Debatt

En bønn til Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani

Kjære Jonas og Masud og Arbeiderpartiet. Tusenvis av barn befinner seg i en farlig og forferdelig situasjon som har blitt kraftig forverret av coronakrisen. Barna i Moria må evakueres.

MONA BERGER, varaordfører i Trondheim (SV)

MARIANNE BORGEN, ordfører i Oslo (SV)

MIKKEL GRÜNER, gruppeleder i Bergen SV

EIRIK FARET SAKARIASSEN, gruppeleder Stavanger SV

LARS HALTBREKKEN, stortingsrepresentant SV

I et innlegg i VG 21. april gjør dere rede for det dere kaller «Arbeiderpartiets moralske kompass». Nå ber vi dere dreie kompassnåla 180 grader og bidra til å evakuere barna fra helvetesleirene i Moria.

Flere av partifellene deres i Arbeiderpartiet vil følge FNs bønn om å evakuere noen av barna i leiren og samtidig legge press på andre europeiske land om å gjøre det samme. 20 kommuner, deriblant fire Ap-styrte storbyer har bedt om å få ta imot barn fra leirene i Hellas.

Nå ber vi dere innstendig til å lytte til lokale partifeller i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Det er kommunene og storbyene som skal gjøre jobben med å ta imot flyktningene. De har kompetanse, kapasitet og et stort ønske om å hjelpe. Lytt til AUF og Aps utenrikspolitiske veteran Bjørn Tore Godal som har bedt dere og resten av Ap-ledelsen om å snu. Det haster, før coronapandemien sprer seg i leiren. Vi må evakuere barna fra Moria umiddelbart.

Er dere ikke enige i at vi har en humanitær forpliktelse til å trå til og hjelpe barn som lever under livsfarlige, inhumane og forhold? Er dere ikke enige i at vi har nådd et skammelig bunnivå for hvordan mennesker og barn blir behandlet i Europa? Vi kan ikke ta imot alle, men vi kan ta imot noen. En livreddende håndsrekning som kommunene både har plass og råd til, og som vi har svært god kompetanse til å håndtere. Kommune-Norge står klare til å ta imot med fagfolk over hele landet, i mottaksapparatet, barnevernet og i skolene. I Norge har vi svært god kompetanse på barn med traumer og fluktbakgrunn.

Mange av barna har tilbrakt flere år i leiren fordi greske myndigheter bruker mellom tre og fem år på å behandle en asylsøknad. Årene går, og barna slipper ikke ut. Skole og fritidsaktiviteter kan de bare drømme om. De er frarøvet en verdig barndom, fengslet i elendighet. Det som skulle være transittleire og mottakssentre i Europas ytterkant er blitt en permanent humanitær nødsituasjon.

Den gode varige løsningen dere etterspør kan vi se langt etter. Til forskjell fra en naturkatastrofe, er denne situasjonen politisk skapt. Derfor har den også politiske løsninger. Løsninger som Ap bør stille seg bak.

Kjære Jonas og Masud, lytt til oss. Dere sier at dere vil prioritere kvoteflyktninger som har fått avklart sin flyktningstatus av FN. Det vil ta flere år før barna i Moria får avklart sin status. Dere sier at dere prioriterer å hente mennesker som står på FNs lister. Vi minner om at det Hellas og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt om, er å evakuere barn og sårbare fra leirene.

Dere påstår at en strengere europeisk asylpraksis vil føre til at færre flyktninger vil komme etter. I likhet med regjeringen og Frp er dere redde for signaleffekten det vil gi dersom Norge evakuerer barn fra Moria. Denne argumentasjonen har en altfor høy pris. Vi kan ikke la flere barn gå til grunne bak høyresidens frykt og inhumane retorikk.

Kjære Jonas og Masud. Venstresida må stå samlet i solidariteten og humanismens navn. Dere påstår at hjertene deres er varme. Snart er det 1. mai. La oss videreføre den stolte tradisjonen arbeiderbevegelsen og venstresida har for å handle solidarisk og til det beste for et større fellesskap. Sammen kan vi presse regjeringen til å ta vårt ansvar for å evakuere barna fra Moria.

Publisert: 22.04.20 kl. 09:17

