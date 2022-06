Debatt

Tre milliarder menn kan ikke ta feil

Menn, det er sommer, se å skrell av dere de kjipe klærne. Skaff dere noe mer behagelig!

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det begynte for mange år siden i Egypt. Det var vindstille og 35 varmegrader i Sharm el-Sheikh, og smarte meg hadde ikke pakket noen løse og ledige klær i kofferten, så jeg vaklet over gaten til det lokale markedet og shoppet ti galabeyas.

Det kostet meg en norsk hundrelapp. Siden så jeg meg aldri tilbake. Jeg går i dem hver dag: Mannsklær fra land med cirka 100 millioner innbyggere og sommer cirka hele året.

De heter forskjellige ting: I Egypt galabeya, i Algerie djellabah, i Tyrkia kaftan, i Marokko gandora, i Norge kjortel. Å gud som jeg pleide å misunne menn på Grønland, Holmlia og Tøyen de herlige plaggene deres. Men nå har jeg altså skaffet meg dem selv.

Tre milliarder menn (+ Odd Nerdrum) kan ikke ta feil!

Men: Hvis du som lubben hvit nordmann kler på deg noe sånt og spaserer fritt på byens fortau, får du de forskjelligste reaksjoner. På østkanten er det gjerne «Hey bro! Nice djellabah, where you buy it?»

På vestkanten blir det mer skjeve blikk. Snørrungene (ja, de fins på vestkanten også) begynner å mobbe deg, for eksempel ved å kjøre i toppfart med tre på én sparkesykkel og rope og plystre og cat calle deg, og rope «Buddha! Buddha!», dag etter dag.

En gang satt vi ute på et restaurantbord med et glass og min punkerkompis ville beine av gårde og gi dem inn, men jeg holdt ham heldigvis fra det. Snørrunger er og blir snørrunger, og uansett graden av vemmelig jævelskap rødhåringen og vennene hans praktiserer: det tar seg ikke ut med headinger om satirikeren som dunket huet ned i magen på en rødhåret snottabajas fra Vika.

Det vil aldri skje.

Jeg skal nok pønske ut en smartere hevn, denne menneskegruppen har jo foreløpig bare en halv hjerne og knapt nok det, og mobbing av avvikere er deres spesialitet. De mobber garantert de jevnaldrende avvikerne på skolen sin også.

For ja, på vestkanten er jeg selvsagt en avviker. I Skillebekks biotop, full av middelaldrende frognermenn i mørkeblå vaffeljakke, er «hvit mann i gandora» noe de fleste av de mennene ser skjevt på. Men å sverge til knelange marineblå shorts fra Cubus med utenpålommer, fra april til november – det er liksom greit.

Hvor kommer den vestlige mannsmoten fra? På samme vis som matindustrien etter annen verdenskrig lyktes med å pushe på oss billig masseprodusert mat opprinnelig beregnet på soldatregimenter, er de vestlige mannsklærne direkte etterlevninger etter krigsindustriens uniformer.

Kroppsnære jeans er mannsuniform, og blir apet etter over hele kloden. Og hvorfor er det så innmari trangt? Jo, fordi da Napoleon med sin hær over Alpene dro, og en masse andre steder, måtte de ha trange bukser, for ikke å bli spist opp av lus og lopper.

Da annen verdenskrig tok slutt, var den vestlige/amerikanske klesindustrien så giret inn på produksjon av uniformer at de klarte å uniformere betydelig mange flere millioner menn enn de som deltok i krigen. Dress og slips (antrekket som ser bra ut på 1 av 10 menn) er selvsagt også uniform.

Uniform betyr én form, i den forstand at du gir ekko tilbake til de andre uniformsbærerne at du er en av dem. Du kjennes på uniformen.

Hva er så problemet med trange klær for menn? Naturligvis at mannskroppen hater den, fordi vi har ekstrautstyr hengende på oss som kvinner ikke har. Å gå i trange bukser vil på vår stadig varmere klode stort sett være til gagn for produsentene av soppdrepende midler.

Canesten til folket, bare ta en liten titt i badeskapet eller medisinskapet i løpet av den neste festen du er på, og du vil finne en halvtom tube Canesten.

At sopp i underlivet stinker død og grønne djevler gjør ikke saken bedre, og den helt åpenbare løsningen er altså:

Menn, det er sommer, se å skrell av dere de kjipe klærne. Skaff dere noe mer behagelig!

Les også Skravlebøttenes tidsalder Vi har fått nye samtalepartnere. Vi kan høre på folk som lager podkast.

Jeg planlegger nå et stunt der ti mer eller mindre kjente menn på en brennheit sommerdag kler seg opp i mine gandoras. Jeg har førti stykker, i alle farger og stoffer: Bomull, silke, thaisilke, portugisisk ull med applikasjoner.

Så til trakasseringen. Det jeg har skrevet her om mine egne erfaringer, er småtterier. Jeg har også blitt nektet inngang på fransk uterestaurant da jeg i sommervarmen ville ha meg en pils.

Jeg var kledd i svart gandora, skjegget var sluppet et godt stykke ut, og i tillegg hadde som vanlig sola farget meg sånn cirka Stratos-brun. For den restaurantvakten var jeg sikkert en uhyre farlig muslim, og han skjønte heldigvis ikke de fyndige heilnorske skjellsordene jeg øste over ham. Frankrike er et rasistisk land, punktum.

Annen trakassering jeg blir utsatt for handler om kjønnsidentitet, eldre folk som fnisende sier «jaså går du i kjole?».

Jeg pleier da å kontre syttiåringen med et spørsmål om hvilke land de har besøkt i denne verden, og ett av svarene var: Sverige og Danmark. Kvinner er stort sett misunnelige på plaggene mine, og kommer med godord.

Vi har Pride for tida, og jeg tør ikke tenke på alt det de som går i paradene har måttet tåle her i livet. Transfolk – hva tror du de møter? Jeg grøsser.

Gode gamle Club 7 hadde mottoet «Jeg bærer min hatt som jeg vil». Den visdommen kan applikeres på alle sider av livet. Din frihet får du ikke forært, som Jens Bjørneboe sa, den må du ta. Jeg tar meg den frihet.

Herved hilser et tungt heterofilt tilfelle Pride. Rock on!

Og til deg, Wenche Myhre: Er det ikke lovlig sent å vente helt til man er 66 med å gjøre som man vil?