse, er vel ofte noe av poenget med å flytte at det skal være enkelt og funksjonelt.

Da er det ikke overraskende om nye boliger - som det ble solgt om lag 30.000 av i Norge i året som er omme - fremstår som et fristende alternativ.

Det både unge og gamle følger spent med på inn i det nye året, er effekten på prisene med en rentesituasjon som er i oppadgående endring.

Norges Bank valgte å følge planen om å øke styringsrenten på tampen av året, selv med inntoget av omikron-mutasjonen. Planen er at rentenivået skal ytterligere opp i løpet av 2022.

Spørsmålet er hvordan noe høyere rente vil påvirke temperaturen i markedet, samt styrkeforholdet mellom ulike grupper.

Eiendom Norges prognose tilsier at vi får en oppgang i boligprisene også i år, men at utviklingen blir med moderat enn vi har sett de siste årene.

Her er det spådd at Oslo ventes å få en svakere prosentuell vekst enn andre storbyer.

Et av de interessante trekkene fremover, er hvordan utviklingen i arbeidsmarkedet som en følge av pandemien kan påvirke valg og salg av boliger.

Dersom det setter seg at mange kan jobbe deler av uken hjemmefra, vil kanskje lengre reisevei de dagene man skal inn på jobben bli mer levelig. Da kan områder et overkommelig stykke utenfor de store byene opplever mer etterspørsel.

Det er ikke godt å si hvor vi står når fasit skal gjøres opp etter at neste runde med nyttårsraketter skal skytes opp. Men vi står foran nok et år der mange skal ta de valgene i livet som kanskje får aller mest betydning for privatøkonomien fremover.

Uansett hvilken dato man har i passet.