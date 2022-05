Kommentar

PR og (symbol) politikk

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Trygve Slagsvold Vedum redder neppe stortingsrepresentantene sine fra noen telefonstorm. Vis meg det PR-byrået som selv ringer politikere, og jeg skal vise deg et utdatert PR-byrå som neppe har noen fet bunnlinje å skryte av, skriver VGs kommentator.

De som virkelig tjener penger på å påvirke politikerne må le hele veien til banken av de samme politikernes forsøk på å regulere lobbyvirksomhet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For det oser møllkuler, symbolpolitikk og den velkjente øvelsen «skyte på spurv med kanoner» av politikernes holdninger til PR og lobbyisme.

Regjeringen vil nekte statlige etater å bruke PR-byråer, og folk fra bransjen er allerede bannlyst fra å få jobb i Senterpartiet. Nå ber partileder Trygve Slagsvold Vedum partiets 28 stortingsrepresentanter om å ikke ta telefonen hvis det ringer fra et PR-byrå.

Til nød kan de ta telefonen for å gi beskjed om at de ikke ønsker å snakke med dem, skriver Klassekampen.

Nå redder han neppe stortingsrepresentantene sine fra noen telefonstorm. Vis meg det PR-byrået som selv ringer politikere, og jeg skal vise deg et utdatert PR-byrå som neppe har noen fet bunnlinje å skryte av.

Man får neppe godt betalt for det rådet at vil du drepe saken din så plukk opp røret og si: «Hei, det er First House som ringer».

Les også I september tapte de valget – nå jobber 27 med å påvirke politikere To statsråder, Erna Solbergs høyre hånd og en rekke sentrale statssekretærer og politiske rådgivere fra den borgerlige…

Det Vedum har rett i, er at det burde være bortkastede penger for eksempelvis små kommuner å kontakte sine lokale politikere gjennom et byrå. Sannsynligvis er det en altfor godt bevart hemmelighet hvor lett det er å komme i kontakt med de folkevalgte her til lands.

Mange byråer selger heller kunnskap om hvem du bør snakke med, hvem som bestemmer, hva du bør si og hvordan du bør ordlegge deg. Mye kan karakteriseres som samfunnsfag for voksne, men med privatlærere som tjener atskillig bedre enn dem som underviser i et klasserom. Telefonnummer får de sikkert også med på kjøpet.

Det som er verre å forstå er at Sp-lederen tilsynelatende ikke har motforestillinger til store, mektige aktører som har egne avdelinger som jobber med påvirkning. Selskaper som Equinor, Nortura, Aker og Yara har råd til å ansatte de beste hodene og folk med de mest effektive nettverkene. Disse har nok vel så god tilgang på politikere som en bedrift som må kjøpe tjenester hos et byrå.

Sannsynligvis ligger de store pengene vel så mye i advokat- og konsulentbransjen. Dette er langt mer lukkede bransjer som går under radaren for PR-vegrende politikere. Mens enkelte PR-byråer gjerne får næring av oppmerksomhet, gjør disse aktørene en best mulig jobb for kundene sine når de ikke synes.

Les også Ap kan ha pådratt seg et alvorlig storbyproblem Sjokkmålinger i Oslo og Bergen er ikke bare dårlig nytt før kommunevalget, det viser også en håpløs spagat.

Å tro at et lobbyregister på Stortinget vil endre dette, er noe naivt. En annen diskusjon som går, er hva man skal gjøre med det såkalte «gullkortet». Som stortingsrepresentant får man fri adgang til Stortinget livet ut. Hensikten har vært å sikre kontinuitet, erfaringsutveksling og Stortinget som institusjon.

En helt vanlig arbeidsplass er nasjonalforsamlingen ikke. Som fersk representant (eller journalist for den del) bør det være en berikelse å slå av en prat med veteraner som Martin Kolberg og Michael Tetzschner i stortingsrestauranten eller i biblioteket.

Men i en tid hvor svært mange politikere går over til stillinger der en del av jobben er å påvirke, er det til å forstå at ordningen skaper debatt. Det kan gi lobbyister en unik tilgang til politikere.

Et eksempel på det er tidligere stortingsrepresentant Ib Thomsen (Frp) som i en jobbsøknad skrev at han hadde «livslang tilgang til Stortinget, som kan være nyttig i påvirkning fremover».

Men om problemet er lett å peke på, er det mer usikkert hvor stort det er.

Sannsynligvis er det like lite sammenheng mellom reell makt og skryting av «gullkort» til Stortinget, som det er substans i Vedums noe utdaterte oppgjør med PR-bransjen.

Det blir neppe slutt på lobby og påvirkning, selv om Sp-lederen skal ha for iherdigheten.

Men at lobby er vanskelig å regulere, gjør det ikke mindre viktig å diskutere og sette søkelys på. Det stiller også større krav til politikerne.

Man har ikke særlig høye tanker om deres ryggrad dersom man tror de knekker etter en telefon fra et PR-byrå eller i møte med en gammel partikollega i kantina.

Å påvirke og bli påvirket er tross alt en viktig del av demokratiet. De mest effektive måtene å påvirke på, vil hele tiden endre seg. Og følge pengene. Det finnes neppe noen enkel måte å gardere seg mot dette. Men ryggrad og kritisk sans er en god start.

Vedums metode er i beste fall glasur. Og i verste fall god PR for PR-bransjen.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her