Klimautfordringene løses ikke av statlig detaljstyring

I en kronikk i VG den 24. juni tar stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, Sv og MDG til orde for en aktiv næringspolitikk for å få fortgang i det grønne skiftet.

GISLE MEININGER SAUDLAND, Stortingsrepresentant (FrP)

Et gjennomgående argument i kronikken er at vi bør overlate mindre til markedet og at staten skal spille en mer aktiv rolle ved at politikerne skal peke ut hvilke næringer det skal satses på. Hvorfor skal vi overlate den største utfordringen verden står ovenfor til et utdatert system med statlig detaljstyring?

Fremskrittspartiet mener at god klimapolitikk handler om noe annet enn å redusere enkeltmenneskets frihet og innføre kostbare symboltiltak med begrenset klimaeffekt. Derfor gjennomfører vi et kompetanseløft slik at omstilling blir enklere. Vi har opprettet investeringsselskapet Nysnø som skal gjøre lønnsomme investeringer i ny og klimavennlig teknologi uten politisk detaljstyring, vi har målrettede skatteletter som premierer lavere utslipp, vi samarbeider internasjonalt for å få mest effekt av klimatiltakene og Enova har fått økt sine rammer betydelig slik at de også kan støtte grønn omstilling og energieffektivisering – både hos privatpersoner, bedrifter og gründere. Regjeringen har i tillegg åpnet for at flytende havvind kan få Enova-støtte og vil nå åpne et område for nettopp dette. Hvis det er dette opposisjonspartiene etterlyser så etterlyser de en politikk som allerede finnes og som er innført av den borgerlige regjeringen.

At markedet uten noen reguleringer og incentiver skal løse klimautfordringene alene mener heller ikke Fremskrittspartiet, men i den riktige rammen har markedet vist seg overlegent til å løse alle andre samfunnsutfordringer. Hvorfor skal vi da overlate den største utfordringen verden står ovenfor til et utdatert system med statlig detaljstyring?

De rødgrønne mener at markedet er utilstrekkelig og at andre, gjerne politikere skal peke ut nye næringer det skal satses på. Det høres tilforlatelig fint ut at noen som er hevet over markedet skal finne de nye næringene, men slik er det ikke. Sannheten er at om dette skal være noe mer enn et slag i luften så er det den politiske verktøykassen fra 50-tallet Ap, Sp, Sv og MDG nå vil hente frem igjen.

Det å snakke ned olje- og gassindustrien som er Norges viktigste næring, en næring som også gir lavere klimagassutslipp globalt er tydeligvis blitt legitimt, også i Ap og Sp. Historiene om politikere som skal finne den nye oljen er mange, men ingen av dem har vist seg å føre til nytt svart gull.

Ei heller når Ap-leder Jonas Gahr Støre iført våtdrakt plukket tang og tare i Lofoten for å vise fram alternativene til olje- og gassindustrien. Seks uker senere kom imidlertid kontrabeskjeden: Tang og taren som Gahr Støre mente smakte trøffel og som ble pekt på som en kommende milliardindustri har så stort innhold av jod at det er farlig å spise og mattilsynet advarer mot å spise det. Selv om eksempelet er banalt så er illustrasjonen god. Politikere kan ikke velge hva som vil være lønnsomt i fremtiden.

I motsetning til de rødgrønnes iver etter å kontrollere næringslivet, mener vi i stedet at klimautfordringene best løses ved å gi aktørene som arbeider med ny teknologi og klimavennlige løsninger best mulige rammevilkår og incentiver. Som historien har vist vil dette gjøre aktiv næringspolitikk og statlig detaljstyring overflødig.

