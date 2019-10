FESTKLARE: Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette Marit og statsminister Erna Solberg (H) under den offisielle åpningen av bokessen i Frankfurt tirsdag. Foto: ARMANDO BABANI / EPA

Tysk alvor på norsk fest

FRANKFURT (VG) Nordmennene ville feste, men tyskerne ville først snakke alvor. Åpningen av bokmessen i Frankfurt satte fingeren på det store spriket mellom klassisk tysk idealisme og hektisk norsk selvfeiring.

Ett kronprinspar, to statsråder, 24 delegater fra Oppland fylkeskommune, et par hundre litteraturarbeidere og 50 millioner oljekroner kan ikke ta feil: Norge som gjesteland på verdens viktigste bokmesse er en suksess allerede før vi er i gang. Slik ser det ser det i hvert fall ut for en nasjon som elsker sitt eget speilbilde.

Men i de tradisjonsrike rammene som omslutter Frankfurts bokmesse, må selv den ivrigste selvnyter finne seg i å vente i kø før festen kan starte. Ikke mindre enn fem mannlige tyske dignitærer, toppet av utenriksminister Heiko Maas, ville snakke om noe som er viktigere enn antallet norske bøker oversatt til tysk.

Det handlet i stedet om voldelig politiske radikalisme, om vold som truer på grunn av klimaendringene, om bokbransjens samfunnsansvar, om bærekraft – ja til og med demokratidemonstrantene i Hongkong ble det funnet plass til i de tyske talene. Taler som alle bygget opp under festivalens eget slagord «Create your revolution».

«Vi må ut av boblen», sa utenriksminister Maas. Men dét passer nok ikke så godt for nordmennene i Frankfurt akkurat nå. På bokmessen fremstår Norge mest av alt som en kjæreste som helst bare vil snakke om seg selv. Slik blir det i lengden ikke gode relasjoner av. Så da Erna Solberg endelig fikk ordet, var det nesten pinlig passende at det viste seg hun hadde mistet stemmen. I møtet med den høytyske idealismen, ble statsministerens litterære himmel uansett redusert til oppslutning om FNs bærekraftmål, og en moderat bekymring for globaliserings konsekvenser.

Da var det kanskje også en mening med at Solbergs luftige ord ble etterfulgt av «Det er den draumen», der vi på skjermen bak scenen kunne se kronprinsesse Mette-Marit lese Olav H. Hauges dikt svevende (uten underkropp) mot en fløyelsaktig blå bakgrunn.

Erika Fatland gjorde riktignok en innsats for å få oss alle ned på bakken igjen, med en poengrik tale der hun vektla den utbredte bokfrykten hun møter som reisende i repressive regimer. Og når selveste Karl Ove Knausgård kunne avrunde det hele med sin fremstilling av litteraturens langsiktige og dialektiske

virkning, ble i hvert fall noe av litteraturens idéinnhold vekket til live.

Men så syntes nok også de fleste av Knausgårds landsmenn i salen at det fikk være nok alvor.

Festen venter. Erna og Trine spanderer. Er man i utlandet, så er man i utlandet.

