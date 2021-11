Kommentar

OL-flørt under falskt flagg

Av Leif Welhaven

Idrettspresident Berit Kjøll har satt ned et utvalg som skal sondere OL-interessen internt. Deretter kan kulturminister Anette Trettebergstuen og myndighetene bli neste stopp.

Berit Kjøll påstår at et nytt utvalg skal sondere olympiske leker i Norge med et nøytralt utgangspunkt. Da er det merkelig å håndplukke ihuga OL-fans.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var en oppvisning i dobbeltkommunikasjon som ble servert av idrettspresidenten denne onsdagen.

På den ene siden presenterte Kjøll et forholdsvis kjølig mandat for gjengen som er satt til å lodde OL-stemningen internt i idretten.

De skal klargjøre premisser for hva som «om, og eventuelt når» skal ligge til grunn for å «gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge».

Ut fra dette hadde det vært nærliggende å tro at idrettsorganisasjonen vil ha en ordentlig pro/contra-drøfting. Er det er en god eller dårlig idé å søke enda en gang?

Presidenten påstår da også hardnakket at ingen har bestemt seg på forhånd, og at utgangspunktet for arbeidet slett ikke er farget.

Problemet er imidlertid at kartet og terrenget ikke matcher særlig godt.

På den andre siden presenterte nemlig Kjøll et usedvanlig lite balansert «OL-utvalg».

Mina Gerhardsen er satt til å lede denne arbeidsgruppen. Hun er ikke akkurat kjent for en kritisk innstilling til OL som konsept, for å ty til et understatement.

I sosiale medier har hun tidligere konkludert med at «OL i Norge er alltid en god idé» og «Ja til OL, idrettsglede og folkefest».

Vil et utvalg med en så tydelig entusiast som leder lete etter både argumenter for og mot å arrangere på norsk jord igjen? Eller handler dette i realiteten bare om å lete etter ryggdekning?

Aksel Lund Svindal er med i OL-utvalget. Her fra skandalekene i Sotsjoi.

Aksel Lund Svindal er også med i utvalget. Han ble i sin tid aktivt brukt i innsalget for det mislykkede forsøket på å få 2022-lekene til hovedstaden.

«OL, det er sinnssykt gøy. Jeg har vært med to ganger, og det er det kuleste jeg har vært med på. Jeg håper vi får OL til Norge igjen», lød oppfordringen hans i den valgkampen. Lite tyder vel på at pipen har en annen lyd nå.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har valgt seg en vei inn i Den internasjonale olympiske komité (IOC) som utøverrepresentant. Hun er dermed kanskje det minst uhildede innslaget i utvalget.

Hvorfor en med direkte tiknytning til IOC i det hele tatt skal få innpass her, er et prinsipielt spørsmålet det er vanskelig å finne et godt svar på.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er utøverrepresentant i IOC.

Dette føyer dessverre seg inn i rekke av noe Kjøll har slitt med som president, å se vesentligheten i å regulere nærhet og avstand til organisasjonens representasjon i Norge.

Utvalget består også at Marco Elsafadi, et nytt og spennende innslag i idrettsstyret. Hans OL-holdninger ikke offentlig kjent.

Ellers er det parautøver Lena Scrøder, tre særforbundspresidenter og en idrettskretsrepresentant som utgjør resten av gjengen.

Ikke alt er kjent om alle, men det er uvisst om i det hele tatt noen med et skeptisk eller kritisk utgangspunkt har fått innpass. Hva gjør det med troverdigheten?

Det finnes definitivt folk i norsk idrett som mener at det er bedre å satse på barn og bredde enn på en kortvarig toppidrettsfest.

Disse vil selvsagt bli hørt underveis, og det er ikke utvalgets egne meninger som avgjør om idretten vil gå videre med OL-planer til myndighetene.

Men selvsagt er ikke en premissleverandør som dette utvalget uten påvirkningskraft her. Det fremstår derfor spesielt å utvevne noe med en så tung samlet slagside.

Uten sammenligning for øvrig viste fotballens Qatar-utvalg oss hvor mye det kan ha å si å kontrollere hvordan en arbeidsgruppe ender opp.

Trolig vil norsk idrett uansett ende med et rungende ja til å gå videre med en eller annen OL-plan. Men veien som er valgt er uheldig.

Og Berit Kjøll svekker troverdigheten og seiler under falskt flagg - når hun bruker ordet nøytralt om noe som fremstår som et rent promo-opplegg.