Kan få ekspresshjelp av EU

SLITER MED KRAFTPRISENE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre har som de fleste andre europeiske statsledere problemer i kø.

Den norske regjeringen har lenge sagt nei til makspris på strøm. Men hva gjør de nå, når EU vil ha det?

I Storbritannia er det fare for at pubbene må stenge på grunn av strømprisen. Og i Norge spås priser på 20 kroner.

Det er alvor.

EU har siden i fjor høst jobbet med å få ned prisen på elektrisitet. Mandag talte lederen i EU-kommisjonen om nødtiltak og reform av kraftmarkedet.

Det nye nå er at mer markedsorienterte land som Nederland, Østerrike og Tyskland er med. Landene som vanligvis ønsker statlig inngripen, som Frankrike, Italia og Spania, har krevd dette lenge.

Det snakkes om et pristak, enten på gass eller strøm. Tsjekkias energiminister snakker om at gass som brukes for å lage elektrisitet får et tak.

Om EU lykkes, får det stor betydning for norske strømpriser og gasspriser.

VIL REFORMERE KRAFTMARKEDET: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i slovenske Bled denne uken.

For EU kan ikke leve med strømpriser på ti kroner eller mer. Også i Norge kan det bli svært vanskelig i vinter, selv om vi har strømstøtte.

Prisene i sør vil gå opp enda mer når kulden kommer. Produksjonen må igang igjen for fullt. Og eksporten vil øke om prisene ikke holdes høye.

Finnes det likevel en kvikkfiks? Kan EU regulere seg vekk fra kjernen av problemet, mangel på gass?

Ifølge kommisjonsleder Ursula von der Leyen skal det gå raskt. Hun snakker om uker. Og den 9. september møtes unionens energiministre til et ekstraordinært møte i Tsjekkia.

Norges energiminister sier til VG at han ikke er invitert og at det ikke er vanlig å invitere Norge på uformelle møter.

Men det er helt vanlig at Norge blir invitert på uformelle møter. Og energidepartementet pleier å stille. Kan man håpe på en etterinvitasjon?

For dette angår i høy grad oss.

STANSER GASSEN: Onsdag stanser russerne all gasseksport i gassrøret Nord Stream 1. Angivelig på grunn av vedlikehold. Det skal vare i tre dager. Frykten er at det blir mer.

Målet er å få til et felles grep i hele unionen. Forkjemperne argumenterer med at det er mulig om alle står sammen, mot Putin.

Et forslag som er nevnt er at statene kan betale mellomlegget for gassen som trengs for å produsere gasskraft.

Gassprisen er knyttet til elprisen. Selv om all annen strøm koster mye mindre å produsere enn gasskraft, får den samme pris.

PROTESTER I STORBRITANNIA: Utmeldingen av EU har ikke hjulpet på energiprisene. I forrige uke var det demonstrasjon utenfor energimyndigheten Ofgems hovedkvarter i London, etter at pristaket ble økt med 80 prosent.

I slutten av mars lanserte Hellas et komplisert forslag som inkluderte et pristak på gass.

Spania og Portugal fikk i mai godkjent et regionalt pristak på gass brukt i elproduksjon. Nå foreslår de at EU kan bruke denne modellen.

Det har fungert for forbrukerne, og skaper også lite trøbbel ellers i EU, fordi halvøyen er isolert kraftmessig.

Men det er og noen bakdeler. Som at bruken av gass går opp. Og at strømmen fortsatt er svært kostbar.

Og alle europeere som bruker gass direkte inn i huset sitt til varme og matlaging, de vil fortsatt få like høy gassregning.

DISKUTERTE PRISENE: På toppmøtet i Versailles i begynnelsen av mars fikk kommisjonen i oppgave å legge frem en plan for å sikre fornuftige priser på energi. De drøftet blant et pristak. Bildet viser Charles Michel, Emmanuel Macron og Ursula von der Leyen.

Gassmarkedet beskrives av analytikere som ødelagt. Det handler nå om psykologi og spekulasjon, ikke om forholdet mellom produksjon og etterspørsel.

Det så vi et eksempel på etter von der Leyens tale. Prisene på kraft og gass gikk kraftig ned.

Likevel er det neppe slik at hun har noen åpenbare løsninger i ermet.

Et pristak på gass er vanskelig, fordi EU ikke kan diktere hva USA, Norge og andre selger gassen for.

Unionen må i tilfelle betale mellomlegget mellom maksprisen og markedsprisen om de vil få ned europeeres varmeregninger.

Et pristak på strøm er kan hende mer spiselig for land som Tyskland. Vanligvis lages bare rundt ti prosent av Tysklands elektrisitet av gass.

Men andre bruker mer. Og problemet er fortsatt at man vil øke bruken av gass, som EU har for lite av.

En annen ide for å få ned prisen, er å fjerne CO2-kvoteprisen på gass. Det vil senke prisen, og på kort sikt ikke ha noe å si for miljøet. All tilgjengelig gass og kull brukes uansett. Men det vil også være kontroversielt, fordi det kan bli vanskelig å gjeninnføre miljøtiltaket senere.

SPYR UT SYRLIGHETER: Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev møtte Erna Solberg i 2014. Nå bruker han tiden sin på sosiale medier, hvor han med skadefryd kommenterer Europas høye priser som han sier skal bli enda høyere.

Samtidig i Russland sender russiske toppledere ut meldinger dryppende av skadefryd mens de venter på vinteren.

De håper EU skal knele under sosialt opprør og problemer, gi etter og godkjenne nye gassrør og fjerne sanksjoner.

For norske strømkunder vil det være supert om EU klarer å frakoble gassprisen fra strømprisen.

For vi bruker ikke gass. Og nesten all kraften vår er vannkraft. Støre og Vedum vil nok antakeligvis sende ekspress-takkebrev til Brussel med et stort ja.

Om dette blir noe av.

For erkjennelsen synker inn om at energikrisen kan vare i mange år.

Strømmen kan bli dyr i vinter etter vinter. Og EU har ikke Norges inntekter til å bøte på problemet. Hva gjør man da?

Da ser man etter ekstraordinære løsninger. Men hva det ender med, er fortsatt uvisst.