Venstre hardt ut mot MDG: – Lans dødsdans med SV og Rødt

MDG og Lan Marie Berg viser sin kompromissløse og selvtilfredse side i kronikken hun skriver i VG. Det taper både klimaet og kollektivtilbudet i Oslo på.

HALLSTEIN BJERCKE, førstekandidat Oslo Venstre

Berg skriver i kronikken at «hun ikke vil danse «eksostango» med klimafornektere. Det høres jo fint ut, men problemet er at hun i dag danser revolusjonstango med kommunistene i Rødt, som sier nei til bompengefinansiert kollektivsatsning. Hun danser sosialisttango med SV som ikke vil sette opp bompengene ytterligere. MDG kroner det hele ved å nekte å ta imot penger fra regjeringen til kollektivsatsing, selv om det er fullt mulig å innrette bompengene på en måte som får ned biltrafikken. Det gir absolutt ingen mening, og setter fremdriften i Oslo kollektivsatsing på spill.

Med MDGs selvtilfredse og arrogante avvisning av tre milliarder statlige kroner til kollektivsatsning i Oslo, frykter jeg at dyrere og dårligere kollektivtilbud til byens innbyggere blir resultatet.

Venstre har vært det fremste miljøpartiet i Oslo-politikken i 30 år og vi har oppnådd store resultater. Før vi fikk makt i Oslo var det biler overalt, eksos overalt, vanskelig å komme seg dit man skulle, rett og slett ikke noe trivelig i byen. Vi begynte med å fjerne den åttefelts motorveien over Rådhusplassen, Så fjernet vi trafikkmaskinen i Bjørvika. Vi bygde t-baneringen og rustet opp kollektivtrafikken. Vi økte antallet avganger og satte billettprisen kraftig ned. I dag har vi en helt annen by, med gode bomiljøer, ren luft og mindre trafikkstøy. Men vi er langt fra ferdig. Venstre har oppnådd resultater ved å spille på lag med byens innbyggere, belønne grønne valg i hverdagen og, ja, inngått kompromisser med andre partier. Skal du oppnå politiske resultater over tid må du være villig til å inngå kloke kompromisser. Det har Oslo tjent på og det har klimaet tjent på.

Oslo er en fantastisk by, men Venstre vil mer for Oslo. MDG har på flere områder fulgt opp Venstres grønne politikk i byen i de fire årene de har styrt, men symbolene overskygger resultatene. At MDG har gode intensjoner er det ingen som betviler, og i kronikken fortsetter MDG å spre et inntrykk av Oslo som et tidligere klimapolitisk u-land som nå har vært gjennom en grønn revolusjon under deres ledelse. Men inntrykk og avtrykk er ikke det samme. Inntrykket var at MDG var mot alle nye veier, men avtrykket er Bergs signatur på en avtale der ny E18 skal bygges. Inntrykket er at utslippskuttene aldri har vært større, avtrykket er tallene som viser lavere utslippsreduksjon fra 2015-2017 enn vi hadde de to siste årene med borgelig byråd. Inntrykket er at Oslo når klimamålene, men avtrykket er klimabudsjettet byrådet la frem i fjor der det står svart på hvitt at de ikke vil klare det. Inntrykket er at biltrafikken går ned, men i år har den gått opp.

Sånn kan jeg fortsette. Inntrykket var bilfritt sentrum, avtrykket er kun én ny gågate for de over 300 millioner kronene de har brukt på bilfritt byliv-prosjektet. Inntrykket er at Oslo er verdens elbilhovedstad, avtrykket var i fjor usle to nye ladestasjoner for elbil. Under MDGs ledelse har vi gått fra å være verdens elbilhovedstad til å være på tredjeplass i Norge. MDG sier de vil plante 100 000 trær i Oslo, samtidig som de bygger ned Ekebergsletta og andre grøntområder rundt i byen. De sier de vil forby cruisebåter i Oslo, samtidig som byrådet planlegger å åpne en ny cruiseterminal på Filipstad.

Skal vi lykkes i klimakampen må vi ikke bare ha gode intensjoner og høye ambisjoner, vi må levere på løftene våre. Venstres viktigste valgløfte er å gjøre det enklere å leve miljøvennlig og belønne de som tar grønne valg i hverdagen. Derfor skal vi sette ned prisen på månedskortet til 590 kroner, noe jeg har registrert at MDG nå også ønsker. Men MDG har ingen troverdighet på å sette ned kollektivprisene i Oslo. Rett etter byrådsskiftet spurte vi byråd Berg om hun ville skjerme månedskortprisen fra økning i perioden. Det ville hun ikke love. Da hun signerte på Oslopakke 3-avtalen i 2016, lå det inne en prisøkning på kollektivbilletter. I denne perioden har dessuten både MDG, SV, Ap og Rødt stemt mot Venstres mange forslag om reduserte billettpriser. Det eneste partiet som kan vise til gjennomslag for redusert pris på kollektivtrafikk i Oslos historie, er Venstre. I 2007 fikk vi gjennomslag for å redusere månedskortprisen med 20 prosent. Det har vi tenkt å få til igjen.

MDG og Venstre deler det samme engasjementet for miljøet. Vår oppskrift har vært å ha folk med på laget, belønne folks grønne valg i hverdagen. MDGs oppskrift har vært radikal og konfliktsøkende med sterk symbolbruk. Vi har også utfordret de til å vurdere å samarbeide med oss framfor Rødt og SV. Den invitasjonen har de dessverre avslått.

MDGs problem er at de ikke vil danse tango med Venstre, som er Oslos beste miljøparti. Jeg frykter tangoen med Rødt og SV kan bli en dødsdans for løftene om bedre og billigere kollektivtilbud. Venstre er garantisten for grønn og liberal politikk i hovedstaden og vi vil ha hele byen med på dansen.

