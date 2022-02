Leder

Dristig, men klokt av Arbeiderpartiet

Onsdag vedtok fylkestinget i Innlandet å videreføre det nye fylket. Arbeiderpartiets stemmer avgjorde saken, og beslutningen har vært smertefull for partiet.

Spørsmålet om Hedmark og Oppland skal gjenoppstå, splitter åpenbart både folk, partier og organisasjoner. Den rådgivende folkeavstemningen viste at 50,75 prosent ville løse opp Innlandet, mens 48,19 prosent ville beholde det nye fylket. Valgdeltagelsen var kun 46,7 prosent, selv om det var usedvanlig enkelt å stemme digitalt.

Samtidig viser høringsuttalelsene fra kommuner og andre berørte parter et klart flertall for å bevare fylket. Det samme viste medarbeiderundersøkelsen. Også det skulle tillegges vekt når beslutningen skulle fattes.

Arbeiderpartiet og de andre partiene som stemte for å bevare Innlandet begrunnet sitt syn med «hensynet til helheten».

Det er forståelig at de som har jobbet intenst for oppløsning, er skuffet i dag. Senterpartiets Torleik Svelle sparte ikke på konfekten: Dette går inn i historiebøkene som en demokratisk skandale av dimensjoner, uttalte han.

Påstander om «skandale» henger åpenbart løst i politikken om dagen.

Det er selvsagt krevende å se bort fra resultatet i en folkeavstemning, men Svelle overdriver når han sier at «folket er oversett, overhørt og overprøvd».

Det er verdt å minne om at Senterpartiet ikke ville respektere et knapt ja-flertall i EU-avstemningen. Det er nok ofte sånn at det prinsipielle synet på hvor bindende en jevn folkeavstemning skal være, avhenger av ens eget ståsted.

Mange vil nok piske og plage Ap, men de har ordene sine i behold. De gikk til valg på å videreføre Innlandet, og ønsket heller ikke folkeavstemning. Det var det en utbryter i partiet som sørget for.

Forhåpentligvis vil beslutningen skape ro i det nye fylket.

Den siste tiden har debatten vært preget av mistenkeliggjøring, hets og polarisering. Det er virkelig det siste Innlandet trenger.

Selv om en større fylkeskommune har noe større slagkraft, sliter regionen med negativ befolkningsutvikling, mange små distriktskommuner og en svak næringsstruktur. En evig lokaliseringsstrid mellom Mjøsbyene er heller ikke særlig konstruktivt.

Selv om Innlandet består, er det desto viktigere å lytte til motstemmene. Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) har uttrykt sterk bekymring for store avstander og at distriktene taper. Hun bor selv i Skjåk, som i aller høyeste grad er en utkant i utkanten.

Det er en bekymring som må ta på alvor. Når enheter blir større og mer sentraliseres, virker det ofte som en magnet på makt, penger og mennesker. Men å gjenopprette de gamle fylkeskommunene er neppe et svar på distriktenes utfordringer.

Flere har truet med at uenigheten om Innlandet vil skade forholdet mellom Ap og Sp. Heller enn å surmule over tapte kamper, bør regjeringen få på plass en troverdig plan for hvordan fylkeskommunene kan gjøres viktigere og mer relevant. Det handler om oppgaver, virkemidler og makt, ikke om fylkesgrenser.

Dessverre er det slik at folks interesse for fylkeskommunen er omvendt proporsjonal med fylkespolitikernes høystemte snakk om egen betydning.

