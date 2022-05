Leder

Passkrisen viser vår sårbarhet

Mange trenger nå nye pass, de må bytte ut sine gamle som er gått ut på dato. Men det er lange køer, og få pass tilgjengelig.

Passkrisen forteller mye om hvor sårbare vi har blitt. Det finnes ingen enkle løsninger. Det er en mager trøst for alle dem som nå får ferieplanene kastet om.

Passet er vårt viktigste identifikasjonsdokument. Det kan brukes for å bekrefte hvem vi er, i alle sammenhenger. Og viktigst av alt – det er det eneste reisedokumentet som er akseptert når vi skal reise utenfor EØS-området.

Uten gyldig pass kommer vi ikke langt. Denne sommeren, etter to år med pandemi, er det mange nordmenn som ønsker seg langt av sted. Det er lett å forstå.

Gjennom de siste to årene har langt færre nordmenn vært i utlandet. Derfor har mange pass ofte ligget i en skuff, og utløpsdato har ikke vært en aktuell problemstilling. Politiet har opplyst om at det har vært utstedt langt færre pass i denne perioden enn det som er vanlig ellers. Derfor er det et stort etterslep, med mange flere pass som har utløpt, eller er i ferd med å løpe ut.

Langt mer avansert

Pandemien har skapt store problemer med både produksjon og frakt av en rekke varer. En av årsakene til passproblemene nå, er mangel på tilgang til noen av de ulike delene passet består av.

Både de siste tiårenes økte terrorfare, og ny teknologi som gjør det lettere å avsløre forsøk på forfalskninger av identifikasjonspapirer, har gjort produksjon av nye pass langt mer avansert. Og dermed også mer utsatt for problemer dersom ett eller flere ledd i produksjonskjeden svikter.

Justisminister Emilie Enger Mehl er øverste ansvarlig for passkrisen.

Så langt vi kan se, har politiet gjort en solid innsats for å avhjelpe de lange køene for å få utstedt pass, blant annet ved å utvide åpningstidene mange steder. Men det hjelper lite, når så mange trenger nye pass, samtidig som det er problemer med selve produksjonen.

Spre risiko

Det er mange lærdommer å trekke av passkrisen. Mye handler om planlegging – både for den enkelte og for dem som utsteder pass. Det er grunn til å tro at hver og en av oss i fremtiden vil være mer oppmerksomme på når passene våre går ut på dato.

Myndighetene, på sin side, bør vurdere om det bør være flere leverandører av norske pass, slik at sårbarheten reduseres når en leverandør svikter. Det er ikke gitt at det ville løst alle dagens problemer. Men det kan uansett være klokt å spre risikoen, slik at flere kan steppe inn dersom noe går galt.

Denne sommeren ser det ut til at løpet er kjørt for mange. Det er synd for dem det gjelder. Vi håper det viser seg å bli færre enn det ser ut til akkurat nå.