FELT AV SINE EGNE? – Kan invasjonen føre til enda en skjellsettende konsekvens, nemlig Putins fall fra makten, spør professorene og diktaturforskerne Wig og Knutsen.

Putin kan falle

Vi kan være ganske sikre på at sannsynligheten for både kupp og revolusjon i Russland er betydelig høyere i dag enn den var for et par måneder siden.

TORE WIG, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

CARL HENRIK KNUTSEN, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Russlands invasjon av Ukraina ser ut til å bli en historisk hendelse med vidtrekkende konsekvenser. Ved siden av tap av menneskeliv og ødeleggelser i Ukraina, er den russiske økonomien på full fart nedover, verdensmarkedsprisene på viktige råvarer stiger og EU viser fornyet kraft og evne til samhandling, for å nevne noen. Kan invasjonen føre til enda en skjellsettende konsekvens, nemlig Putins fall fra makten?

Om så skulle skje vil det markere et vannskille. Putin har vært diktator i et av verdens mektigste land, og en autoritær posterboy med beundrere og innflytelse verden over. Putin-regimet har støttet opp under autoritære regimer i mange mindre land, kriget i Syria, forgiftet motstandere, hacket og herjet på internett og blandet seg inn i demokratiske valg, blant annet i USA.

Men kan Putin – en leder som har holdt Russland i et jerngrep og (iallfall inntil nylig) blitt ansett som en kløktig og kalkulerende leder – faktisk bli kastet fra makten? Hvorvidt dette vil skje, det neste året, den neste måneden, eller i det hele tatt, er umulig å spå med høy presisjon. Vi kan imidlertid stille en diagnose, basert på forskning på hvordan diktatorer faller og hva som må til for at det skal skje.

Vi har forsket på autoritære regimer og hvordan de bryter sammen i mange år. Vårt fagmiljø vil tilnærme seg spørsmålet om Putins fall slik en lege vil tilnærme seg en pasient. Selv om medisinen ikke kan gi en presis prognose for akkurat når, eller om, pasienten vil få hjerteinfarkt, kan legen stille en diagnose som sier noe om risikofaktorer og symptomer, og hva som kan utløse sykdom.

Den etter hvert omfattende diktaturforskningen kan brukes til å stille en diagnose for Putin-regimets overlevelse i den nåværende situasjonen.

Hvis Putin skulle bli fjernet fra makten av sine egne, eller av folket, ville det sannsynligvis også ha ført til det vi i diktaturforskningen kaller et regimesammenbrudd. Vi vet ikke om det nye regimet ville blitt et annet diktatur eller et demokrati, men vi forventer omfattende utskiftninger i maktposisjoner og i måten politikken drives på i Russland dersom Putin blir borte. Grunnen er at Putins regime er et såkalt personalistisk regime hvor mye av makten er konsentrert rundt hans person. Slike regimer overlever sjelden når den øverste lederen faller.

Det første som kan være nyttig å vite om autoritære regimesammenbrudd er at disse er sjeldne hendelser, på samme måte som hjerteinfarkt eller lynnedslag. De fleste år i diktaturers levetid foregår uten regimesammenbrudd. Typisk har et diktatur mellom én og fem prosent sannsynlighet for sammenbrudd hvert år, litt avhengig av hvordan vi definerer regimesammenbrudd og hvilken tidsperiode vi ser på. Dette er omtrent sammenlignbart med den årlige dødssannsynligheten for en norsk mann i 70-årene.

I utgangspunktet er altså sannsynligheten for at Putin-regimet bryter sammen lav. Samtidig er det mange gode grunner til å tro at den har økt med mange ganger de siste fire ukene, på grunn av invasjonen og dens konsekvenser.

For eksempel: Hvis sannsynligheten i utgangspunktet var på to prosent i året, kan den nå ha tidoblet seg, til å bli 20 prosent i år. Dette betyr at vi må ha flere tanker i hodet samtidig: a) grunnsannsynligheten for at Putin-regimet bryter sammen er lav, b) den har nok økt enormt de siste dagene, c) det er fortsatt mer sannsynlig at Putin fortsetter enn at han blir styrtet det neste året (den er over 50 prosent).

Akkurat som i en relativt jevn fotballkamp som fortsatt vipper på 0–0 i det 60. spilleminutt, er det flere sannsynlige utfall i Putins kamp for å holde på makten.

Hvis Putin-regimet bryter sammen vil dette sannsynligvis ta en av to former. Den vanligste måten diktaturer bryter sammen på er gjennom statskupp. Dette innebærer maktovertagelse fra en eller flere elitegrupper, gjerne eliter som har hatt viktige roller innad i det tidligere regimet eller fra militæret. Militærkupp avsatte nylig diktatorer med lang fartstid i Sudan (Omar al-Bashir, 2019) og Zimbabwe (Robert Mugabe, 2017). Recep Tayyip Erdoğan unnslapp så vidt en lignende skjebne i Tyrkia i 2016.

FELT I KUPP: Sudans tidligere diktator Omar al-Bashir.

En annen vanlig form for regimesammenbrudd kommer etter revolusjon; hvor store befolkningsgrupper tar til gatene og tvinger gjennom lederens og regimets avgang. I mange år etter den kalde krigen har folkelig revolusjon faktisk vært en vanligere form for regimesammenbrudd enn statskupp, men flere regimesammenbrudd foregår også gjennom en kombinasjon av statskupp og folkelig revolusjon, hvor for eksempel masseprotester dytter elitene til å begå statskupp.

En tredje viktig måte autoritære ledere og regimer forsvinner fra makten på er ved en forhandlet overgang, der regimets ledelse innser at truslene ved å bli sittende er så store at de setter seg ned for å forhandle frem en ordnet endring, ofte til demokrati. Dette er imidlertid ikke så vanlig i personalistiske regimer som Putins, men forekommer oftere i diktaturer med sterke partier eller i militærdiktaturer.

Putin-regimet er nok heller ikke så sterkt truet av andre måter autoritære regimer kan falle på, slik som et uventet tap i valg – til det er regimet for dyktig på valgjuks – eller at en utenlandsk makt invaderer og avsetter regimet. Til det er Russlands atomvåpen for skremmende.

Putin er nok – og bør være – mest bekymret for statskupp og revolusjon. Han har gått langt i å beskytte seg mot folkelige protester gjennom å slå hardt ned på opposisjon og kontrollere mediene, og han har beskyttet seg mot statskupp – fra konkurrerende eliter innad i regimet – ved å fylle sin regjering med lojalister som utgjør liten trussel mot Putin, ved å omorganisere sikkerhetstjenestene, og ved å isolere seg fra andre.

Disse grepene senker nok risikoen for at Putin faller. Men, hvis regimet først faller, så vil det nok falle gjennom enten statskupp eller revolusjon, eller en kombinasjon.

Hvilke risikofaktorer bør vi nå ta med i diagnosen av Putin-regimet, i lys av Ukraina-krisen? For det første er det viktig å ta med at regimet er personalistisk diktatur. Slike regimer har en relativt høy risiko for sammenbrudd når man sammenligner dem med partidiktaturer (som Vietnam) og spesielt autoritære monarkier (som Saudi-Arabia). Dette er fordi de ikke har institusjoner som kan absorbere konflikter og holde elitene i sjakk.

Samtidig har lederne i slike regimer meget sterke grunner til å holde på makten så hardt de bare kan, fordi de ofte lider en ublid skjebne (død eller fengsel) hvis regimet faller.

Akkurat nå er det flere faktorer som øker risikoen for Putin-regimets sammenbrudd. For det første viser forskningen at økonomiske kriser har stor innvirkning. Når folk og eliter føler det på lommeboken har de mindre å tape, og mer å vinne, på å forsøke å styrte diktatoren. Akkurat nå gjennomgår Russland den største økonomiske krisen siden kollapsen på 90-tallet. Det øker risikoen for sammenbrudd.

For det andre vet vi at interne protester og internasjonale kriger som går dårlig også går sammen med forhøyet risiko. For at protester skal bli avgjørende må de imidlertid først bli så store at det nesten er umulig å undertrykke dem.

Hvis protestene i Russland vokser til å inkludere millioner, og viktige samfunnsgrupper som arbeiderklassen og den brede middelklassen, vil Putin-regimet være i store problemer. Internasjonale kriger strekker økonomien og svekker legitimiteten til regimet, særlig etter den innledende fasen og når man begynner å lide store menneskelige tap.

Samtidig har Putin-regimet noen styrker som vanligvis beskytter diktaturer mot sammenbrudd. Viktigst av dem er nok at regimet har overlevd en stund, og dermed er godt etablert, samt de enorme oljeressursene. Unge diktaturer er veldig sårbare sammenlignet med etablerte diktaturer der diktatoren har fått på plass sine egne folk og ryddet vekk mulige trusler. Putin har ikke bare sittet lenge, men ser ut til å ha benyttet tiden sin effektivt.

Samtidig gjør oljeressursene at regimet kan fortsette å håve inn store inntekter selv om resten av økonomien skranter. Diktatorer som har oljeressurser er ikke avhengig av folket (og deres aksept) for å tjene penger, og kan bruke inntekter fra oljeressurser til å investere i undertrykking eller kjøpe seg støttespillere.

Så lenge oljeinntektene fortsetter å komme inn vil Putin-regimet ha en lavere risiko for sammenbrudd enn uten oljen.

Som nevnt er regimesammenbrudd relativt sjeldne hendelser som ofte kommer uventet og plutselig. For å forstå hvorfor, bør vi reflektere over hvilke problemer de som vil styrte regimet – både eliter som kan ønske kupp og sivilsamfunnet som kan ønske revolusjon – står overfor. Det største problemet, for både kuppmakere og revolusjonære, er at de må koordinere seg imellom. Det gir liten vits å ta til gate i en revolusjon hvis man står alene som demonstrant.

Samtidig må en kuppmaker ha med seg viktige medspillere, i sikkerhetstjenesten og militæret, for å lykkes. Men slik koordinering krever at man kan kommunisere fritt og uten frykt for represalier, som ofte er meget vanskelig i autoritære regimer.

Et relatert problem er «preferansefalsifikasjon»; at de fleste i autoritære regimer lyver om hva de faktisk mener (alle gir inntrykk av å støtte diktatoren) slik at det blir vanskelig å identifisere medsammensvorne.

I Putin-regimet er disse problemene trolig omfattende. Det er vanskelig å mobilisere store protester, og formodentlig vanskelig for opposisjonelle innad i regimet å finne hverandre og koordinere sammen. Kontrollen over medielandskapet, men og regimets mulighet til å utøve represalier er stor.

Spør deg selv: Om du hadde vært en vanlig russer som ønsket regimeendring, ville du turt å uttrykke dette åpent til mediene, på arbeidsplassen eller til noen som ringte og gjennomførte en spørreundersøkelser, dersom du tvilte bare litt på om regimet kunne finne ut av hva nettopp du mente? Og hvis alle rundt deg ser ut til å akseptere regimet, får du enda sterkere incentiv til å holde meningene dine for deg selv.

Misnøye med regimet kan altså bygge seg opp over tid i et diktatur, både blant folk flest og innad i elitene, til tross for at alt ser rolig ut på overflaten. Men når ballongen først sprekker, og noen drar i gang et forsøk på kupp eller revolusjon som kan se ut til å lykkes, kan mange melde seg på og snøballen ruller raskt.

Vi vet ikke om noe slikt vil skje i Russland over de neste månedene, men vi kan være ganske sikre på at sannsynligheten for både kupp og revolusjon er betydelig høyere i dag enn den var for et par måneder siden.

Risikoen er nå trolig høyere enn for det gjennomsnittlige autoritære regimet i et «vanlig» år. Putin kan falle.