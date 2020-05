Kommentar

Regjeringens coronamonopol

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Så langt har regjeringen fått styre tiltakene nesten uten innvendiger og debatt. Når samfunnet gradvis skal gjenåpnes, gjør de klokt i å involvere Stortinget mer.

«Etterpåklokskap», «fotballbølle» og «grove angrep» har vært karakteristikker fra ellers så saklige Bent Høie (H) på Arbeiderpartiets spede forsøk på å utfordre regjeringens coronatiltak. Det er en underlig reaksjon fra en statsråd som har fått stor tillit og nesten har rykket opp til å bli en nasjonal folkehelt.

Nå er det slett ikke noen enkel jobb regjeringen har hatt. I det store bildet har Bent Høie gjort en svært god figur som helseminister i en særdeles krevende tid. I møte med vanlige folk er han både tilgjengelig, åpen og lyttende. Folk har også nesten blindt fulgt opp tiltakene. Selv et så inngripende og dårlig begrunnet tiltak som hytteforbudet, fikk overveldende oppslutning av folket. Heller ikke fra opposisjonen har det vært annet enn forsiktige forsøk på å utfordre regjeringens strategi.

Samtidig har regjeringen i mange saker vist at de slett ikke følger helsemyndighetenes anbefalinger blindt. Flere av beslutningene deres har vært motivert av et helhetshensyn. Også kalt politikk. Da må de også tåle - og verdsette - at det blir politisk diskusjon om tiltakene.

Bent Høie Foto: Frode Hansen

For det er ikke lett å være opposisjon i disse tidene heller. Ikke bare slutter folk opp om sine politiske ledere i krisetider. Regjeringen har også hatt en unik talerstol med sine daglige pressekonferanser mens nesten all annen politisk debatt har ligget i dvale. I tillegg har de som styrer en helt annen tilgang på helsemyndigheter og eksperter. For eksempel ble rapporten fra Folkehelseinstituttet som lå til grunn for regjeringens nye tiltak før påske offentliggjort først i etterkant. Det gjør det vanskeligere for opposisjonen, og media for den del, å stille gode, kritiske spørsmål. I Stortingets spørretime etterlyste Ap-leder Jonas Gahr Støre en åpen debatt på Stortinget, «ikke bare på pressekonferanser der regjeringen har informasjonsmonopol». Det er en relevant innvending.

Da krisen rammet oss, var en naturlig reaksjon å følge myndighetene lojalt. Men det betyr ikke at regjeringen sitter med en fasit på hvilke tiltak som er 100 prosent riktig til enhver tid. I gjenåpningen av samfunnet kan opposisjonens innspill være nyttige og viktige.

Stengning av skoler og barnehager var eksempelvis ikke noe Folkehelseinstituttet anbefalte. Vi er etterhvert blitt kjent med at tiltaket kom på bordet i rekordfart. Sannsynligvis var dette et behov for å vise handlekraft, imøtekomme kommuner som begynte å stenge sine skoler og stagge redde foreldre og lærere. Om tiltaket var riktig og nødvendig ut fra smittehensyn, er vanskelig å svare på. Men det førte iallefall til en kraftig kriseforståelse i befolkningen. Utfordringen nå, i tillegg til at barn ikke har vært på skolen på mange uker, er at det er særdeles krevende å åpne skolene igjen. Dette er et eksempel på en politisk beslutning som det er naturlig å diskutere.

Et annet eksempel er å åpne for mer differensierte geografiske tiltak. I mange kommuner er det nesten ikke smitte. Likevel er skoler stengt, folk har hjemmekontor og samfunnskritisk virksomhet er på et minimum. Her er alvoret og frykten i befolkningen minst like stor som i storbyer med et helt annet smittepress. Det er også en konsekvens av regjeringens enhetlige kommunikasjonsstrategi.

En ekspertgruppe har ifølge NRK konkludert med at overdrevne smitteverntiltak har fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn. Årsaken er at «nesten alle tjenester har satt i gang smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn de råd Folkehelseinstituttet gir». Helsestasjonenen er stengt og barnevernet har hjemmekontor, helt uavhengig av hvor i landet det er. Det er ikke slik at man har vurdert annerledes i kommuner med lite smitte, kanskje snarere tvert imot. For eksempel klarte ikke Andøy, som er en kommune helt uten registrert smitte, å åpne barnehagene samme uke som resten av landet. De trengte mer tid til opplæring og igangsetting av nødvendige smittetiltak.

I behandlingen av de økonomiske krisepakkene ble regjeringen overkjørt av opposisjonen. Millionene rullet, og viktige vedtak ble ikke godt nok utredet. Resultatet ville høyst sannsynlig bli bedre og mer treffsikkert dersom samarbeidet var bedre, men debatten var det minste frisk.

Smittetiltakene har enorme konsekvenser, både for økonomi, samfunnsliv og helse. Det er på høy tid at også disse underlegges en saklig og opplyst politisk debatt. Her har politikerne mye å lære av våre fremste fagpersoner. Både Camilla Stoltenbergs åpne og tillitsvekkende kommunikasjonsstil og Espen Rostrup Nakstad pedagogiske evner, er virkelig noe å strekke seg etter.

