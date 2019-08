Inngangspartiet til vannreservoaret til Kleppevannet - Askøy-saken minner oss om hvor viktig det er at vannet vi får ut av springen, er rent. Foto: Fredrik Solstad

Kommentar

I år vil vi ha en kloakk-valgkamp

Vanligvis liker vi ikke utspill som lukter kloakk i valgkampen. I år bør politikerne snakke mye om kloakk.

Vann og avløp er - for å si det pent - intet sexy valgtema, men behovet for å orden på ledningsnettet er overmodent. Askøy-saken har gitt oss en påminnelse om hvor viktig det er at vannet er rent.

Både politikerne og vi selv er veldig engasjert i den synlige infrastrukturen i form av veier og bruer og toglinjer og flyplasser og den slags.

Den usynlige delen, under bakken, er vi - naturlig nok - ikke så opptatt av, fordi vi ikke ser den. Men drikkevannsnettet og avløpssystemene er på mange måter samfunnets arterier og vener.

Rundt 150 år gamle

La meg innrømme det med en gang: Mine egne vannrør på eiendommen endte for en del år tilbake på museum.

De eldste rørene som fortsatt gir vann til folk innenfor Ring 1 i Oslo skal være rundt 150 år gamle, og kan nok også være noe for museumsbestyrerne.

Oslo, Østfold og Hordaland er stedene med mest gamle ledninger, ifølge Statistisk Sentralbyrå. I alt finnes det i Norge rundt 40 000 kilometer med avløpsledninger og 48 000 kilometer med drikkevannsledninger. I tillegg kommer de private ledningene.

Handler ikke bare om alder

Vedlikeholdsetterslepet på vann- og avløpsanlegg i Norge er beregnet av Rådgivende Ingeniørers Forening til utrolige 390 milliarder kroner, 220 milliarder til vann og 170 milliarder til avløp, skrev Aftenposten tidligere i sommer. Det er atskillig mer enn det Mattilsynet regner med, men uansett handler det om store summer.

Til nå har vedlikeholdet i stor grad blitt skjøvet foran oss. Spesielt i store byene er oppgraving og fornying også en stor prosess, fordi det omfatter så mye og må planlegges så nøye.

Oslo og Bergen er de to byene med flest meter gamle vannledninger. Men det er ikke bare alderen som betyr noe. Ifølge ekspertene er en del av det eldste ledningsnettet bedre enn det som ble lagt rett etter krigen - og da snakker vi om den siste krigen - da ting skulle gjøres raskt og det kanskje var mangel på mye.

Stadig mer sårbart

Rapporten fra Rådgivende Ingeniørers forening konkluderer med at det med dagens utskiftingstempo vil ta 150 år før dagens ledninger er fornyet. Å sette ledningsnettet i akseptabel tilstand er både kostbart og tar lang tid.

Mattilsynet skriver i sin årsrapport for 2018 at fornyelsesgraden for vannledningsnettet i perioden 2015-2017 lå på mellom 0,6 og 0,7 prosent årlig.

– Med en så lav utskiftingstakt har vi en negativ utviklingstrend som gjør at problemet med gammelt vannledningsnett bare øker. Infrastrukturen

blir stadig mer sårbar for påkjenninger som for eksempel ekstremvær, skriver Mattilsynet.

Askøy - inne fra basseng hvor det ble tatt vannprøver. Foto: Terje Bringedal

Det spesielle med vann og avløp er at alle kostnader må betales av oss brukere i form av avgifter.

Mange vil betale mer

I rapporten Finansieringsbehov i vannbransjen 2016–2040, utarbeidet av interesseorganisasjonen Norsk Vann, fremkommer det at avgiftene for vann og avløp vil øke kraftig. Ifølge rapporten vil årsgebyrene for vann og avløp øke med fire prosent pr. år - utover normal prisvekst.

Videre regner de med at prisøkningen vil være størst i Oppland og Trøndelag, og at disse fylkene, sammen med Hedmark og Hordaland, vil ha de høyeste vann- og avløpsgebyrene i 2040.

Den gode nyheten - ikke minst for lokalpolitikerne som nå skal igang med valgkampen - er at rundt to tredjedeler av befolkningen er villige til å betale mer for vann og avløp. Det kom i hvert fall frem i en undersøkelse som Sentio gjorde for Norsk Vann i 2017. Kanskje er det enda flere etter sommerens Askøy-sak. Dagens pris tilsvarer forøvrig rundt 25 kroner pr. dag i hver husstand.

Politikernes ansvar

Vann og avløp får normalt lite oppmerksomhet i valgkampen. Rent vann i springen og rent vann i naturen er imidlertid helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. Derfor bør politikerne også fortelle oss hvordan de skal sørge for at vi heller ikke i tiden fremover bør bekymre oss for det.

For det må være klart: Vi nordmenn er privilegerte som kan drikke vann fra springen og bruke dusj og toalett uten å bekymre oss. Det bør være mulig også i fremtiden.

Publisert: 01.08.19 kl. 17:21