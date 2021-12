VAKSINERING: – Den høye tilliten mellom folk og mellom befolkning og myndigheter er avgjørende. Den risikerer vi å bryte ned ved å dele folk i et positivt lag og et negativt lag ut fra om de er vaksinert eller ikke, skriver Hans Petter Graver.

Ikke gjør de uvaksinerte til syndebukker

Det er ikke faglig grunnlag for å gjøre de uvaksinerte til syndebukker og si at de utgjør en særlig trussel mot oss andre.

HANS PETTER GRAVER, professor, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Morten Kinander spør i VG hvorfor vi ikke krever at uvaksinerte må vise vaksinepass for å slippe inn på restauranter og delta i offentlige arrangementer. Han mener at dette er en legitim og nødvendig frihetsbegrensning av de uvaksinerte, da han mener at deres frihetsutøvelse går ut over andres frihetsutøvelse, ja at de holder oss som gisler.

Det kan synes intuitivt fornuftig å gå ut fra at de uvaksinerte utgjør en særlig trussel mot oss andre, og hvis vi kunne holdt dem utenfor situasjoner der folk møtes ville vi andre slippe de restriksjonene som rammer samfunnet. Men som psykologen Daniel Kahneman viser i boken «Fort og langsomt», leder intuisjonen oss lett til gale slutninger.

Det er mye større sjanse for å bli smittet av en vaksinert person, uansett variant, enn av en uvaksinert. Det er ikke faglig grunnlag for å gjøre de uvaksinerte til syndebukker og si at de utgjør en særlig trussel mot oss andre.

Grunnen er at andelen vaksinerte er så høy, og smitten blant dem så høy, at det går mange flere smittebærende vaksinerte rundt enn smittebærende uvaksinerte. Folkehelseinstituttet har i gjentatte vurderinger skrevet at bruk av coronasertifikat (vaksinepass) har «trolig noe eller lite effekt» som smitteverntiltak.

Den største effekten er at man unngår at uvaksinerte blir smittet på arrangementer. De skriver også at effekten av coronasertifikat på smittespredning ikke er godt evaluert opp mot andre smitteverntiltak, slik som avstand og bruk av munnbind. Helsetilsynet har i sin siste anbefaling i lys av Omikron-varianten frarådet bruk av coronasertifikat.

Det er riktig at mange land har innført vaksinepass. De har ikke noe bedre kunnskapsgrunnlag enn det norske myndigheter har. Smittesituasjonen i mange av disse landene er ingen indikasjon på at vaksinepass er et middel til å få smitten ned eller å redusere andres risiko. Den tyske forfatningsdomstolen avviste 6. desember en klage som gjaldt bruk av vaksinepass, men klagen ble avvist på formelt grunnlag, slik at lovligheten av vaksinepass ikke ble prøvd. Det er riktig at domstolen 19. november godkjente tyske myndigheters nedstengning av samfunnet i vår, men vaksinepass var ikke er tema i denne saken.

Det er et viktig prinsipp i den internasjonale menneskerettighetsjus at restriksjoner må være proporsjonale, og at man ikke skal diskriminere mellom folk på annet enn saklig grunnlag. Begge vurderinger krever at en restriksjon må være egnet til å realisere formålet, og at den må være nødvendig, det vil si at det ikke finnes alternative tiltak som er like gode.

Slik er ikke situasjonen når det gjelder bruk av vaksinepass i Norge.

Men hvordan ville situasjonen vært om vaksinepass hadde vært et virkemiddel som kunne redusere risikoen for andre, eller som kunne erstatte nedstengning av samfunnet? Ville det da være i tråd med rettsstatens prinsipper å bruke det?

Hvis situasjonen var denne, ville en forskjellsbehandling av vaksinerte og uvaksinerte ha et saklig grunnlag. Det er ikke dermed sagt at det ville være forholdsmessig og lovlig å bruke det. På den ene siden må man ta i betraktning hvordan en slik forskjellsbehandling vil slå ut for dem som blir rammet av den. Det er selvsagt avhengig av hva man stenger dem ute fra, i hvilke situasjoner, hvor lenge etc.

På den annen side må man se på hva samfunnet oppnår av beskyttelse. Så lenge denne er marginal, vil bruk av vaksinepass hvile på tvilsomt grunnlag.

Man bør heller ikke se bort fra de samfunnsmessige skadevirkningene av å skille ut en egen gruppe fra flertallet. Det kan bidra til å redusere både tilliten og solidariteten mellom folk. Hvordan vil samfunnet se ut etter coronaen om et mindretall på noen hundre tusen har vært holdt frem som syndebukker og blitt forskjellsbehandlet av flertallet?

Hvis det skulle komme til det at man utsetter folk og samfunn for alvorlig risiko ved ikke å vaksinere seg, er tvungen vaksinering etter mitt syn et bedre alternativ enn vaksinepass og forskjellsbehandling.

Tvungen vaksinering er ikke noe nytt i Norge. Frem til 1976 hadde vi obligatorisk koppevaksinasjon av barn. Etter krigen fikk vi påbud om BCG-vaksinasjon mot tuberkulose av ungdommer som var tuberkulinnegative før de forlot ungdomsskolen, og dessuten av lærere, personer knyttet til barneomsorg, helsepersonell, sjøfolk og utenlandske arbeidstagere. Videre var difterivaksinasjon av skolebarn i deler av landet påbudt i de første årene etter krigen.

Myndighetene har hittil ikke ansett vaksinevegring som så alvorlig at de har tatt opp spørsmålet om tvungen vaksinering. De argumenterer med at frivillighetslinjen er grunnen til den høye vaksinasjonsgraden i Norge. Men da de fleste land står på denne linjen, også land med ganske lav oppslutning om vaksinene i befolkningen, er det grunn til å tvile på om dette er hele forklaringen.

Den høye tilliten mellom folk og mellom befolkning og myndigheter er nok mye viktigere. Og den risikerer vi å bryte ned ved å dele folk i et positivt lag og et negativt lag ut fra om de er vaksinert eller ikke.