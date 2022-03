Kommentar

Slakter kvinner og barn med kirkens velsignelse

Av Yngve Kvistad Kommentator

Når den russiske krigsmakten slakter kvinner og barn i Ukraina og bomber sykehus og skoler, gjør den det med Moskva-patriarkens velsignelse.

Kirill (75) er patriark av Moskva og hele Russland – dermed overhodet for den russisk ortodokse kirke, som med sine 100 millioner medlemmer er den største av de ortodokse kirker.

Under en seremoni i den mektige Frelseren Kristus-katedralen i Russlands hovedstad forrige helg, skjenket patriarken et kjent religiøst ikon til sjefen for nasjonalgarden, Viktor Zolotov.

General Zolotov er i likhet med Putin tidligere KGB-offiser, og var i mange år hans personlige livvakt.

Det såkalte «Guds mor-ikonet fra Augustów» er et hundre år gammelt maleri som skildrer et angivelig under da jomfru Maria viste seg for russiske soldater ved den polske byen Augustów. Motivet representerer en seierskult og knyttes til et konkret slag på østfronten i 1914, da tsarens styrker utslettet keiserens 8. armé og drepte mer enn 60 000 tyskere, ifølge datidens estimater.

Zolotov takket patriarken for den symboltunge gaven, og sa den ville gjøre det mulig for Russlands hær å rykke videre inn på ukrainsk territorium:

«Ikke alt går så raskt som vi skulle ønske», innrømmet generalen i sin tale til de fremmøtte i Moskvas religiøse storstue – bygd over den gamle katedralen hvor Tsjajkovskijs 1812-ouverture ble uroppført i 1882 – «men dette ikonet vil beskytte den russiske hæren og fremskynde vår seier», la han til.

Tydeligere kan det neppe uttrykkes at kirken i Russland støtter Putins krig – et folkerettsstridig overfall, som FN har fordømt.

Patriark Kirill, som selv har bakgrunn fra KGB-systemet, ifølge Forbes og The Guardian, har et langvarig, nært forhold til Vladimir Putin, og har omtalt ham som et «Guds mirakel».

Presidenten på sin side har takket patriarken med pengestøtte og økt innflytelse. Kirills russisk-ortodokse kirke er et nasjonalkonservativt kinderegg for autokraten i Kreml.

Budskapet om utagerende seksualitet, homofili, vestlig dekadanse, pride-parader, moralsk forfall og hvordan vestkirkens slapphet har fordervet kristelige verdier, passer som ånd i jernhanske i denne fortellingen.

SYMBOLTUNG GAVE: Sjefen for nasjonalgarden, Viktor Zolotov, mottar et spesielt ikon fra Moskva-patriarken Kirill.

Den hellige alliansen mellom Moskva-patriark Kirill og president Putin handler om å gjenerobre kirkens autoritet i landet hvor russisk kristenhet sies å ha oppstått.

Her har kirke og stat sammenfallende interesser.

Derfor kan Vladimir Putin påberope seg den russisk-ortodokse kirke i det ukristelige overfallet på broderfolket i sørvest.

Presidenten i Kreml vil ha tilbake et jordisk territorium som erklærte sin nasjonale selvstendighet i 1991.

Patriarken i Moskva vil ha tilbake sitt kanoniske (kirkerettslige) territorium i Kyiv, etter bruddet i 2019 og opprettelsen av en uavhengig ukrainsk ortodoks kirke.

Ydmykelsen oppleves total ettersom den ukrainske ortodokse kirke ikke bare har vendt ryggen til Moskva-patriarkatet. Den har også tatt navnet Kyiv-patriarkatet og søkt anerkjennelse hos konkurrenten, den gresk-tyrkiske patriark Bartolomeus av Konstantinopel – med hovedsete i Istanbul, rett over Svartehavet, i NATO-land.

D’herrer patriarkene er rivaler i den ortodokse verdensordning, der Konstantinopel-patriarkatet har historisk hevd på lederskapet, mens Moskva viser til kjøttvekten.

Samtidig regnes Bartolomeus i Istanbul som den økumeniske patriark – en primus inter pares; fremst blant likemenn – og åndelig leder for alle ortodokse kirker og deres 260 millioner tilhengere.

Det er en posisjon Moskva bestrider.

Like fullt er det Konstantinopel-patriarkatet som i kraft av sin autoritet kan erklære kirker som autonome (selvstyrende) eller autokefale (selvstendige). Autonome kirker er normalt underordnet en autokefal kirke.

I motsetning til Den romersk katolske kirke, som har én uomtvistelig leder i paven, sogner verdens ortodokse til 14 selvstendige kirker med hvert sitt overhode. De fleste er nasjonale kirker, som den russiske, rumenske og greske.

At Den ortodokse kirke i Ukraina gjør krav på tilsvarende status, og har fått Bartolomeus’ aksept, har gjort Kirill rasende. Ikke bare har Moskva-patriarken brutt med sin egen opprinnelse, det oldkirkelige patriarkatet i Konstantinopel, men også med alle biskoper og såkalte metropolitter som anerkjenner den uavhengige ukrainske kirken.

Det innebærer at de ortodokse tvinges til å velge side. Kirkelig splittelse som ikke skyldes uenighet i lære, men spørsmål om autoritet, har et eget navn: Skisma.

Herav uttrykket «Det store skisma» som gjerne brukes om splittelsen mellom den latinske (katolske) og den greske (ortodokse) kirken. Dette bruddet tidfestes til etter 1054 og oppsto som følge av strid om hvorvidt den romerske paven eller patriarken av Konstantinopel skulle ha forrang i kirken.

Nå snakkes det om et skisma der ortodokse står mot ortidokse.

Hvor ondt blod det er mellom søsterkirkene – eller kanskje aller helst mellom den russisk-ortodokse ledelse og resten – kommer til ubehagelig konkret uttrykk i Kirills aktive støtte til Putins aggresjon mot broderfolket.

Korstog-samrøret mellom patriarken og presidenten kan imidlertid vise seg som en grov feilvurdering. Ved å legitimere invasjonen med teologiske dogmer, har både Putin og patriark Kirill stilt seg selv i vanry. Ikke bare internasjonalt, men også innad i egen kirke.

«Invasjonen splitter den ortodokse kirke og isolerer den russiske patriarken», skriver den konservative Aten-avisen I Kathimerini, som tradisjonelt har gode kilder i den gresk-ortodokse kirke.

Det anerkjente katolske nettstedet The Tablet melder at Kirills navn er fjernet fra den liturgiske velsignelsen i 15 bispedømmer. Samtidig, ifølge flere kilder, har nærmere 300 russisk-ortodokse prester signert et opprop som fordømmer «de morderiske ordrer» i Ukraina.

DREPT: To døde ligger tildekket i gaten i byen Irpin nordøst for Kyiv etter et granatangrep 6. mars.

At stridende parter hevder å handle i tråd med Guds vilje, er alt annet enn uvanlig når våpen strekkes. Knapt noe er mer uforsonlig enn religionskrigers iboende djevelskap.

Ukraina-krisen er imidlertid ikke en klassisk konflikt mellom jordiske forvaltere av hellige bøker. Det handler heller ikke om kolliderende trosretninger eller tvangsomvendelse av vantro.

Tvert imot tilhører begge parter den samme kristne kirke – med felles opprinnelse, likelydende lære og sammenfallende trosliv.

Men kombinasjonen religion og region blandet med revansjistisk imperialisme har utløst et geopolitisk jordskjelv i den ortodokse verden, der Putins hellige felttog mot Kyiv kan få konsekvenser hverken han eller Moskva-patriarkatet så for seg.

Den respekt Russland og den russisk-ortodokse kirke skulle gjenvinne med makt, ser ut til å utebli. Broderkrigen kan tvert imot få ødeleggende følger for begge. Isolasjonisme og alenegang er det beste utfallet i et slikt scenario. Sammenbrudd og kollaps det verste.

Målet helliger midlene, sies det jo, og i dette tilfellet handler det om å reetablere et stor-russisk rike under innflytelse av Moskva-patriarkatet. Et nytt ortodokst imperium som ikke er fullbyrdet før det har forent sin egen treenighet: Russland, Hviterussland og Ukraina – patriarkatets vugge, ifølge den russisk-ortodokse skapelsesberetningen.

Ortodokse kristne i hele denne regionen sporer sin åndelige opprinnelse til Det Herrens År 988, da storfyrsten av Kyiv – herskeren over det eldste østslaviske riket, Rus – lot seg døpe av misjonærer fra Bysants.

Her er det lag på lag med tung symbolikk. Ikke bare underkastet fyrsten seg Konstantinopel og Det østromerske rike, men han kristnet også hele Kievriket – bestående av nåværende Hviterussland, storparten av Ukraina samt den europeiske delen av Russland, fra Smolensk, via Moskva og forbi vikingenes Holmgard (dagens Novgorod) i øst og til Finland i nord.

I den nasjonalreligiøse ideen «Det hellige Russland» (Svjataja Rus) og Kirills formelle tittel – patriark av Moskva og hele Rus (som altså inkluderer Ukraina) – lever denne oppfattelsen også blant folk flest.

Valdemar, som var storfyrstens norske navn da han bodde hos frenden Håkon Ladejarl i Trondheimen 11 år tidligere, ble helgenkåret etter sin død og fikk tilnavnet Den hellige. Slik er han den russiske pendanten til vår egen Sankt Olav, og Kyiv er et Russlands Nidaros.

Men symbolikken har også dagferske referanser i den russiske og ukrainske skrivemåten av Valdemar.

I Russland heter han Vladimir, som i Putin. I Ukraina heter han Volodmyr, som i Zelenskyj.