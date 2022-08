SKUFFELSE: – Dette innlegget er ikke rettet til toppelevene, men alle dere andre som kan kjenne på skuffelse av å ikke få de resultatene dere håpet på, skriver kronikkforfatteren (illustrasjonsfoto).

Til alle dere som ikke fikk over 20 seksere på vitnemålet

Det er viktig å huske alle egenskapene som ikke synes på vitnemålet, selv om det kan være vanskelig.

AIDA ANGELL, student

Først vil jeg si gratulerer til årets avgangskull fra videregående. Dere imponerer meg hvert år med hva dere får til, både på skolen, men også hvordan dere opptrer i samfunnet.

Gratulerer til alle dere som kom inn på drømmestudiet, og til alle dere som fikk en hel haug av seksere på vitnemålet!

Dette innlegget er derimot ikke rettet til toppelevene, men alle dere andre som kan kjenne på skuffelse av å ikke få de resultatene dere håpet på.

Det kommer til å gå bra! Jeg sier det igjen fordi det er verdt å gjenta: det kommer til å gå bra!

Da jeg gikk ut av VGS for 9 år siden hadde jeg «bare» 48 poeng, og jeg var 0.02 poeng unna av å komme inn på drømmestudiet i Stavanger.

Skuffelsen var STOR i mange uker, og det ble ikke noe bedre da jeg fikk studieplass i Bergen (6.-valget). Men gjett hva, det gikk bra! Etter å ha skiftet linje fire ganger, fant jeg til slutt drømmestudiet, og er straks ferdig med en bachelorgrad!

Hurra for dere som har fullført 13 års skolegang! Dere har all grunn til å være stolte av dere selv, selv om ikke resultatene sto til forventningene. Jeg er helt sikker på at mange av dere kjenner på følelsen av å skuffe dere selv, foreldre og besteforeldre.

Det kan være vanskelig å huske at også deres prestasjon har vært fantastisk blant alle artiklene om elever som kom inn på drømmestudiet. Dere har

levd gjennom en pandemi, samtidig som det er krig i Europa.

Men dere har vokst, fått nye venner, kanskje oppdaget hobbyer, lært mer om dere selv, og ikke minst kjent på flere og flere av utfordringene som voksenlivet byr på (slik som å oppleve at rødt ikke kan vaskes sammen med hvitt).

Mange har sikkert kjent på andre drivkrefter som gjør at klasserommet ikke stimulerer til læring, og derfor har dere søkt utfordringer andre steder.

Kanskje har dere deltatt i skolen russestyre, eller vært med i en revygruppe og funnet ut at dere har store evner innenfor ledelse eller kunst. Noen av dere har sikkert vært politisk aktive, eller omfavnet en idrett.

Jeg vil minne dere på at selv om ikke noe av dette teller på vitnemålet så teller det i livet (ja, jeg er klar over klisjeen her, men det er sant).

Selv var jeg aktiv i russestyret, jeg var mentor for nye elever, var gruppeleder i revyen, spilte fiolin og reiste rundt i verden for å spille konserter. Jeg lærte at jeg var allsidig og kunne gjøre flere ting på en gang, jeg var motstandsdyktig, jeg var en god leder og jeg elsket nye utfordringer i en hektisk hverdag.

Jeg vil at dere skal finne tre egenskaper ved dere selv som ikke kan måles på et vitnemål. Dere må huske disse egenskapene når dere nå skal videre i livet, enten det er til utdanning, jobb eller noe imellom.

Dette er egenskaper som venner, familie, sjefer og medarbeidere setter stor pris på. Noen ganger tar ting litt tid (slik som å komme inn på drømmestudiet), men dere må aldri slutte å utfordre dere selv, og aldri gi opp!