Vi må forbedre intensivkapasiteten

DIAKONHJEMMET: Mangelen på utdannet personell er den største bøygen på intensivavdelingene rundt om i Norge. Her fra intensiven på Diakonhjemmet, hvor ansatte i pandemien satte rekord i overtid fordi de var for få folk.

Ellers risikerer vi i verste fall nye tiltak allerede til høsten.

Coronatiltakene er opphevet. Og folk flest tenker kanskje ikke like mye på den dårlige kapasiteten på intensivavdelingene lenger. For omikron har ført til en sterk nedgang i antall alvorlig syke og med det bedre plass på intensiven.

Men det betyr ikke at vi skal glemme det som gjorde oss fortvilet i høst. Da dominerte den mer sykdomsfremkallende varianten delta, og sammen med andre luftveisinfeksjoner, førte dette til utsatte operasjoner på sykehusene og strenge tiltak i samfunnet.

Derfor leser vi med stor interesse et innlegg i Dagens Næringsliv av administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus Bjørn Atle Lein Bjørnbeth.

Her stiller han spørsmål om samfunnet er blitt pålagt en unødig stor del av byrden for å sikre at sykehusene skal ha kontroll. Han ønsker økt kapasitet på intensivavdelingene. Og skriver at de kunne ha fordelt oppgaver og belastninger bedre under pandemien. Slik kunne man avlastet de ansatte bedre og kanskje også gitt oss et åpnere samfunn.

En ny rapport fra Helse Vest omtalt i VG, viser at intensivsykepleiere bruker opp mot 40 prosent av jobben på oppgaver andre yrkesgrupper kunne utført. Det dreier seg for eksempel om å ta imot telefoner og vedlikehold og renhold av utstyr.

Her slås det fast at måten man jobber på må organiseres annerledes for å unngå mangel på intensivsykepleiere fremover. I rapporten foreslås det å opprette team rundt intensivsykepleierne, for eksempel til å håndtere informasjonsflyt og medisiner.

Dette er ting som Norsk sykepleierforbundet har påpekt tidligere, og er gode innspill i debatten videre.

For vi må ikke slippe arbeidet med intensivkapasiteten nå.

Vi håper selvsagt at pandemien er på hell og at de kommende variantene oppfører seg mildt.

Men det vet vi ikke. Det er faktisk like sannsynlig at den neste varianten er verre enn den vi har nå, som at den er mildere. Alle de andre variantene som ble verdenskjente før omikron, var slemmere enn originalen.

Så håper vi at immuniteten vil hjelpe betraktelig. Men FHI tror uansett vi får en høstbølge. Vi kan få en slem influensa på toppen av det. Det kan bli travelt.

Og da er det viktig at vi er forberedt, både med fleksible ordninger og kapasitet. Om sykdomsbyrden blir for stor, må selvsagt tiltak vurderes.

Men det vil vi helst unngå. Og vi tror mye kan være gjort med vaksiner og godt rustede sykehus. Vi håper i hvert fall vi slipper å måtte gå igjennom nye nedstengninger igjen av hensyn til elendig kapasitet på intensiven.