Til deg som drukner

INGVILL HEKNE, psykolog

Til deg som drukner, i saltvann, i isvann, i nordsjø og middelhav. Jeg vet noe om hvor visne fingrene blir, hvor blå tær blir, hvordan hjertet stivner i kulda. Jeg vet noe om hvordan desperasjonen fyller lungene, langsomt og i dype gisp.

Jeg vet hvor sliten kroppen din er. Du har gått så uendelig mange skritt, på skitten asfalt, glohet sand, i nysnø, gjennom is. Du har tråkket på presenning, leire, teltduk, gummibåt, på linoleumsgulv. Tråkket rundt i labyrintene de har bygget for deg, banket på dørene de har låst for deg. Du går stadig saktere, mens uroen i magen vokser. Du smiler og kjenner saltet rive i halsen. Døtrene dine gulper opp fostervann i små hikst, du irettesetter dem skarpt, ikke søl på teppet, hveser du, det er ikke vårt, oppfør dere pent. De svelger saltvann, ferskvann, brakkvann, de svelger mørket ditt.

Til deg som drukner i papirbunker, i avviksmeldinger, i utallige møter og sprekkeferdige budsjetter. Jeg vet noe om hvordan ordskyer tåkelegger synet ditt, hvordan røde tall sverter fingrene dine og får de til å hamre hardere for å skape flyt i flytdiagrammer, bore hull i strekene som har blitt til demninger heller enn kanaler, bokstaver og piler som stenger tid inne heller enn å frigjøre den.

Ingvill Hekne er psykolog innenfor migrasjonshelse. Foto: Privat

Til deg med de varme, sprukne hendene, som drukner i andres tårer. Du ser nøden, kanskje kaller du den galskap eller forstillelse. Du strekker deg for å nå den, kjenne på den, smake på den. Jeg vet noe om hvordan smerten klumper seg i magesekken, som rå bolledeig. Du hadde ikke tid til å kna den, slippe luft inn i den, du måtte svelge den hel, du har ikke tid til å fordøye den, den blir liggende som gråstein i din tynnslitte tarm.

Til de store ordene, som drukner i marsipankaker og handlingsplaner. Jeg vet noe om hva dere betyr, fordi jeg har lært det av de som ble fengslet for å tenke på dere, torturert for å bruke dere, ble flyktning for dere, fattige for dere, usynlige for dere. Å oppdage hva urett betyr handler ikke om mot, men om privilegium. Man kan ikke se vannet man drukner i. Å erfare hva trygghet betyr, innebærer ikke et fravær av ensomhet, tristhet og sinne, men å bade i dets nærvær. Når man velger bort fare, velger man å leve med mørket.

Til mørket, som drukner oss, siver inn i oss, vekker oss om natten og låser oss fast i gårsdagen. Jeg vet noe om hvordan du finner dine irrganger, hva som gjør at du dveler der, hvordan det kjennes når du etser deg inn i hjertekamre og hjernebark. Hvor vondt du gjør.

Men jeg vet også noe om hva du kan brukes til og hva du trenger. Jeg vet det fordi jeg har lært av de som overveldes av deg, de som demmer deg opp, de som bygger med deg. Jeg har sett at når vi blir redde for deg, da bygger vi demninger, da stiger du og oversvømmer til slutt alt det vi prøvde å beskytte. Men jeg har også kjent hvordan tuneller kan borres gjennom deg, bli en navlestreng, lage lysstriper i en forurensa innsjø. Da sildrer vannet nedover i tynne strimler og frigjør luft.

Til deg som drukner: Ikke vær redd for vannet.

Publisert: 15.12.19 kl. 08:51

