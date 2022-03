Leder

Alle må bidra

Nå gjelder det. Europa står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Norge har både plass og penger. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe.

Allerede er det rundt to millioner mennesker på flukt fra Ukraina. Og dette er sannsynligvis bare begynnelsen. Gjennom to uker med brutal krig har nabolandene med åpne armer tatt imot dem som kommer. Men de nærmeste landene er allerede overveldet.

Det spesielle i denne katastrofen er det store omfanget av flyktninger på svært kort tid. Det er en enorm oppgave å organisere flyktningstrømmen. Det handler om mer enn å gi dem mat og en seng. Vel så viktig er det å registrere dem som kommer over landegrensene, og sørge for å få dem videre til andre land. Det handler om logistikk og administrasjon. Og det handler om sikkerhet.

Menneskehandlere

Blant millioner av mennesker på flukt, vil det også komme barn og unge som kommer alene, eller som har kommet bort fra de voksne som passet på dem. Sårbare og utsatte kvinner og barn som ikke har kontakter som kan hjelpe dem, eller som mangler kunnskap om hva de skal gjøre, risikerer å havne i klørne til feil folk. Det har allerede kommet rapporter om menneskehandlere og andre som utnytter situasjonen.

Derfor er det avgjørende viktig at mottaksapparatet fungerer, hele veien fra Ukrainas grenser og frem til flyktningenes nye midlertidige hjemsted. Norge må bidra med alt vi kan, slik at flest mulig av flyktningene raskest mulig kommer videre hit, eller til et annet europeisk land.

En pappa gjenforenes med sine barn og kone som kommer gående over grensen i byen Wlodawa, grensepasseringen mot Ukraina.

Både EU og Norge har innført ordninger med midlertidig kollektiv beskyttelse, som gir flyktninger fra Ukraina opphold så lenge krigen varer. Det betyr at de som kommer derfra, slipper å dokumentere at de er individuelt forfulgt, slik reglene vanligvis er. Og de får ikke varig opphold, men et sted å være så lenge det ikke er trygt for dem i hjemlandet.

Må bidra massivt

Norske kommuner ruster nå opp sine mottaksapparat. Regjeringen er i gang med å tilpasse lovverket for å få fortgang i integreringen av dem som kommer. Frivillige organisasjoner mobiliserer, slik at de kan hjelpe de nyankomne til å finne seg til rette i sine nye lokalsamfunn. Privatpersoner åpner sine hjem, samler inn penger, og gjør seg klare til å ønske flyktninger velkommen.

Norge er i den helt spesielle situasjonen at vi tjener enorme summer på den spente internasjonale situasjonen. Olje- og gassprisene er rekordhøye. Antagelig vil de bli enda mye høyere i tiden fremover. Det gir svært store inntekter til den norske stat. Dette pålegger oss et spesielt ansvar for å bidra massivt økonomisk der det trengs. Både med direkte hjelp til Ukraina, og med hjelp til nabolandene som i første omgang tar i mot de mange som kommer.

Vi kommer til å ta imot et stort antall flyktninger i tiden fremover. Mange av dem som kommer, har en ektemann eller far igjen i Ukraina. I krigen. Ikke alle vil møte sine menn igjen. Krig krever menneskeliv. Det vet de som kommer hit.

Det er mørkt nå. Tiden krever mest av dem som er direkte berørt av krigen. Vi andre må bidra som best vi kan. Både som samfunn. Og som medmennesker.