Politi på åstedet for masseskytingen i Dayton, Ohio. Foto: John Minchillo / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Våpenlobbyens makt

To masseskytinger på under 24 timer. Flere titalls mennesker brutalt drept i Texas og Ohio denne helgen. Enda flere skadet.

Omfanget er mer omfattende enn vi er vant til. Men slike masseskytinger i USA er dessverre blitt dagligdags. Med denne helgens hendelser har det vært rundt 250 masseskytinger hittil i år. I løpet av 216 dager. Det er langt mer enn ett tilfelle hver eneste dag, i snitt.

Det er vanskelig å forstå hvordan slike hendelser kan få et stort omfang i USA. Hvordan mennesker som av ulike årsaker er rasende, hevngjerrige, ideologisk forblindet, eller ute av balanse, kan gå løs på uskyldige menneskemengder for å drepe flest mulig.

Ingen andre vestlige demokratier er på samme måte og i tilsvarende omfang utsatt for slike forferdelige hendelser. Mange land, også Norge, har opplevd masseskytinger. Men hvert av disse tilfellene blir vonde og viktige kapitler i nasjonenes historie - som unntak i den lange fortellingen om lave drapstall og lite vold.

Etter 22.juli-terroren anbefalte Gjørv-kommisjonen forbud mot halvautomatiske våpen i Norge. Først i fjor vedtok Stortinget en ny våpenlov som innebar et slikt forbud. Men den har ikke trådt i kraft. Forskriften er fortsatt ikke klar - mer enn et år etter at loven ble vedtatt. Først når forskriften foreligger, blir det forbudt å skaffe seg slike våpen. De som har slike våpen, får tre år på å kvitte seg med dem.

MÅ SVARE: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) må svare på hvorfor forbudet mot halvautomatiske skytevåpen ennå ikke har trådt i kraft. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

At det tok så lang tid å få en lovendring på plass i Norge, på tross av Gjørv-kommisjonens klare anbefalinger, og med Utøya-skytingen som bakteppe, forteller sitt om hvor vanskelig det er å forby våpen som lenge har vært lovlige. Det er oppsiktsvekkende at forbudet ennå ikke er virksomt.

I USA kommer det alltid krav om endringer i våpenlovene etter store masseskytinger. Barn og unge som har mistet venner, og også selv opplevd skoleskytinger på nært hold, har stilt politikerne til ansvar. De har demonstrert og aksjonert. Til liten nytte. I et dypt splittet USA, og med en våpenlobby som har stor innflytelse, synes det håpløst.

Vi kan undre oss over USAs manglende evne til å gjøre noe med sine våpenlover. Men når norske myndigheter, åtte år etter at terroren rammet oss, ennå ikke har klart å gjennomføre et helt nødvendig forbud, er det dette vi bør konsentrere oss om. Justisminister Jøran Kallmyr skylder oss et svar på hvorfor det er slik.

Publisert: 04.08.19 kl. 19:04