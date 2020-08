– Begrepet designerbarn forstås gjerne som at foreldrene har «fikset» på genene for å få et barn med bestemte egenskaper – for eksempel høy intelligens, høye kinnben og et forbløffende pianotalent. Slike designerbarn er ikke rett rundt hjørnet, skriver Bratlie og Kvale i dag. (Illustrasjonfoto). Foto: Frank May / picture alliance

Designerbarna er ikke rett rundt hjørnet

Frykten for barn med genetisk oppgradert utseende, intelligens og pianotalent er ubegrunnet. Den må ikke få komme i veien for de store og viktige bioteknologi-debattene som kommer.

Sigrid Bratlie og Hallvard Kvale, forfattere av boka Fremtidsmennesket: Hva den bioteknologiske revolusjonen betyr for deg.

Det manglet ikke på dommedagsprofetier da endringer i bioteknologiloven ble vedtatt før sommeren. De nye lovforslagene «går langt i å tillate ‘designerbarn’» og «eugenikk er rett rundt hjørnet», skrev en gruppe professorer og overleger.

Barne- og familieministeren sa på Dagsrevyen: «Teknologien har knapt grenser. Du kan få vite kjønn, du kan få vite alt», og advarte mot et samfunn med «et jag etter det perfekte.»

Det er på tide å rydde litt i denne debatten. Som vi beskriver i boka Fremtidsmennesket, har det skjedd en enorm utvikling innen bioteknologi de siste tiårene, men den har fortsatt grenser – både tekniske begrensninger og grenser vi som samfunn velger å sette.

Begrepet designerbarn forstås gjerne som at foreldrene har «fikset» på genene for å få et barn med bestemte egenskaper – for eksempel høy intelligens, høye kinnben og et forbløffende pianotalent. Slike designerbarn er ikke rett rundt hjørnet. Den bioteknologiske utviklingen kommer imidlertid til å stille oss overfor store etiske spørsmål i årene som kommer. Vi trenger en god og opplyst debatt om disse spørsmålene, og den må ikke strupes av frykten for designerbarn.

Det viktigste bioteknologiske fremskrittet de siste tiårene, og en nobelpris-favoritt i nær fremtid, heter CRISPR. CRISPR gjør det mulig å fjerne, erstatte, legge til eller endre DNA i alt som lever, inkludert mennesker. Med CRISPR kan man blant annet endre i genene til et befruktet egg før man starter en graviditet – endringer som i så fall kan gå i arv til senere generasjoner.

Men selv CRISPR kan ikke endre et grunnleggende faktum: Menneskets biologi er ufattelig kompleks. For eksempel har forskere så langt identifisert flere tusen gener som henger sammen med intelligens, og i tillegg har miljøet stor betydning. Ingen seriøs fagperson i Norge ville prøvd å endre genene i et befruktet egg for å påvirke intelligens eller andre komplekse egenskaper – av minst tre årsaker:

For det første de etiske sidene ved å drive denne typen genetisk «forbedring».

For det andre den lave sannsynligheten for å faktisk lykkes med å styre intelligensen.

For det tredje usikkerheten om hvilke konsekvenser det kan få å endre på sammensatte biologiske funksjoner.

Vi er dessuten overbevist om at et overveldende flertall av fagfolk, politikere og folk flest ville sagt et rungende nei – og lovverket ville uansett ikke tillatt det.

De viktigste debattene kommer imidlertid ikke når folk vil bruke teknologien for tvilsomme formål, men for gode. Noen barn fødes med alvorlige arvelige sykdommer som kan gi store smerter, alvorlig funksjonsnedsetting og et kort liv.

Flere familier har i generasjoner vært hjemsøkt av slike sykdommer. En del skyldes «skrivefeil» i DNA-et i ett enkelt gen. Dersom man endrer sykdomsgenet med CRISPR i det befruktede egget, kan man forhindre at det blivende barnet blir sykt, og samtidig unngå at sykdommen går videre i arv.

Hva gjør vi om det kommer et par som har mistet to barn til alvorlig sykdom og deres eneste mulighet til å få et friskt barn sammen er å gjøre en arvelig genetisk endring i et befruktet egg? Det finnes allerede eksempler på at vanskelige saker om enkeltpersoners skjebner kan flytte politiske fjell, som Mehmet-saken i 2004. Det vil helt sikkert også komme saker i CRISPR-debatten som gjør det krevende å si nei.

Slik bruk av teknologien er – med god margin – langt unna designerbarn. Det er imidlertid andre store etiske spørsmål knyttet til slike arvelige genetiske endringer. Er det riktig å overstyre vår egen evolusjon på denne måten? Forstår vi de mulige risikoene godt nok til at det er forsvarlig? Og hvor skal vi i så fall sette grensene for bruken?

Flertallet av forskere og organisasjoner som har uttalt seg i den internasjonale debatten mener at det i fremtiden kan bli medisinsk og etisk forsvarlig å endre på genene til ufødt liv. Forutsetningen er at teknologien er trygg og bare brukes på dem med alvorlig sykdom som ikke kan hjelpes på andre måter. De mener at man ikke bør si absolutt ja eller nei til slik bruk av teknologien før man har undersøkt muligheter og utfordringer nærmere.

Samtidig vil det utvilsomt oppstå gråsoner som gjør det vanskelig å sette grenser. I Russland planlegger en forsker å endre på genene i befruktede egg for å forhindre arvelig døvhet. Er det alvorlig nok til å endre genene til et barn og dets etterkommere?

I diskusjonene om bioteknologiloven i våres var slike spørsmål nesten fraværende, til tross for at både teknologiutviklingen og den etiske debatten flytter seg i høyt tempo i resten av verden. En av årsakene, slik vi ser det, er at skyttergravene fra gamle debatter og stadige avsporinger om det «perfekte» designerbarnet låser ordskiftet.

Nok av viktige og vanskelige debatter om sykdom, etikk og det såkalte sorteringssamfunnet venter. Det er mulig for samfunnet å sette gode grenser for bruk av teknologien. Men vi vil mislykkes om vi ikke klarer å ha en åpen og kunnskapsbasert holdning til mulighetene og utfordringene som ligger foran oss.

