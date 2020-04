FORNØYDE: – Vi vil fortsette å forbedre appen, men nå er hovedutfordringen å få til en felles, digital innsats mot Conrona-viruset, skriver Simula-toppene. Foto: Stian Lysberg Solum

Debatt

Simula: – Smittestopp virker

Appen er lansert, og imponerende mange har lastet den ned og begynt den viktige innsamlingen av data som kan hjelpe oss å bekjempe pandemien. Viktige problemer er løst og appen fungerer som den skal. Det er på tide å gjøre opp status og se framover.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

OLAV LYSNE, professor, leder for SimulaMet og prosjektleder for Simulas bidrag til Smittestopp

ASLAK TVEITO, leder for Simula Research Laboratory

KYRRE LEKVE, nestleder for Simula Research Laboratory

Å utvikle en app som skal være med å bekjempe corona-pandemien har vært en formidabel utfordring. Mange har gjort en uvurderelig innsats for å oppfylle myndighetenes ønsker til hvordan appen skal fungere. Simula har vært ansvarlig for utviklingen av kildekoden, altså programmet som styrer hvordan data registreres, samles inn og oppbevares.

Folkehelseinstiuttet eier appen, de eier dataene som samles inn, og de skal (sammen med direktoratet for e-helse) sørge for at varslingssystemet fungerer som det skal og at andre tiltak som for eksempel økt testkapasitet kommer på plass. Myndighetene har tatt de store veivalgene, FHI (og andre) står for helsefaglige vurderinger, mens Simula har gjort de fleste teknologiske valgene.

les også Har funnet sikkerhetsrisiko i Smittestopp-appen – kan brukes til å spore andre

Nå har rundt 1,5 millioner mennesker i Norge lastet ned appen. Det er betimelig å spørre om appen virker som den skal? Bortsett fra mindre oppstartsproblemer, vil innsamling og lagring av data fungere som det skal. Norske myndigheter valgte å samle dataene fra appen i et sentralt datalager. Dette har vært kontroversielt. Sikkerhetseksperter har pekt på at en løsning der data bare lagres lokalt på telefonen er sikrere.

Den største svakheten med en slik lokal løsning er at den ikke gir myndighetene de analysemulighetene de trenger for å åpne samfunnet på en kontrollert måte. En lokal løsning gir rett og slett ikke svar på spørsmålet om hvilke tiltak som best hindrer smittespredning. Ved å analysere fullstendig anonymiserte data skal det bli mulig å se om flere eller færre utsetter seg for risiko etterhvert som restriksjonene i Norge endrer seg.

At dataene er i et sentralt lager, gjorde også at Simula kunne kombinere signaler fra Bluetooth og GPS og bruke dataanalyse for å få et mest mulig nøyaktig og effektivt verktøy. Før Google/Apple kommer med sin løsning, har det vist seg teknisk krevende å få en ren lokal løsning basert på Bluetooth til å fungere.

les også Solberg: – Hvis vi skal få hverdagen tilbake, må flest mulig laste ned appen

Simula har fått mange tilbakemeldinger om appens funksjon. En utfordring er at appen bruker batteri. Før appen ble lansert, testet Simula rundt 300 kombinasjoner av telefoner og operativsystemer. Vi visste at det var utfordringer, spesielt for eldre telefoner. For de fleste bruker appen en akseptabel mengde batteri, men vi søker metoder for å spare strøm. Heldigvis har det vist seg å være få andre tekniske problemer med appen.

Før appen ble lansert, påpekte ekspertgruppa som var satt til å gjennomgå kildekoden at det var forbedringspunkter i programkoden. Ekspergruppa vurderte at disse svakhetene ikke var spesielt alvorlige, og det var enighet om at Simula kunne gjøre forbedringer i senere utgaver av appen. Da appen ble lansert, kastet ulike utviklingsmiljøer seg over programmet for å se om du kunne plukke det fra hverandre. Simula er glad for at disse miljøene leter etter feil. Så langt har de opptrådt ansvarlig. Vi håper de melder fra til oss om de finner noe de mener er virkelig problematisk. Til nå har det ikke kommet fram noe som truer sikkerheten i appen. Det er betryggende.

les også Storebror ser deg

Simula har, sammen med FHI, fra starten prioritert sikkerhet og personvern svært høyt i utviklingen av appen. Dataene er beskyttet etter gjennomarbeidete industristandarder og med kryptering. I Microsoft Azure sin skyløsning er sikkerheten ivaretatt på et sikkerhetsnivå som tilfredsstiller kravene til oppbevaring av personidentifiserbare data.

At den fysiske serveren ligger i Irland handler om at Norge ikke har den nødvendige infrastrukturen til å selv huse slike data. Irland er del av EU, og har et lovverk som beskytter dataene på samme måte som vi gjør i Norge. Den norske befolkning kan være trygg på at vi har gjort alt som er praktisk mulig for at data ikke skal komme på avveie.

Denne uken begynner Folkehelseinstituttet å teste ut tilbakemeldingsfunksjonen som skal brukes for å varsle de som har vært i nærkontakt med en som har blitt Korona-smittet. Dette gjøres først i tre kommuner.

Deretter brukes erfaringene til å iverksette løsningen for alle som bruker appen. Datainnsamlingen som danner grunnlaget for å varsle den enkelte om smittefare, foregår for alle som bruker appen. Det er først når vi har en lengre periode med innsamling av data at systemet vil kunne brukes til smittesporing og varsling i alle kommuner.

Utfordringen framover er å få med så mange som vi trenger for å gjøre appen til et virkelig effektivt verktøy for å hjelpe samfunnet i gang igjen. Simula vil fortsette å forbedre appen, men nå er hovedutfordringen å få til en felles, digital innsats mot corona-viruset.

Publisert: 30.04.20 kl. 09:12

Les også

Mer om Coronaviruset Smittestopp Personvern App Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser