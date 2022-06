LYTTER LOKALT: – Gjennom å lytte til stemmer i lokalsamfunn over hele landet bygger vi fellesskap.

Større er ikke alltid bedre

VGs lederartikkel 21. juni utviser en ignoranse overfor innbyggerne i Søgne og Songdalen som ikke kan stå uimotsagt.

MARIT ARNSTAD, parlamentarisk leder for Senterpartiet

Søgne og Songdalen ble tvangssammenslått med Kristiansand, etter et stortingsvedtak av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i 2017. Nå legger vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet opp til en utredning og en folkeavstemning, etter et initiativ fra innbyggere i Søgne og Songdalen.

Det er langt fra «galimatias», men en demokratisk prosess som baseres på et godt faglig grunnlag.

Bak Solberg-regjeringas tvangsvedtak sto det verken en folkeavstemning eller et faglig grunnlag. Hvor var VG da?

VG tar opp at det i Hurdalsplattformen står skildret en prosess for kommunedeling etter vedtak i kommunestyrer. Det stemmer, men regjeringen har heller ikke avvist andre prosesser for deling. Som for eksempel deling av storkommuner etter innbyggerinitiativ i tidligere kommuner hvor det er stor oppslutning om å være selvstendige kommuner.

Regjeringen har derimot slått fast at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over. Søgne og Songdalen er i klart mindretall i den nye storkommunen. Derfor har vi bestemt at innbyggerne i Søgne og Songdalen selv skal få bestemme hvilken kommune de vil tilhøre.

De som har tro på Søgne og Songdalen som egne kommuner kan argumentere for det. På samme måte kan de som ønsker storkommunen argumentere for det.

I Senterpartiet tror vi på nærhet. Større er ikke alltid bedre. Tjenester nær folk gir lokalkunnskap og skaper sterke fellesskap. Gjennom å lytte til stemmer i lokalsamfunn over hele landet bygger vi fellesskap.

Et forsøk på å kortslutte en viktig debatt for lokalsamfunn på Sørlandet fra Akersgata er verken fruktbart for folkestyret eller fellesskapet.