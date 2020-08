Leder

Nå står vi på kanten

SMITTE BLANT UNGE: De siste ukene har flere unge fått corona, og studentarrangement er nå avlyst. Her fra et fadderarrangement i Frognerparken. Foto: Frode Hansen

Coronaen har kommet som en haglbyge midt på sommeren. Spørsmålet er om tiltakene vi setter inn nå, er nok for å slå ned utbruddene rundt om i landet.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For igjen har viruset satt mange hundre mennesker i karantene fra nord til sør. Sykehjem er stengt for besøk, SFO og barnehager er lukket. Verst er det i Indre Østfold kommune, der folk ikke får lov til å møtes sosialt denne uken.

Men nye smittetilfeller meldes inn fra mange steder i landet.

Og med de dårlige nyhetene kommer nye tiltak. Flere studiesteder har avlyst fadderuker og alkoholrelaterte arrangement. Oslo ønsker seg munnbind-anbefaling i kollektivtransporten og ber om færre flyankomster.

Det er bra. Det store spørsmålet er om vi klarer å få kontroll på disse utbruddene med lokale tiltak.

Vi håper det lar seg gjøre, og at de rammede kommunene klarer å isolere og få ned smittespredningen uten at vi må tilbake til tilstandene vi hadde i mars. Kunnskapsminister Guri Melby sa på tirsdagens pressekonferanse at det skal veldig mye til for at vi stenger skoler og barnehager nasjonalt.

Og det synes vi er bra. Det er mye mer fornuftig å stenge barer enn barnehager.

les også Stor variasjon i smitteverntiltak på fadderukene

Både Oslos Raymond Johansen og helseminister Bent Høie appellerer sterkt til de unge. Og sist uke så vi særlig en vekst i smitte blant unge mellom 20 og 29 år.

Det er avdekket mye festing blant unge som går på tvers av reglene. Og det går ikke an.

Samtidig er det verdt å minne om at det ikke var unge som åpnet landet igjen. Da smittetallene begynte å stige mot slutten av sommeren, var rundt halvparten av smittetilfellene importert fra utlandet.

I det store utbruddet i Indre Østfold, forklares økningen delvis med grensepassering. Hurtigrute-smitten kom nok også fra utlandet.

les også Coronasmittet student deltok på fadderfest i Bergen - 35 i karantene

Det er ingen overraskelse at reiser til land med mer smitte enn Norge, øker risikoen. Det vi derimot synes er mer overraskende, er at vi først nå begynner å få på plass testing på grensene.

Vi synes også det er rart at vi i den rolige perioden ikke har lykkes i å skalere opp testkapasiteten. Nå ser vi problemene med dette i de norske storbyene. Det skjer samtidig med at koronatelefonen har vært sprengt og kollektivtransporten er full.

Smitten har vært hos oss hele tiden. Det var ikke uventet at den kom tilbake. Det skjedde fordi vi åpnet landet mer, tillot reising og slappet av med tiltakene. Vi ser det samme i store deler av Europa.

Overalt kom høsten tidlig i år. Om vi er godt nok forberedt som nasjon, gjenstår å se.

Publisert: 11.08.20 kl. 17:16

Les også

Fra andre aviser