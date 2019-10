Kommentar

En problemfri time i gode venners lag

Nå skal endelig gevinsten for å sitte i flertallsregjering innkasseres.

Blod, svette og Frp. Som det har kostet. Tenk deg selv da, å sitte i regjering med ens verste fiender. Ikke enkelt.

Men i dramaserien «Solberg-regjeringen» passer Bjørn Eidsvågs klassiker «Skyfri himmel» som filmmusikk på dagens episode.

For når regjeringen legger frem statsbudsjettet, kan det bli en sjelden, problemfri time. For første gang i Erna Solbergs historie er det en flertallsregjering som står bak.

Det betyr at alt er avtalt på forhånd. Det blir ingen blålysutrykninger i Stortinget, ikke brannslukkingsapparat fulle av kontantstøtte og miljøsubsidier.

Fordi vi nylig har hatt en valgkamp, er det meste i budsjettet alt lekket. Den største nyheten er altså at det ikke står noen halshugginger på programmet.

I tillegg til Abid Raja, har det å få vedtatt et budsjett vært det vanskeligste for regjeringen i det foregående.

Erna Solberg har måttet søke støtte hos Venstre og KrF. I fjor rakk de bare så vidt å få til et budsjett før fristen gikk ut ved nyttår. Et par år før det, holdt regjeringen på å rakne i kjekling om budsjettet.

Men nå sitter KrF og Venstre i regjeringen.

Ingen har hørt noe fra KrF siden de kveppet «ja» da Erna Solberg stilte internt bompengeultimatum i august.

Venstre og Frp, derimot. Dem har vi hørt fra. En nøktern analyse tyder på at de heller vil sitte i regjering med Islamsk Stat. Med smittsom dysenteri.

Men som kjent gjelder det å holde sine venner nær, og fiender enda nærmere.

Så «i gode venners lag», den må nok omskrives.

For det er på et oppfliset parlamentarisk grunnlag Erna Solberg skal jobbe videre. En rekke små og store reformer står i kø. Men hun mangler kraft til å gjennomføre dem.

Kraftskatteregimet skal legges om. Vi skal ha nye valgdistrikt. Tingretter skal legges ned. Regionene skal slås sammen fra nyttår. Kraftkabelen til utlandet må få sitt nei eller ja. Det skal kuttes i uføretrygd, AAP, sykehus, høyere utdanning, svigermors tarmsaft og politireformen er på langt nær ferdig.

Regjeringen ser ut til å vektlegge distrikt, klima og bilister i budsjettet. For KrF fikk tilbake polletten sin alt i august, med økt barnetrygd.

På distrikt er nok alle de fire partiene enig om at de må levere. Det er uutholdelig med et så nesevist Senterparti.

Derfor blir det ny redningsbase i Troms. Og utredning av Nord-Norge-banen, som koster så mye at alle husholdninger i nord heller kan få hver sin selvkjørende Tesla.

Men før Venstre har fått malt ferdig budsjettet i grønt, er Frp der med fossilbrune kosten.

For kranglingen dreier seg nok mest om de gjensidig utelukkende kategoriene klima og bil, som henholdsvis Venstre og Frp ønsker at statsbudsjettet skal gløde av.

Den vanskeligste saken, det grønne skiftet, får i budsjettet påfyll av sju milliarder kroner. Samtidig skjermes bilistene mot økning i CO2-avgiften og får nye fradrag for bompenger.

Men det blir alltid brunt når man blander fargene. Vi har til gode å se at Norge reduserer utslippene og reduserer fossilavhengigheten. Faktisk er Norge en av de fem største bidragsyterne til mer fossil aktivitet (olje) de neste fem årene.

Vi øker oljeproduksjonen, selger oljen, får inntektene og bruker dem opp på... Hva da?

Til å ansette folk til å bygge vei. Og gå på trygd.

Den budsjettkategorien som har økt mest er veibygging. Samtidig øker antall uføre, særlig blant folk med kort utdannelse.

Men regjeringen skryter jo av at den har fått flere i jobb?

Det stemmer. Men en titt bak tallene, viser at innleide utlendinger på korttidskontrakter står for en stor del av økningen.

Og den nesten like store utfordringen, i tillegg til å kutte i utslipp, er å inkludere folk i arbeidslivet, både utlendinger og nordmenn.

Regjeringen derimot, har sitt eget interne slit, og bruker penger på å holde seg selv sammen.

Det betyr at alle litt spenstige forslag kompenseres i andre enden.

Som for eksempel CO2-avgiften, som settes opp, til glede for Venstre og miljøet. Men bilistene slipper å betale, fordi andre bilavgifter settes ned tilsvarende, til glede for Frp og bilistene.

Den blir med én problemfri time.

Det er ikke for mye å ønske seg det.

Publisert: 07.10.19 kl. 07:54







