Moskvas metode

SYSTEMATISK: Russiske hackere står bak organsiert manipulasjon av vestlige medier, ifølge en ny rapport.

Russiske interesser driver systematisk manipulering av vestlige medier for å spre falske nyheter. Målet er å destabilisere demokratiske samfunn.

Påstander og mer eller mindre godt funderte beskyldninger om russisk infiltrasjon i vestlig opinionsdannelse har versert siden den kalde krigen. Anklagene har vært mange, og vekslet mellom kvalifisert gjetning og begrunnede antakelser.

Nå foreligger det imidlertid dokumentasjon på både metoder og omfang. En ny rapport, som ble publisert denne uken, viser også hvilke aktører som er i sving. De er ikke nødvendigvis mange, men de gjør mye ut av seg.

Én enkelt konto har hatt 69 lokasjoner og operert under 549 navn. I mange land får russerne dessuten god hjelp av såkalte «nyttige idioter», reelle profiler, som har sin egen agenda for å fyre opp under desinformasjon og konspirasjonsteorier.

Studien fra Institutt for kriminalitet- og sikkerhetsforskning ved Cardiff University viser også forbindelseslinjer mellom Kreml og dem som utfører nettaksjonene; fra relativ uskyldig pro-russisk propaganda og småkomisk Putin-støtte i sosiale medier, til ren cyber-kriminalitet. Datainnbrudd og identitetstyveri.

Ved å bruke demokratiets adelsmerke – ytringsfriheten – kapres debatten i kommentarfeltene i de store, toneangivende mediene. Slik oppnår de som står bak to ting: Å vri argumentasjonen i russisk favør, blant annet ved bruk av falske «likes» for å skape inntrykk av at folk flest i Europa støtter dette synet. Dernest blir innleggene kolportert som mainstream-meninger til et hjemmepublikum der det da heter at «Daily Mails lesere mener …»

Forskerne i Cardiff har overvåket 32 ledende mediehus i 16 land, og funnet en rekke gjengangere som bekrefter en pågående, samkjørt operasjon. Teamet har identifisert hundrevis av sammenfallende innlegg som enten er påfallende pro-russiske eller demonstrativt anti-vestlige.

Rapporten peker også på sammenhenger mellom identifiserte nett-troll og russiske statseide medier som impliserer at operasjonen koordineres fra høyeste hold. Andre linjer går til Patriot Media Group, et konsortium ledet av Putins venn Jevgenij Prigozjin, som eier nettaviser, nyhetsbyråer og som antas å stå bak den beryktede trollfabrikken IRA i St. Petersburg.

Den britiske rapporten ble offentliggjort samme dag som tyske myndigheter anklaget Russland for å stå bak et datainnbrudd mot nasjonalforsamlingen i Berlin, der målet skal ha vært å stjele informasjon om parlamentarikere for å kunne påvirke valget i Tyskland om to uker.

Både i USA og Storbritannia sitter sikkerhetstjenestene med informasjon som tyder på at russiske interesser forsøkte å manipulere presidentvalgene i 2016 og 2020 samt folkeavstemningen om brexit i 2016.

Dataangrep på nasjonalforsamlingen og medier har også funnet sted i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste PST peker i så måte på russiske hackergrupper.

Lite tyder på at fremmede interesser vil prøve å påvirke Stortingsvalget på mandag. Men beredskap er iverksatt. Noe annet ville vært naivt.