Vi vil ikke tilbake til mars igjen

MARS 2020: Folketomme gater preget Oslo i mars. Foto: Terje Bringedal

Coronaen har spredd seg på fester, treningssenter og cruise. Er vi godt nok forberedt denne gangen?

Mandagen starter ikke som vanlig i Indre Østfold. Barnehager og SFO holder stengt hele uken. Sykehjemmene tar ikke imot besøk.

Coronautbruddet karakteriseres som ute av kontroll. Smitten ser ut til å ha kommet inn blant annet etter reiser til så kalt «grønne land» som Sverige og Polen. Viruset har også spredd seg på utesteder.

I Sandefjord er én konkret barnehage stengt, etter at det er funnet coronasmitte der.

I Oslo er corona dukket opp på SATS, apotek og i familier. I helgen har politiet over hele landet måttet oppløse fester med for mye folk.

MARS 2020: Frosta kommune i Trøndelag stengte kommunegrensen i mars som følge av corona. Foto: Ole Martin Wold

I et anonymt innlegg i Aftenposten kritiserer en av festdeltakerne i hovedstaden oppfølgingen fra kommunen. Vedkommende fikk ikke test i offentlig regi og opplevde heller ikke å bli kontaktet som en del av smittesporingen.

Media forteller om lange køer på coronatelefonen.

En årsak er selvsagt at folk ikke følger reglene. Når man holder fester med så mange deltakere, blir det mer arbeid å oppspore og teste alle sammen.

Alle har et ansvar for å følge reglene. Om man i etterkant ikke får test, må man uansett isolere seg om man har vært i kontakt med en smittet.

Men opplysningene om kø og mangel på test gjør oss bekymret.

I den rolige perioden var det meningen å bygge opp kapasitet. Vi visste på forhånd at økt reising ville gi høyere risiko for smitte. Og nå skal snart flere hundre tusen barn og unge begynne på skolen, samtidig som mange voksne skal på jobb.

Heldigvis gjør vi nå mer for å få kontroll på smitte fra utlandet. På Flesand viste de søndag frem sin nye teststasjon i ankomsthallen. VG skrev tidligere i uken at det jobbes med å få til testing også på andre flyplasser og grenseoverganger.

Og det er bra. Men burde vi ikke hatt dette på plass da vi åpnet opp for reiser i Europa?

I Danmark, hvor de også sliter med økt smitte, har de i alle fall testkapasiteten på plass. I forrige uke testet de 134 000. Mens i Norge testet vi under 30 000.

Myndighetenes strategi for å håndtere corona fremover, kalles TISK. Det står for test, isolering, sporing og karantene. Håpet er at vi med dette slipper å stenge skoler og barnehager igjen.

Men da må TISK fungere.

Vi husker med gru coronatiden da skolene og barnehagene var stengt, ungene fikk ha én coronavenn og maks fem stykker kunne møtes. Vi vil ikke dit igjen.

Publisert: 09.08.20 kl. 19:36

