Leder

Viktige kamper

UENIG: EUs konkurransekommissær, Margrethe Vestager, led nederlag i EU-domstolen i skattesaken mot Apple og Irland. Foto: Virginia Mayo / AP

EU-domstolen har nylig avsagt to prinsipielt viktige dommer. En i favør av mektige Apple, en annen i disfavør av USA, som domstolen mener ikke beskytter vårt personvern godt nok.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Begge saker illustrerer en viktig vilje til å sette seg opp mot mektige selskaper og stater, selv om omkostningene kan være store. Det er bra, uansett utfall. EU-domstolen besluttet sist uke at Apple slipper å betale en skatteregning på 13 milliarder euro (139 milliarder kroner). EU-kommisjonen, ved konkurransekommissær Margrethe Vestager, mente at medlemslandene, i dette tilfellet Irland, ikke kan gi skattefordeler til utvalgte selskaper.

Domstolen var uenig i argumentasjonen. Dessverre betyr det at enkeltmedlemmer i EU fortsatt kan smiske med store aktører for å få dem til å etablere seg i sitt land, mot å tilby særfordeler. Det frarøver fellesskapet store verdier, som i stedet går i lomma til mennesker og land utenfor unionen.

Samhold og enhet innad i EU styrkes heller ikke på denne måten. Forskning viser at EU anslagsvis mister tilsvarende 20 prosent av totale selskapsskatteinntekter til skatteparadis, og at majoriteten av dette faktisk går til skatteparadis internt i EU, som Nederland, Irland, og Luxembourg. Det at noe ikke er direkte ulovlig, betyr ikke at det er ønskelig.

les også FHI får ikke behandle personopplysninger i Smittestopp

Den ferskeste dommen var imidlertid en seier både for personvern og for den lille manns kamp mot giganter. Aktivisten og juristen Max Schrems, som mente Facebooks dataoverføringer til USA utgjorde en risiko for EU-borgere, har bragt saken inn for flere instanser før den endte i EU-domstolen – med seier for personvernet. I hvert fall i prinsippet.

Det vil fortsatt stille like store krav til oss personlig om hva vi deler, hvor flinke vi er med passord og innlogginger. Hackere vil fortsatt hacke oss og misbruke informasjon. Men avtalen som regulerer hvordan persondata flyttes fra EU til USA , Privacy Shields, er kjent ugyldig fordi den ikke ivaretar vår sikkerhet godt nok, og utsetter EU-borgere for overvåkning i USA.

les også Unik sak for EU-domstolen: Max kan felle Facebook

Kampen er neppe over i noen av de to sakene, og muligens blir ikke endringene så store i praksis. Men prinsipielt er det viktig ikke å legge seg på rygg for de store og mektige aktørene som sjelden har felleskapets beste i sinne.

Det er bra at både institusjoner og enkeltpersoner tar opp kampen mot internasjonale selskaps-giganter, som spiller en vesentlig rolle i politikk og samfunnsliv. Og i våre private liv.

Publisert: 19.07.20 kl. 06:40

Les også

Fra andre aviser